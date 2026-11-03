ICR.T destaca prevenção e cirurgia robótica no Novembro Azul

Durante o Novembro Azul, o Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T) reforça a importância da prevenção urológica masculina, combinando avaliação clínica individualizada e recursos tecnológicos avançados, como a cirurgia robótica, para o diagnóstico e tratamento de diversas condições.

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O médico urologista e especialista em cirurgia robótica do ICR.T, Dr. Leandro Alves, destaca que a resistência masculina a consultas de rotina dificulta a detecção precoce de doenças que podem evoluir silenciosamente, como o câncer de próstata. “O Novembro Azul é uma oportunidade para mudar a relação do homem com a própria saúde. A consulta urológica deve ser um momento para conhecer riscos, esclarecer dúvidas e decidir pela prevenção”, afirma.

O câncer de próstata está entre os tumores mais frequentes na população masculina brasileira, sobretudo com o avançar da idade. A avaliação inclui histórico familiar, idade, exame de PSA e toque retal, conforme indicação clínica. Quando há suspeita, exames complementares, como ressonância magnética e biópsia, são utilizados para confirmar o diagnóstico. Em casos de doença localizada, a vigilância ativa pode ser considerada como alternativa segura ao tratamento imediato.

Quando a intervenção cirúrgica é necessária, a cirurgia robótica oferece visão tridimensional ampliada e instrumentos articulados que permitem movimentos precisos em áreas de difícil acesso. O Dr. Victor Hugo Borges, urologista e especialista em cirurgia robótica do ICR.T, explica que “a cirurgia robótica oferece recursos importantes de visualização e precisão, especialmente em procedimentos urológicos complexos”. O método pode reduzir a perda sanguínea, a dor pós?operatória e acelerar a recuperação, embora os resultados dependam da condição clínica e da experiência da equipe.

Além do câncer de próstata, o ICR.T acompanha outras patologias urológicas, como alterações na frequência urinária, infecções, cálculos renais, tumores renais e de bexiga. A mesma tecnologia robótica pode ser aplicada em nefrectomia parcial e cistectomia radical, conforme a indicação. “Quando falamos em saúde do homem, precisamos ampliar o olhar. Existem condições que afetam sono, rotina, autoestima e qualidade de vida; reconhecê?las e buscar orientação especializada deve ser uma prática ao longo de todo o ano”, ressalta o Dr. Leandro.

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A proposta do ICR.T é integrar conhecimento especializado e tecnologia de forma criteriosa, priorizando a relação próxima entre médico e paciente. Segundo o Dr. Victor Hugo, “a tecnologia tem valor quando é utilizada com critério e indicação adequada”. O instituto mantém equipe dedicada à cirurgia robótica e ao tratamento de doenças urológicas, oferecendo opções que combinam precisão tecnológica e avaliação clínica personalizada.