Mondo Strategies lança programa para gestores de software

A consultoria Mondo Strategies, fundada em Joinville (SC) e sediada em Boston, nos Estados Unidos, abriu as inscrições para o Programa Avançado em Gestão de Empresas de Software, formação direcionada a executivos do segmento e a profissionais que pretendem assumir posições de maior responsabilidade em suas organizações. A primeira turma será destinada ao público brasileiro, com aulas ao vivo em português e início previsto para fevereiro de 2027. O programa também será ofertado no mercado norte-americano.

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Segundo a empresa, a proposta é inédita nos dois países. O conteúdo vem sendo estruturado há dez anos e consolida duas décadas de pesquisas, cursos, workshops, refinamentos e atualizações, construídos com a colaboração de especialistas da indústria de software dos Estados Unidos, Brasil e Europa. A concepção é do brasileiro Ernani Ferrari, consultor-chefe da Mondo Strategies, que vai coordenar e ministrar todas as etapas a partir de Boston ao longo de dez meses.

Origem e escopo da formação

De acordo com a consultoria, a trajetória de Ferrari no setor orientou a definição dos temas, a abordagem baseada em situações do mundo real e o foco em resultados de negócio. Outro eixo central do programa é a orquestração das diferentes áreas operacionais de uma empresa de software, campo em que o consultor concentra sua atuação.

O ponto de partida do projeto foi um diálogo com uma das entidades do setor em território catarinense. “A ideia tomou força a partir de uma conversa com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Software em Santa Catarina, que viu o quanto um programa de capacitação nessa linha auxiliaria as empresas de software do Brasil”, relata Ernani Ferrari, fundador e consultor-chefe da Mondo Strategies.

O especialista explica que a proposta se diferencia das atividades pontuais já realizadas pela consultoria. “Os resultados de nossas imersões e workshops em tópicos específicos são conhecidos do setor, mas este programa extensivo é algo novo no mercado, possível por causa da contribuição direta e indireta de centenas de especialistas e profissionais do setor ao redor do mundo, mas também do Brasil”, afirma.

Conforme o consultor, a grade contempla todas as áreas de uma companhia do segmento, incorpora técnicas avançadas de gestão e traz a vivência acumulada junto a mais de cem empresas de software de diferentes portes. O mesmo conteúdo programático está em discussão com três instituições de ensino dos Estados Unidos.

Trajetória do consultor

Ferrari ocupou cargos executivos nas áreas de produtos, engenharia, serviços, clientes, universidades corporativas e operações internacionais na Datasul, no período pré-TOTVS, e em companhias de software empresarial nos Estados Unidos, com atuação em países das Américas, da Europa e da Ásia. Também trabalhou com organizações como Microsoft, IBM e Wolters Kluwer no Brasil, em território norte-americano e no continente europeu.

No campo acadêmico, foi professor de educação continuada na Stanford University. Participou como palestrante de eventos da SQE, da IBM e do PMI, além de encontros promovidos por organizações governamentais como Fenasoft, na Colômbia, e PRODEMGE. É autor de um livro sobre gestão de produtos de software publicado nos Estados Unidos e de artigos veiculados em títulos como Computerworld, Revista Amanhã e portais do PMI, e consta no registro biográfico Who's Who in America.

A Mondo Strategies atua com empresas de software nas frentes de gestão integrada de processos, gestão estratégica e internacionalização. Com a abertura das inscrições, a consultoria passa a oferecer em formato contínuo um conteúdo que reúne a experiência de mercado de Ferrari e as contribuições de grandes especialistas internacionais, voltado à preparação de lideranças para a gestão de companhias do segmento. A turma brasileira inaugura o calendário, enquanto as tratativas com instituições norte-americanas seguem em andamento.

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Para mais informações, basta acessar https://www.mondostrategies.com ou enviar mensagem para cursos@mondostrategies.com. As vagas são limitadas.