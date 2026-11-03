Glin lança parcelamento sem juros para vendas ao Brasil

A Glin, plataforma de pagamentos internacionais voltada a empresas estrangeiras que vendem para o Brasil, passou a oferecer a seus clientes a opção de parcelamento sem juros no cartão de crédito nacional. Com a nova funcionalidade, o vendedor no exterior pode assumir os juros das parcelas, visualizar quanto o comprador brasileiro pagaria com e sem acréscimo em cada quantidade de parcelas e escolher, cobrança a cobrança, qual condição apresentar.

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Até então, as empresas atendidas pela plataforma já podiam dividir as vendas em até 12 parcelas, mas os juros ficavam a cargo do cliente final. De acordo com Pedro Souza, fundador da Glin, o obstáculo enfrentado pelas companhias estrangeiras começa antes mesmo da discussão sobre juros. “A primeira dificuldade é anterior ao ‘sem juros’: a maioria das empresas no exterior simplesmente não consegue parcelar para o cliente brasileiro. Parcelamento no cartão é uma característica do mercado brasileiro, e os gateways internacionais não oferecem isso”, explica.

Segundo ele, quem tentava contornar a limitação por conta própria acabava dividindo a venda em várias cobranças manuais ou pedindo ao comprador que usasse um cartão internacional, item que a maior parte da população não tem.

O peso dessa modalidade aparece nas estatísticas do setor. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) indicam que os pagamentos com cartões movimentaram R$ 2,2 trilhões no primeiro semestre de 2025, dos quais R$ 1,5 trilhão no crédito. Do volume transacionado nessa função, 41,2% correspondeu a compras parceladas sem juros. Um levantamento do grupo DM com 8.489 respondentes de sua base de clientes aponta ainda que 69,3% dos entrevistados optam pelo parcelamento e 75,2% sempre procuram a condição sem juros.

Decisão tomada com números em reais

A configuração ocorre no momento em que a empresa cria cada cobrança. O vendedor informa o valor na própria moeda e define até quantas parcelas deseja oferecer sem juros. “A plataforma mostra, para cada quantidade de parcelas, quanto o cliente brasileiro pagaria com e sem juros, e o merchant decide onde quer ficar: pode subsidiar até 6 vezes e deixar de 7 a 12 vezes com juros por conta do cliente, por exemplo”, detalha Souza.

Como a escolha é individual, uma única empresa pode enviar no mesmo dia uma proposta em 12 parcelas sem juros para um comprador e outra em três parcelas para outro, conforme o andamento de cada negociação. “A decisão é tomada olhando para números reais, em reais, antes de o link ser enviado”, afirma o fundador da Glin.

Quando o vendedor decide absorver os juros, a ferramenta exibe quanto ele deixará de receber em cada faixa de parcelamento. Com esse dado, a companhia avalia se incorpora o custo ao preço do serviço ou se o absorve na margem para fechar o negócio. “Essa informação aparece no momento em que ele cria a cobrança, e o parcelamento sem juros vira uma decisão de precificação consciente, e não um desconto invisível”, observa Souza.

Efeito sobre a experiência de compra

Na avaliação do executivo, o comprador brasileiro passa a encontrar a mesma dinâmica do comércio local. “Para o cliente final, o impacto é imediato: ele vê o preço dividido em parcelas que cabem no orçamento, sem acréscimo, e paga com o cartão que já tem. É a mesma experiência de comprar de uma loja brasileira”, diz.

O efeito tende a ser maior em vendas de tíquete elevado. “Nos segmentos que mais atendemos, como educação, imigração e turismo, o cliente raramente decide pelo preço cheio; ele decide pelo valor da parcela”, pontua Souza. Para ele, ao ofertar a condição sem juros, a empresa estrangeira deixa de competir em desvantagem com quem vende localmente.

Fluxo financeiro inalterado

A novidade altera a forma de precificar, mas não o caminho do dinheiro. O pagamento continua capturado no Brasil, em reais, e a operação segue as regras de câmbio do Banco Central, com a conversão executada por instituição autorizada. O vendedor recebe os valores no exterior, na própria moeda, em D+1, ou seja, um dia após a transação.

Segundo Souza, a base que sustenta a operação já existia: verificação de identidade da empresa no exterior e do pagador no Brasil, monitoramento das transações, autenticação 3DS nos pagamentos com cartão e conciliação diária. “Inovar, para nós, é simplificar a experiência de quem vende e de quem paga sem mexer nos controles que dão segurança à operação”, declara.

Trajetória orientada pelos clientes

Com mais de seis anos de atuação e mais de R$ 200 milhões em transações intermediadas, a Glin estruturou sua plataforma em torno dos dois meios de pagamento mais usados no país: o Pix e o cartão de crédito nacional parcelado. A nova função segue a linha de recursos lançados recentemente, como a gestão de links e o painel de operação, que buscam reduzir tarefas manuais dos vendedores.

“Não basta aceitar o parcelamento; é preciso oferecê-lo do jeito que o consumidor brasileiro está acostumado a ver, e ‘12 vezes sem juros’ é um dos gatilhos de compra mais fortes do varejo no Brasil”, comenta o fundador.

De acordo com Souza, o parcelamento é atualmente o principal motivo pelo qual empresas estrangeiras procuram a Glin. “O brasileiro pensa em parcela, não em preço. Quem vende para o Brasil e ignora isso está deixando venda na mesa. Essa funcionalidade nasceu de ouvir os merchants que já parcelavam e queriam ir um passo além”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://glin.com.br