99Food chega a Uberlândia e amplia mercado de delivery

A 99Food, plataforma de entrega de refeições da 99, inicia oficialmente sua operação em Uberlândia com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida e a proposta de ampliar as opções disponíveis para consumidores, restaurantes e entregadores.

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Disponível dentro do SuperApp da 99, a proposta da 99Food é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os consumidores, a chegada do serviço amplia as opções para pedir refeições. Em termos de capilaridade, a 99Food começa na região com aproximadamente 1,8 mil restaurantes cadastrados, entre grandes redes e estabelecimentos locais, expandindo os canais de venda para os comércios locais.

Para os entregadores, o sistema utiliza ferramentas de geolocalização e algoritmos de inteligência artificial para conectar pedidos a parceiros próximos, estimar prazos de preparo e traçar rotas de entrega. A operação começa com cerca de 1,7 mil profissionais parceiros, que contam com incentivos operacionais voltados a estimular a realização de entregas e corridas pela plataforma durante a fase inicial de expansão.

“Uberlândia representa um passo importante na nossa expansão pelo interior do país. Estamos falando de uma cidade com uma economia forte, localização estratégica e um mercado consumidor que exerce influência sobre todo o Triângulo Mineiro. Queremos fazer parte da rotina da cidade, oferecendo preços menores para os consumidores, oportunidades de ganhos para os parceiros e condições competitivas para os estabelecimentos”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

Segundo o executivo, a operação da plataforma prioriza a agilidade e registra tempo médio de entrega de 29 minutos para distâncias de até 5 km, graças à tecnologia de otimização de rotas, previsão de preparo e distribuição inteligente de pedidos entre entregadores.

A gastronomia também ajuda a contar a história da cidade. A tradicional culinária mineira divide espaço com uma ampla oferta de bares, restaurantes, cafeterias, churrascarias e cervejarias, acompanhando o perfil de um município que recebe moradores e visitantes de diferentes partes do país. Pratos e ingredientes característicos de Minas Gerais, como pão de queijo, feijão tropeiro, frango com quiabo, carnes, queijos e doces, fazem parte dessa identidade gastronômica. A operação de entrega integra a estrutura de serviços do aplicativo da empresa na região, que, além do delivery de comida e bebida, conta com os serviços de mobilidade e soluções financeiras.

O lançamento também contempla Araguari, ampliando a presença da plataforma no Triângulo Mineiro. Recentemente, a 99Food também passou a atender às cidades de Ipatinga, Varginha, Patrocínio, Governador Valadares, Monte Carmelo e Patos de Minas. A novidade dá continuidade à estratégia de expansão nacional da 99Food, que soma atualmente cerca de 120 cidades em todo o país.

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Com DNA brasileiro desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 4,4 mil cidades e conecta milhões de usuários a motoristas e motociclistas parceiros que, além de transportar pessoas, também realizam entregas de objetos e de comida.