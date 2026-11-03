Aliexpress leva compras em grupo às ruas de São Paulo

AliExpress realizou uma ação no Beco do Batman, na Zona Oeste de São Paulo, com a participação do humorista Rafael Infante, como parte da campanha 11.11. Durante a atividade, o artista recebeu o desafio de reunir 100 pessoas para participar de uma compra coletiva, e os participantes receberam os produtos gratuitamente ao final da dinâmica.

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A ação integra a campanha “Quanto Mais Amigos, Mais Desconto”, que incentiva o compartilhamento de ofertas em grupos de mensagens e redes sociais para promover o Group Buy, modalidade de compra coletiva oferecida pela plataforma. Os grupos podem ter de três a cem participantes, e os descontos variam conforme o número de compradores, podendo chegar a 95% em ofertas específicas. A campanha 11.11 tem início em 1º de novembro e prevê descontos de até 90% em produtos selecionados, com conteúdos distribuídos no Instagram, TikTok, YouTube e WhatsApp, além de ações presenciais.

Marcas+ e Garantia de Melhor Preço

A campanha também inclui a categoria Marcas+, que reúne produtos de marcas e lojas oficiais no AliExpress. Entre as empresas participantes estão 8BitDo, Lenovo, QCY, GameSir e Fifine, com itens dos segmentos de tecnologia, áudio e games. Durante o período promocional, a plataforma promove ações envolvendo 14 marcas da categoria e instalou uma loja temporária em São Paulo em parceria com a 8BitDo.

Parte dos produtos da categoria participa da Garantia de Melhor Preço. Pelo programa, consumidores que encontrarem o mesmo item por um valor inferior em outros marketplaces após a compra podem receber a diferença em cupons, conforme as regras da iniciativa.

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A atividade com Rafael Infante foi organizada para apresentar o funcionamento das compras coletivas. O humorista reuniu participantes no local para demonstrar como a quantidade de compradores pode influenciar o preço de determinados produtos, reforçando a proposta da campanha de descontos progressivos conforme o número de integrantes do grupo.