Andersen Consulting aprimora as capacidades de transformação com a Bakia Consulting

A Andersen Consulting avança com suas capacidades de transformação empresarial através de um acordo de colaboração com a Bakia Consulting, firma especializada em transformação de funções financeiras.

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Com sede em Paris e operações na Singapura e em Hong Kong, a Bakia Consulting ajuda corporações e instituições financeiras de grande porte a redefinir suas funções financeiras, abrangendo modelos, estruturas organizacionais, processos e sistemas digitais. A firma combina gestão de projetos e gestão de mudanças, trabalhando ao lado dos clientes para desenvolver soluções e sustentar mudanças. A Bakia Consulting também fornece aconselhamento quanto a modelos de gestão financeira e não financeira, otimização de processos e ferramentas digitais.

"Está sendo solicitado que as funções financeiras forneçam melhores insights, operem de forma mais eficiente e se adaptem às necessidades empresariais em mudança, geralmente tudo ao mesmo tempo", afirmou Romain Dubuisson, sócio da Bakia Consulting. "Trabalhamos em colaboração estreita com os clientes para desenvolver soluções que reflitam suas realidades operacionais, combinando práticas de mercado estabelecidas com um entendimento das pessoas e dos processos envolvidos. Através da nossa colaboração com a Andersen Consulting, podemos levar essa maneira de trabalhar a uma gama mais ampla de organizações".

"A transformação empresarial de sucesso depende mais do que introduzir novas tecnologias; as organizações também devem repensar processos, responsabilidades e as maneiras como as equipes trabalham juntas", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A Bakia Consulting traz um entendimento focado das mudanças operacionais e digitais que podem ajudar as equipes financeiras a satisfazer as demandas empresariais em evolução, complementando as capacidades da Andersen Consulting em transformação empresarial".

A Andersen Consulting é uma prática de consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de padrão internacional e expertise nas áreas tributária, jurídica, de avaliação, mobilidade global e assessoria, por meio de uma plataforma global que conta com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades, por intermédio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita e fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261103784322/pt/

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