Pós-graduação pode ampliar oportunidades de carreira

A pós-graduação pode ser um diferencial para profissionais que buscam melhores oportunidades no mercado de trabalho. Segundo levantamento do economista Naercio Menezes Filho, publicado em junho de 2025 no InfoMoney, profissionais que vão além da graduação no Brasil têm rendimento médio de R$ 11.539, quase o dobro dos R$ 6.160 registrados entre aqueles que concluíram apenas o ensino superior.

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Embora a remuneração também dependa de fatores como experiência, área de atuação e cargo, a diferença reforça a relevância da educação continuada para quem deseja desenvolver novas competências e ampliar as possibilidades de crescimento profissional. Nesse cenário, a escolha da pós-graduação passa pelos objetivos de cada profissional e pelas habilidades que pretende desenvolver.

Entre as opções estão o MBA, voltado à gestão e à estratégia de negócios, e a especialização técnica, direcionada ao aprofundamento de conhecimentos em uma área específica. Na FIAP, essas propostas são representadas pelos MBAs TECH (Desenvolvimento de liderança TECH-Business), pelo Global MBAs (Inovação e negócios) e pela PosTech.

Para Andrea Paiva, diretora da PosTech da FIAP, a especialização técnica é indicada para quem busca acompanhar a evolução do mercado e aplicar conhecimentos na prática. “É uma trilha de aprendizado hands-on, que, mesmo sendo assíncrona — em que o aluno pode assistir às aulas no seu próprio ritmo —, promove interação constante entre os participantes, com comunidades ativas, lives e desafios reais propostos por empresas”, explica.

Já Rafael Ronqui, diretor do MBA da FIAP, destaca a formação como uma alternativa para profissionais que desejam ampliar a visão de negócios e desenvolver competências de liderança. “É uma formação que estimula a troca de experiências e o pensamento estratégico. Muitos alunos chegam ao MBA após acumularem experiência técnica e decidirem migrar para a gestão”, afirma.

As duas modalidades são pós-graduações lato sensu, destinadas a profissionais com ensino superior completo, mas apresentam diferenças de foco, conteúdo e aplicação. Abaixo é possível conferir as principais características:

Objetivo

MBA: desenvolver competências em gestão, liderança e estratégia, incluindo a preparação para posições executivas.

desenvolver competências em gestão, liderança e estratégia, incluindo a preparação para posições executivas. PosTech: aprofundar conhecimentos técnicos e desenvolver habilidades aplicáveis a desafios profissionais específicos.



Público-alvo

MBA: profissionais que buscam posições de gestão ou executivos que desejam fortalecer sua atuação na liderança.

profissionais que buscam posições de gestão ou executivos que desejam fortalecer sua atuação na liderança. PosTech: profissionais de tecnologia e de outras áreas que desejam aprimorar competências e incorporar ferramentas tecnológicas à sua atuação.



Duração

MBA: 10 meses no formato live e 12 meses no formato híbrido.

10 meses no formato live e 12 meses no formato híbrido. PosTech: 10 meses.



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MBA: temas como gestão, finanças, liderança, estratégia e desenvolvimento de negócios.

temas como gestão, finanças, liderança, estratégia e desenvolvimento de negócios. PosTech: conteúdos especializados, com aplicação prática em áreas técnicas e de negócios.



A escolha da formação também está relacionada aos diferentes caminhos de crescimento profissional. Na chamada carreira em Y, por exemplo, é possível avançar tanto pela especialização técnica quanto pela liderança de pessoas e negócios. A decisão entre o MBA e a PosTech depende, portanto, das competências que o profissional deseja desenvolver e dos objetivos que pretende alcançar.