Custom Paper prepara nova sede e mira exportação em 2027

A Custom Paper prepara sua nova sede para apoiar a expansão no mercado brasileiro e a ampliação de seu portfólio de produtos. O planejamento também contempla o início da exportação para a América Latina em 2027, abrindo uma nova frente de negócios para a companhia. Com atuação no fornecimento de bobinas térmicas, etiquetas, adesivos e ribbons, a empresa busca ampliar as possibilidades de atendimento, mantendo a proximidade com os clientes e a regularidade do fornecimento.

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A nova sede integra esse planejamento ao oferecer uma base para a evolução da operação e a organização das áreas. A proposta é acompanhar o crescimento comercial com uma estrutura preparada para as necessidades de fornecimento, o relacionamento com os clientes e a coordenação das equipes.

Para Evelin Jamarino, fundadora e CHRO da Custom Paper, a nova sede representa um avanço na organização do negócio e o reconhecimento de uma trajetória construída em conjunto. “A nova sede tem um significado especial para nós. Ela representa o trabalho das pessoas que ajudaram a construir a Custom Paper e a confiança de clientes e parceiros. Estamos preparando o futuro com a mesma responsabilidade que nos trouxe até aqui", ressalta Evelin.

A preparação das equipes acompanha esse movimento. O desenvolvimento das lideranças, a integração entre as áreas e a clareza das responsabilidades ganham importância à medida que a operação se organiza para atender a um mercado mais amplo. O objetivo é fazer com que o time compreenda as mudanças e participe da execução dos próximos passos.

“Queremos que nosso time participe dessa construção e compreenda seu papel na próxima etapa. Vejo o crescimento como uma oportunidade de desenvolver talentos e fortalecer uma cultura de respeito, compromisso e colaboração”, destaca Evelin.

Mais opções de fornecimento no Brasil

A ampliação do portfólio busca atender a necessidades complementares dos clientes e criar oportunidades em diferentes segmentos. A seleção de produtos considerará suas aplicações, os requisitos de qualidade e a viabilidade econômica.

O avanço da oferta será acompanhado pelo alinhamento entre as áreas comercial e operacional. A intenção é conectar o que é oferecido ao cliente à disponibilidade de produtos e à programação do atendimento, preservando os compromissos assumidos em cada negociação.

“Nosso foco é alinhar capacidade operacional, produtividade e qualidade ao planejamento comercial. A ampliação do portfólio e a abertura de mercados precisam estar apoiadas em processos bem definidos e regularidade no fornecimento”, afirma Leonardo Souza, fundador e COO da Custom Paper.

Além dos produtos: soluções logísticas para os clientes

O próximo passo será ampliar a oferta de soluções logísticas associadas ao fornecimento dos produtos da Custom Paper. A proposta é ir além da venda, com serviços que incluem a preparação de kits e a organização dos produtos conforme as necessidades de abastecimento de cada cliente.

Os materiais serão preparados para seguir diretamente para a operação logística do cliente, de acordo com os requisitos de cada atendimento. O objetivo é simplificar o recebimento e a distribuição, reduzindo etapas de manuseio e preparação nas estruturas dos clientes.

“Queremos entregar mais do que produtos: uma solução de fornecimento que inclua a preparação de kits e materiais prontos para a logística do cliente. Isso simplifica o abastecimento e agrega eficiência à operação", afirma Leonardo Souza. fundador e COO da Custom Paper.

Exportação no horizonte de 2027

Em paralelo ao fortalecimento dos negócios no Brasil, a companhia se prepara para iniciar a exportação para a América Latina em 2027. Essa frente envolve a avaliação de oportunidades comerciais e das condições logísticas, documentais e operacionais necessárias ao atendimento internacional.

A entrada será gradual, considerando as particularidades de cada destino, a seleção de parceiros e a viabilidade das operações. O objetivo é construir relações comerciais duradouras e uma base de fornecimento que possa evoluir com consistência.

A experiência no atendimento ao mercado brasileiro será a base dessa preparação. A expansão internacional será conduzida em conjunto com a organização da operação no país, buscando alinhar novas oportunidades à capacidade de fornecimento da empresa.

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Nova sede, desenvolvimento do time, portfólio ampliado e serviços logísticos aos clientes fazem parte de uma mesma agenda de crescimento, orientada por disciplina financeira e acompanhamento de resultados. Os próximos avanços serão divulgados nos canais oficiais da Custom Paper.