Busca por cupons ganha reforço da IA na Black Friday

A Inteligência Artificial está transformando também a maneira como os brasileiros procuram cupons de desconto. Com a chegada da Black Friday, marcada para 27 de novembro, o ChatCupom ganha destaque como uma ferramenta brasileira desenvolvida para simplificar a busca por códigos promocionais das principais lojas do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com uma proposta pioneira de busca de cupons baseada em IA, a plataforma foi criada para resolver um problema conhecido dos consumidores: a necessidade de pesquisar em diversos sites, consultar listas de códigos promocionais e testar cupons que muitas vezes já expiraram.

Diferentemente da experiência tradicional dos portais de descontos, o ChatCupom utiliza uma tecnologia própria que pesquisa diferentes fontes da internet e organiza os resultados por relevância, priorizando os códigos com maior potencial de utilização. O funcionamento é simples: o consumidor informa a loja em que pretende comprar e consulta os cupons encontrados. A ferramenta é totalmente gratuita e não exige que o usuário se cadastre.

Black Friday deve movimentar R$ 13,3 bilhões

Segundo projeção da Confi/Neotrust, em parceria com o E-Commerce Brasil, a Black Friday 2026 deve movimentar R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico brasileiro entre 26 e 29 de novembro, crescimento de 20,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa é de 69,4 milhões de produtos vendidos.

O comportamento de compra também está mudando. Pesquisa da LWSA aponta que 54% dos consumidores pretendem aproveitar ofertas ao longo de novembro, enquanto apenas 20% planejam concentrar suas compras exclusivamente na sexta-feira da Black Friday.

Com promoções distribuídas durante todo o mês, cresce a importância de encontrar informações atualizadas. Muitos cupons possuem duração curta, quantidade limitada de utilizações ou condições específicas, podendo deixar de funcionar poucas horas após a divulgação.

"Durante novembro, as lojas liberam muitos cupons, mas parte deles fica disponível por pouco tempo. O consumidor precisa encontrar essas oportunidades rapidamente. Nossa tecnologia própria de busca, combinada com Inteligência Artificial e curadoria humana, foi desenvolvida justamente para simplificar esse processo", explica Fernando Bunker, cofundador do ChatCupom.

Inteligência Artificial e curadoria humana

O diferencial do ChatCupom está na combinação de três elementos: tecnologia de busca proprietária, Inteligência Artificial e curadoria humana. Enquanto a tecnologia permite localizar e organizar informações de diferentes fontes, a curadoria humana complementa o processo, selecionando e priorizando as oportunidades mais relevantes para os consumidores.

A plataforma reúne cupons de grandes varejistas, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza, Samsung, Nike, Adidas e Netshoes, além de diversas outras lojas. "Não queremos ser apenas mais um site com centenas de códigos promocionais. Criamos o ChatCupom para fazer o trabalho de busca pelo consumidor. Em vez de abrir dez sites diferentes e testar vários códigos, ele encontra as oportunidades organizadas em um só lugar", destaca Bunker.

A ferramenta também busca reduzir a frustração causada por cupons vencidos ou incompatíveis com determinadas compras. Embora a utilização dos códigos dependa das regras de cada varejista, o ChatCupom prioriza informações atualizadas e a relevância dos resultados.

Uma nova maneira de procurar descontos

Além da Black Friday, novembro reúne campanhas como o 11.11, realizado em 11 de novembro, e promoções antecipadas promovidas pelos principais marketplaces. Nesse cenário, o ChatCupom pretende se consolidar como uma ferramenta de consulta recorrente, ajudando os consumidores a encontrar cupons antes de finalizar suas compras.

A plataforma também possui grupos gratuitos de WhatsApp para divulgação de códigos promocionais, ampliando o acesso às oportunidades encontradas. "Queremos que o ChatCupom se torne o primeiro lugar que as pessoas consultam antes de comprar online. Nossa proposta é utilizar a tecnologia para economizar o tempo do consumidor e aumentar suas chances de encontrar um desconto", conclui Bunker.

Com o posicionamento "Menos busca. Mais economia.", o ChatCupom aposta na Inteligência Artificial para transformar a procura por cupons em uma experiência mais simples, rápida e acessível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ferramenta está disponível gratuitamente em www.chatcupom.com.