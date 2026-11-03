Pink Eventos assina estande da Euro no retorno ao SPFW

A Pink Eventos foi responsável pelo desenvolvimento, pela execução e pela ativação do estande da Euro, marca de relógios do Grupo Technos, na mais recente edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), na capital paulista. A participação marca o retorno do grupo ao principal calendário de moda do país depois de dez anos e acontece em um momento de renovação da Euro, relógio oficial do evento, que passou recentemente por um processo de rebranding.

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O projeto também representa a estreia da agência no SPFW. Coube à Pink Eventos converter o novo posicionamento da Euro em um espaço físico de dimensões limitadas, reunindo identidade visual, exposição de produtos, brindes, ativação com os visitantes e uma área dedicada a transmissões ao vivo.

Traduzir o rebranding em experiência

Segundo Aline Rosa, CEO da Pink Eventos, a principal dificuldade foi transformar o novo momento da marca em uma vivência capaz de comunicar identidade, valores e posicionamento. “Precisávamos materializar toda essa transformação em um espaço físico limitado, garantindo que cada detalhe tivesse propósito e contribuísse para transmitir a essência da marca”, afirma.

A executiva atribui parte do resultado ao histórico de trabalhos anteriores com o Grupo Technos. “Já temos um histórico de projetos realizados juntos, o que nos proporciona um conhecimento profundo sobre as expectativas do cliente, suas preferências e, principalmente, a forma como a marca deseja se conectar com seu público. Essa relação de confiança permite uma troca muito mais próxima e estratégica, em que conseguimos propor soluções criativas, alinhar expectativas e construir, juntos, o melhor resultado”, explica.

Moda e lifestyle orientaram as escolhas do projeto

De acordo com Aline, desde a concepção o objetivo foi criar um ambiente com estética moderna, elegante e conectada às tendências do universo fashion, em que cada elemento funcionasse como extensão da identidade da Euro. Os brindes seguiram essa linha, com lenços de seda, acessórios para celular e tags de mala em couro. “Mais do que brindes, queríamos oferecer peças desejáveis, que fizessem sentido para aquele público e prolongassem a presença da Euro para além do evento”, detalha.

A ativação adotou uma proposta contemporânea, voltada a estimular a interação com o público. O estande contou ainda com um espaço exclusivo para transmissões ao vivo, que ampliou as possibilidades de produção de conteúdo e levou a experiência da marca para além do ambiente físico do SPFW. “Nosso cuidado foi garantir que estética, conteúdo e experiência conversassem entre si, criando uma presença de marca consistente e relevante”, diz a CEO.

Estreia no calendário da moda

Para a Pink Eventos, a primeira participação no SPFW trouxe novos olhares, referências e aprendizados, ainda que a agência já acumule experiência em projetos para grandes marcas, conta Aline. “O universo da moda tem uma dinâmica muito particular, em que estética, comportamento, tendências e experiência estão profundamente conectados”, observa. Na avaliação dela, uma ativação precisa ir além de um espaço bonito ou de uma ação pontual, contando uma história, despertando interesse e criando conexões reais com o público.

A CEO acrescenta que o trabalho evidenciou a importância de integrar estratégia, criatividade e execução. “Uma boa ideia só se transforma em uma experiência memorável quando existe um entendimento profundo dos objetivos da marca, atenção aos detalhes e excelência em cada etapa da entrega”, avalia. “Mais do que marcar nossa estreia no SPFW, esse projeto reafirmou nossa essência: transformar desafios em experiências que geram valor para as marcas e significado para as pessoas”.

O novo posicionamento da Euro

Lorraine Cunha, gerente de Comunicação do Grupo Technos, relaciona a volta ao evento à fase de transformação da Euro. “O retorno do Grupo Technos ao SPFW, após dez anos, ganha um significado ainda mais especial por acontecer justamente nesse momento de transformação da Euro”, enfatiza. Segundo ela, a escolha de um dos principais eventos de moda do país teve como objetivo dar visibilidade ao novo posicionamento e à intenção de ocupar um espaço cada vez mais relevante nesse universo.

“Estamos construindo uma Euro que entende o relógio não apenas como um acessório funcional, mas como um elemento de estilo, expressão e personalidade da mulher brasileira”, declara. A gerente explica que a presença no evento permitiu tangibilizar essa proposta em diferentes pontos de contato, da identidade visual e da concepção do espaço à exposição dos produtos, às ativações e à conexão com influenciadoras e profissionais da moda. A intenção, de acordo com ela, era mostrar uma marca contemporânea e vanguardista, que acompanha as principais tendências internacionais e faz uma curadoria de moda relevante para a mulher brasileira.

Resultados e próximos passos

Entre os resultados, Lorraine destaca a conversão do novo posicionamento em uma experiência consistente, que conectou produto, moda, conteúdo e relacionamento no mesmo ambiente. Sobre a colaboração com a agência, ela comenta: “A Pink demonstrou um cuidado muito grande com cada etapa do projeto, trazendo soluções, antecipando necessidades e garantindo uma operação extremamente bem conduzida. Essa confiança, construída ao longo de tantos anos de parceria, nos dá segurança para desenvolver projetos cada vez mais relevantes”.

A gerente define a participação no SPFW como mais uma etapa de uma estratégia de longo prazo para a Euro. “Queremos que a Euro seja reconhecida não apenas por acompanhar tendências, mas por fazer uma curadoria de moda que conecte o que acontece nas principais passarelas do mundo ao estilo da mulher brasileira”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.pinkeventos.com.br