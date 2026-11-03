Sábio Adv lança IA jurídica 2.0 com integrações avançadas

A Sábio Adv, plataforma de IA de atendimento para advogados no WhatsApp, apresenta na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 17h, a versão 2.0 do sistema, em transmissão ao vivo. Segundo a empresa, a nova versão deixa de ser uma IA que apenas responde mensagens ou monitora processos e passa a se conectar à agenda, ao financeiro, ao Claude e ao ChatGPT, com configuração cada vez mais personalizada para a rotina de cada escritório.



O anúncio ocorre em um mercado em que o termo chat jurídico com IA passou a nomear desde chatbots simples até plataformas completas. Na prática, muitas soluções são montadas sobre IA e CRM de uso geral, com um rótulo jurídico e uma configuração padrão. Para o escritório que atende poucos contatos por mês, isso pode bastar. A diferença costuma aparecer quando há volume de leads, equipe de atendimento e investimento em anúncios.

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Integração com a rotina do escritório

Para a Sábio Adv, o critério central de comparação são as integrações. A plataforma opera na API oficial do WhatsApp, qualifica o contato, agenda consultas no Google Calendar, envia contrato digital por assinatura eletrônica (ZapSign), acompanha processos e registra no CRM automático jurídico a origem de cada lead e o avanço por cada fase do fechamento, o que permite medir o custo por contrato por campanha de Meta Ads e Google Ads.

"Uma IA que só responde mensagem resolve a primeira resposta. O que o escritório precisa é que o atendimento converse com a agenda, com o contrato, com o processo e com o financeiro. É isso que a versão 2.0 busca entregar", afirma Pedro Campos, CTO da Sábio Adv.

O que a versão 2.0 anuncia

A empresa informa que a versão 2.0 terá conexões com o financeiro e com a agenda do escritório e com assistentes de IA como Claude e ChatGPT. Os detalhes de funcionalidades e disponibilidade serão apresentados durante a live e publicados depois no guia sobre chat jurídico genérico e especializado.

Especialização e implantação guiada

A Sábio Adv integra um grupo de empresas voltado ao mercado jurídico, que reúne atendimento com IA e CRM, geração de demanda, vídeo com IA, inteligência de mercado e automação de peças. Segundo o grupo, mais de 4.000 advogados já foram atendidos pelas empresas que o compõem. A implantação segue um roteiro de até 10 dias: engenharia de prompt com as regras do escritório, configuração, integrações, testes com conversas reais e ativação.

O que verificar antes de contratar um chat jurídico com IA

Para escritórios que avaliam soluções, a empresa recomenda verificar:

Se a operação usa a API oficial do WhatsApp e como lida com o risco de bloqueio do número;

Quais integrações existem de fato: agenda, contrato digital, processos, anúncios e financeiro;

Se o prompt é configurado com as regras e a área de atuação do escritório;

Como a origem de cada lead chega ao CRM e como se mede o custo por contrato;

Como a plataforma trata dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, e a publicidade, conforme o Provimento nº 205/2021 do Conselho Federal da OAB.

A IA de atendimento não emite parecer jurídico nem substitui o advogado: atua na recepção, na triagem e no agendamento, e entrega o contato qualificado para a decisão humana.

Serviço

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O quê: apresentação do Sábio 2.0, ao vivo

apresentação do Sábio 2.0, ao vivo Quando: quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 17h

quinta-feira, 5 de novembro de 2026, às 17h Inscrição: https://sabioadv.com.br/chat-juridico-generico-vs-especializado/

https://sabioadv.com.br/chat-juridico-generico-vs-especializado/ Mais informações: sabioadv.com.br

Sobre a Sábio Adv: plataforma de IA de atendimento e CRM jurídico no WhatsApp para escritórios de advocacia, parceira oficial da Meta. Florianópolis (SC).