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Curso de Acomodações Sensoriais será realizado em Uberlândia

A SSGlobal, com apoio da Missão Sal da Terra, promove em Uberlândia, nos dias 4 a 6 de dezembro, o Curso de Acomodações Sensorial, dividido em dois módulos que abordam teoria, identificação e estratégias de integração sensorial, com vagas limitadas e inscrições abertas.

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DINO
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Repórter
03/11/2026 15:47

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Curso de Acomodações Sensoriais será realizado em Uberlândia
Curso de Acomodações Sensoriais será realizado em Uberlândia crédito: DINO

De 4 a 6 de dezembro, a SSGlobal realizará em Uberlândia o Curso de Acomodações Sensoriais, voltado a profissionais da saúde e da educação que atuam com crianças, adolescentes e adultos em contextos clínicos e educacionais. O evento conta com o apoio da Missão Sal da Terra e será ministrado por Fernanda Carneiro, referência nacional em Integração Sensorial.

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O Módulo?1, previsto para 4 e 5 de dezembro, abordará os fundamentos da Teoria de Integração Sensorial de Ayres, a identificação de alterações no processamento sensorial, estratégias de acomodação e manejo de crises sensoriais. Ao final, os participantes deverão ser capazes de reconhecer sinais de hiper? e hiporreatividade, compreender comportamentos associados e aplicar recursos práticos para promover autorregulação em diferentes ambientes.

O Módulo?2, previsto para 6 de dezembro, aprofundará a tríade sensorial – sistemas tátil, proprioceptivo e vestibular – e sua influência na regulação do comportamento, aprendizagem e participação ocupacional. Destinado exclusivamente aos que concluírem o Módulo?1, o conteúdo inclui mecanismos neurofuncionais, estratégias de intervenção e acomodação sensorial em contextos variados.

Para Noemi Mendes, diretora da área de Educação da Missão Sal da Terra, a formação continuada fortalece a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade e amplia a capacidade dos profissionais de atender às diferentes necessidades do desenvolvimento humano. “Acreditamos que compreender o processamento sensorial é fundamental para promover ambientes mais acolhedores, inclusivos e favoráveis ao desenvolvimento”, afirmou.

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Fernanda Carneiro possui formação internacional em Práxis e Neurociência Integrada à Teoria de Integração Sensorial de Ayres, é docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e coautora de obras sobre autismo e desenvolvimento infantil. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas.

Serviço
Curso de Acomodações Sensoriais – Módulos?1 e?2
Módulo?1: 4 e 5 de dezembro – R$?1.750,00 à vista ou 10× de R$?210
Módulo?2: 6 de dezembro – R$?1.250,00 à vista ou 10× de R$?150

Informações e inscrições:
WhatsApp: (24)?99227?5432 | (24)?99915?3011
Instagram: @ssglobalbr
E?mail: contato@ssglobal.com.br
Inscrição: https://missaosaldaterra.my.canva.site/acomodacaosensorialudi



Website: https://missaosaldaterra.my.canva.site/acomodacaosensorialudi

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