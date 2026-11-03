99Food estreia em Florianópolis e amplia mercado de delivery

A 99Food, plataforma de entrega de refeições da 99, inicia oficialmente sua operação em Florianópolis com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida e a proposta de ampliar as opções disponíveis para consumidores, restaurantes e entregadores. O lançamento também contempla Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José, expandindo a presença da plataforma para a Grande Florianópolis. A novidade dá continuidade à estratégia de expansão nacional da 99Food que soma atualmente cerca de 120 cidades em todo país.

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Disponível dentro do SuperApp da 99, a proposta da 99Food é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os consumidores, a chegada do serviço amplia as opções para pedir refeições. Em termos de capilaridade, a 99Food começa na região com aproximadamente 3,8 mil restaurantes cadastrados, entre grandes redes e estabelecimentos locais, expandindo os canais de venda para os comércios da região.

Para os entregadores, o sistema utiliza ferramentas de geolocalização e algoritmos de inteligência artificial para conectar pedidos a entregadores próximos, estimar prazos de preparo e traçar rotas de entrega. A operação começa com cerca de 3 mil entregadores parceiros, que contam com incentivos operacionais voltados a estimular a realização de entregas e corridas pela plataforma durante a fase inicial de expansão.

“Florianópolis e região representam um passo importante na nossa expansão pelo Sul do país. Estamos falando de uma capital com uma economia dinâmica, forte vocação turística e tecnológica e uma gastronomia profundamente conectada à cultura local e ao mar. Queremos fazer parte da rotina da cidade, oferecendo preços justos para os consumidores, oportunidades de ganhos para os entregadores parceiros e condições competitivas para os estabelecimentos”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

Segundo o executivo, a operação da plataforma prioriza pela agilidade e registra tempo médio de entrega de 29 minutos para distâncias de até 5 km, graças à tecnologia de otimização de rotas, previsão de preparo e distribuição inteligente de pedidos entre entregadores.

A gastronomia é um dos elementos que ajudam a construir a identidade de Florianópolis e sua forte vocação turística. Cercada pelo mar, a capital catarinense possui uma tradição culinária marcada pela cultura açoriana, pescados e frutos do mar, com destaque especial para as ostras. A operação de entrega integra a estrutura de serviços do aplicativo da empresa na região, que, além do delivery de comida e bebida, conta também com os serviços de mobilidade, entregas e soluções financeiras.

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Com DNA brasileiro desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 4,4 mil cidades e conecta milhões de usuários a motoristas e motociclistas parceiros que, além de transportar pessoas, também realizam entregas de objetos e de comida.