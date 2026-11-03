Como identificar o desgaste das pastilhas de freio da moto
Ruídos metálicos, vibrações ao frear, necessidade de maior força no manete, sensação de freio “borrachudo”, perda de eficiência e nível baixo de fluido são sinais de desgaste das pastilhas e indicam necessidade de inspeção e substituição.
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O sistema de freios é um dos principais itens de segurança das motocicletas e requer manutenção preventiva e inspeções periódicas. O desgaste das pastilhas de freio pode ser detectado por sinais específicos, permitindo a substituição antes que a capacidade de frenagem seja comprometida.
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Em motocicletas de maior cilindrada ou modelos mais modernos, o freio a disco costuma ser usado na roda dianteira e na traseira. Nas de menor cilindrada, o freio a tambor equipa a roda traseira, enquanto a dianteira utiliza disco com pastilhas.
Sinais de desgaste das pastilhas:
- Ruídos metálicos ao acionar o manete ou pedal;
- Vibrações durante a frenagem;
- Necessidade de aplicar mais força no manete;
- Sensação de freio “borrachudo”;
- Redução da eficiência de frenagem;
- Baixo nível de fluido de freio.
Os ruídos e as vibrações indicam que o material de atrito das pastilhas chegou ao fim. A diminuição do nível de fluido pode ocorrer porque, à medida que a pastilha perde espessura, os pistões avançam e o nível no reservatório de fluido diminui.
De acordo com Eduardo Guimarães, Consultor de Assistência Técnica da Nakata, a maioria das pastilhas possui sulcos indicadores de desgaste. Quando o material atinge o limite mínimo de espessura, a substituição deve ser feita imediatamente.
A inspeção deve abranger também discos, pistões, mangueiras, conexões e demais componentes do sistema de frenagem. Deterioração excessiva ou empenamento dos discos, travamento ou vazamento nas pinças e danos nas mangueiras podem comprometer o desempenho dos freios.
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Além da troca das pastilhas, o fluido de freio deve ser substituído conforme as recomendações do fabricante da motocicleta, garantindo a eficiência da frenagem e reduzindo riscos durante a condução.