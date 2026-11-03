Komainu conclui transferências bidirecionais de ativos digitais para o First Abu Dhabi Bank com a entrada em operação da estrutura de custódia institucional

A Komainu, provedora e custodiante regulamentada de serviços de ativos digitais com o apoio da Laser Digital e da Blockstream, concluiu a transferência bidirecional de um portfólio de ativos digitais com o First Abu Dhabi Bank (FAB) por meio da estrutura de custódia institucional de ativos digitais que as duas firmas estabeleceram. As transferências foram liquidadas instantaneamente.

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O marco representa a operacionalização da colaboração da Komainu com o FAB Global Markets, integrando capacidades regulamentadas de conectividade e custódia de ativos digitais com a infraestrutura existente do FAB. As transferências demonstram a capacidade do banco de movimentar os ativos digitais tanto de dentro quanto para fora do ambiente de custódia, validando a infraestrutura necessária para apoiar a atividade de ativos digitais institucionais.

A estrutura também foi concebida para apoiar futuras soluções de financiamento institucional, incluindo empréstimos lastreados em ativos digitais mantidos em custódia regulamentada. Isso fornece uma base para o FAB para integrar ainda mais os ativos digitais na sua infraestrutura de mercados financeiros e desenvolver novos recursos de financiamento institucional.

Com o amadurecimento do interesse institucional em ativos digitais, o desafio principal para os bancos passou de estratégia à implementação. A infraestrutura regulamentada da Komainu com foco na custódia foi criada para se integrar aos controles, fluxos de trabalho e governança com quais os bancos já contam, reduzindo a mudança operacional requerida para participar. Isso permite que instituições como o FAB coloque os recursos de ativos digitais em produção com confiança.

Paul Frost-Smith, diretor-gerente do Grupo na Komainu, afirmou: "Os bancos precisam de uma infraestrutura de ativos digitais que satisfaçam os mesmos padrões que o resto dos seus negócios. Isso pede um provedor que entenda os dois universos: os controles, a governança e as expectativas regulatórias da área financeira tradicional, e as realidades operacionais dos ativos digitais. A Komainu foi construída tendo essa combinação em mente desde o início. A conclusão dessas transferências com o FAB mostra que a custódia regulamentada pode ser integrada nos sistemas existentes de um banco e ser executada como parte das suas operações diárias. Estamos contentes por apoiar a FAB à medida que desenvolve sua solução institucional, incluindo o financiamento lastreado por ativos mantidos em custódia regulamentada e segregada".

O marco faz parte do programa de ativo digitais mais amplo do FAB, que também inclui o recente trabalho relacionado a depósitos tokenizados e o registro do Swift. Para a Komainu, isso reflete um foco crescente no que diz respeito a trabalhar diretamente com os bancos para conectar os mercados financeiros tradicionais com o ecossistema de ativos digitais.

Sobre a Komainu

A Komainu é a porta de entrada institucional para ativos digitais, está sediada em Jersey e tem escritórios em Londres, Dubai e Singapura. Oferecendo uma infraestrutura de nível bancário para investidores institucionais, a Komainu fornece serviços ininterruptos, conectados e seguros com supervisão regulatória em várias jurisdições, combinando a expertise em serviços financeiros tradicionais com os principais padrões de segurança para a próxima geração de custódia institucional, serviços e financiamento de ativos digitais.

A Komainu (Jersey) Limited é regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Jersey.

A Komainu MEA FZE é regulamentada pela Autoridade Regulatória de Ativos Virtuais de Dubai.

Informações sobre os serviços de custódia da Komainu e a linha completa de ativos suportados podem ser encontrados em: https://komainu.com/ Para mais informações, acesse https://www.komainu.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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