Dra. Ana Cecília constrói trajetória sem fronteiras

A cirurgiã plástica Ana Cecília Granda, com clínica na Zona Sul de São Paulo, chegou à atuação em contorno corporal e procedimentos mamários depois de um percurso de formação que passou por Brasil, Peru, Colômbia e França. Entre as frentes de seu trabalho está a lipoaspiração de alta definição, conhecida como Lipo HD, conduzida a partir de três premissas: respeito à anatomia de cada paciente, planejamento individualizado e prioridade à segurança cirúrgica.

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Filha de pai peruano e mãe mineira, ela deixou Viçosa (MG) ainda na infância, quando a família se mudou para Lima, capital do Peru. A adaptação a uma nova cultura coincidiu com o surgimento do desejo de estudar medicina, meta desafiadora, mas que passou a ser perseguida com foco e determinação.

Da graduação em Lima à residência no Rio de Janeiro

O curso de medicina foi feito na universidade federal Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada em 1551 e reconhecida como a instituição universitária mais antiga das Américas, cujo processo seletivo é marcado pelo alto grau de exigência. A grade de medicina dura sete anos, um ano a mais do que no Brasil, devido ao foco no campo clínico em hospitais com alta demanda.

Logo no início da graduação, a estudante definiu que seguiria a cirurgia plástica e passou a dedicar mais de 12 horas diárias aos estudos. Em paralelo, trabalhou com certificações da International Organization for Standardization (ISO) e processos de qualidade, sem deixar a medicina em segundo plano. Segundo a médica, essas vivências ensinaram gestão do tempo e constância.

Concluídos sete anos de curso e um internato em hospital do Exército, surgiu a dúvida sobre onde fazer a especialização: Estados Unidos ou Brasil. Um estágio no Hospital Sírio-Libanês foi decisivo para a escolha pelo país de origem. Com o diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou a especialização em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia, período em que trabalhou ao lado de cirurgiões plásticos e frequentou congressos internacionais. Durante esse período, também fez estágio de plástica no Institut de la Main em Paris e de mamas na cidade de Estrasburgo.

Após a morte do mestre da cirurgia plástica brasileira Ivo Pitanguy, realizou a residência em cirurgia plástica com seus discípulos Farid Hakme e Sérgio Carreirão, no Hospital da Plástica, também na capital fluminense. “Essa experiência me ajudou a identificar minhas melhores habilidades e a perceber que os detalhes fazem parte imprescindível da minha essência. A partir daí, passei a priorizar qualidade em vez de volume, garantindo que cada paciente estivesse nas melhores condições pré e pós-operatórias”, afirma a cirurgiã, que atribui papel central à abordagem multidisciplinar.

Formação em Lipo HD e clínica em São Paulo

Após obter o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a médica direcionou os estudos para a Lipo HD e viajou à Colômbia para aprender com Alfredo Hoyos, criador da técnica. O treinamento abrangeu desde a anatomia tridimensional até métodos de escultura corporal voltados a evidenciar a definição muscular de forma natural. De acordo com seu site oficial, ela integra o grupo Total Definer, ligado ao método, e é membro das sociedades brasileira e americana de cirurgia plástica.

Depois de um período operando no Rio de Janeiro, a cirurgiã transferiu a atividade para São Paulo, onde abriu clínica própria e atende pacientes de diferentes partes do mundo, segundo informa. O escopo inclui lipoaspiração, Lipo HD, lipoenxertia glútea, abdominoplastia, mini abdominoplastia, mastopexia, mamoplastia de aumento e redutora e explante mamário, com o apoio de equipamentos de ultrassom para emulsificação de gordura, de vibrolipoaspiração e de radiofrequência para retração de pele, promovendo maior segurança e refinamento de resultados. Atualmente, ela se prepara para validar o título médico nos Estados Unidos, com o objetivo de estender a atuação a Miami e acompanhar a chegada de novas tecnologias da especialidade.

Princípios que orientam a prática

Ao avaliar o caminho percorrido, a médica descreve cada etapa como um avanço contínuo em direção a objetivos mais ambiciosos. “Transformo desafios em oportunidades de crescimento e sigo guiada por duas filosofias: ‘a vida acontece nos detalhes’ e ‘o impossível é apenas uma questão de opinião’. Estas crenças moldam meu caminho pessoal e profissional”, declara.

Para a cirurgiã, caráter, essência, princípios e empatia devem acompanhar o exercício da profissão em qualquer fase da carreira. Essa visão se traduz no atendimento individualizado e no planejamento criterioso de cada caso, pilares que ela associa à busca por resultados harmônicos e compatíveis com a anatomia de cada paciente.

Site oficial: https://draanaceciliagranda.com/

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