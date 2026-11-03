Dubai Culture revela programa acadêmico online do ISEA2026

A Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture and Arts Authority) divulgou o programa acadêmico para o 31o Simpósio Internacional de Arte Eletrônica/Emergente (ISEA2026), que irá ocorrer em Dubai, de 6 a 15 de novembro de 2026, sob o tema "ELYAH: Constelando Lugar, Dados e Identidade". O simpósio irá explorar as interseções entre arte, ciência e tecnologia, bem como examinar o futuro das artes eletrônicas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103259500/pt/

Dubai Culture unveils ISEA2026 Online Academic Programme (Photo: AETOSWire)

O simpósio, organizado pela Dubai Culture em parceria com a Universidade Zayed, promete ser a maior edição de sua história. O evento irá contar com discursos de abertura de Sua Alteza, Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente da Dubai Culture, e de Sua Excelência, Hala Badri, Diretora Geral da Dubai Culture, além de apresentações principais de Katherine Hayles, Professora Pesquisadora Emérita na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e Professora Emérita "James B. Duke" na Universidade Duke; e Shuddhabrata Sengupta, artista, escritor e cofundador do grupo indiano Raqs Media Collective.

Reunindo artistas, pesquisadores e especialistas de expressão de todo o mundo, o Programa Acadêmico Online terá início no dia 6 de novembro com oficinas em suas Trilhas Especiais, seguidas pelas sessões acadêmicas principais, de 10 a 14 de novembro. O programa contará com 145 artigos acadêmicos, mais de 50 palestras de artistas e painéis de discussão, mais de 10 oficinas, além de mais de 45 oficinas, painéis e apresentações nas Trilhas Especiais, sete oficinas do Eco Lab e mais de 20 apresentações institucionais, tudo estruturado em torno de quatro eixos temáticos centrais.

Em 'Celestial Dialogues', as discussões irão examinar a relação entre mídias digitais, memória cultural e narrativa criativa, abordando a pesquisa de Suheil Dahdal sobre arquivamento especulativo, a exploração de Maya Sarfaty sobre a tradução do movimento em expressão visual, e o trabalho de Ina Conradi Chavez e Mark Chavez sobre "pele digital" e mídias imersivas. 'Charting Constellations' irá explorar como a tecnologia está moldando cidades e espaços públicos, incluindo a pesquisa de Lixin Bao sobre experiências espaciais em contextos algorítmicos.

'Eco-Tech Futures' irá abordar a relação entre arte e meio ambiente, apresentando a exploração de fungos e atuação por Yitao Yuan, bem como o experimento de Tomoya Ishibashi, que transforma resíduos encontrados em rios em microscópios utilizados para estudar o próprio rio. 'Starlinked Worlds' irá examinar o impacto da tecnologia na experiência humana através da pesquisa de Yu-Chuan Tseng sobre inteligência artificial e identidade, da investigação de Martina Mrongovius acerca da comunicação via luz responsiva, e da análise, realizada por Hannes Rall e Alice Yang, de meios de preservar a expressão artística humana em animações assistidas por IA.

Os interessados ??em participar do ISEA2026 podem se inscrever em isea2026.eventshub.ai.

Fonte:AETOSWire

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Antoine Boghos

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