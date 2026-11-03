Angelalign apresenta o material SuperElastic*

A AngelAlign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) http://www.angelaligner.com, líder global em alinhadores transparentes, anunciou hoje o SuperElastic (MC-SE*), um novo material proprietário para alinhadores que representa um avanço significativo em termos de desempenho em comparação com o material atual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261102504201/pt/

Especialistas em ortodontia há muito tempo vêm solicitando novos materiais para alinhadores que permitam um tratamento melhor para casos complexos: níveis de força biologicamente seguros, ampla faixa de elasticidade, além de resistência e tenacidade. O MC-SE* oferece todas essas características.

“A Angel está comprometida com a inovação e em nunca se acomodar com o ‘bom o suficiente’. O MC-SE* é o resultado de sete anos de pesquisa de materiais, testes e otimização de fabricação. O novo material visa criar uma nova geração de materiais para alinhadores que permite aos ortodontistas diferenciar seu tratamento de outros tratamentos”, disse Fox Hu, CEO da Angel.

O MC-SE estará disponível globalmente após o recebimento dos registros pertinentes.

Um novo material para casos complexos

Os materiais dos alinhadores transparentes determinam a constância com que as forças são aplicadas aos dentes, a capacidade de manter o formato ao longo do período de uso e o nível de conforto para os pacientes.

O material atual do Angel é um polímero macio de múltiplas camadas, à base de PETG, projetado para exercer uma força suave, porém duradoura. O MC-SE utiliza um material diferente, com melhorias significativas:

Força suave e consistente: projetado para exercer uma força contínua em níveis biologicamente seguros ao longo de todo o ciclo de uso.

projetado para exercer uma força contínua em níveis biologicamente seguros ao longo de todo o ciclo de uso. Maior amplitude elástica: dobra-se e estica-se mais do que os materiais convencionais e retorna à sua forma original, abrindo novas possibilidades clínicas.

dobra-se e estica-se mais do que os materiais convencionais e retorna à sua forma original, abrindo novas possibilidades clínicas. Recuperação elástica superior: em testes de flexão de três pontos com uma deformação de 8%, o MC-SE retorna à sua forma plana original. Em contraste, amostras de PETG comumente utilizado e do material atual da Angel permanecem visivelmente dobradas.

em testes de flexão de três pontos com uma deformação de 8%, o MC-SE retorna à sua forma plana original. Em contraste, amostras de PETG comumente utilizado e do material atual da Angel permanecem visivelmente dobradas. Resistência estrutural e tenacidade: uma camada de poliamida de grau médico na estrutura multicamadas do MC-SE confere resistência e tenacidade.

Inspirado nas tradições clínicas da especialidade ortodôntica

Os arcos de níquel-titânio (NiTi), valorizados pelos ortodontistas por sua baixa força contínua, tornaram-se o padrão de tratamento com fios e braquetes. A Angel tem a honra de dar continuidade a essa tradição ao apresentar o MC-SE, que oferece essas propriedades aos alinhadores.

Esse avanço no desempenho é resultado da integração de poliamida de grau médico ao material dos alinhadores. A família de materiais de poliamida, que inclui o náilon e o Kevlar, é utilizada em aplicações extremas que exigem elasticidade, resistência e tenacidade. O MC-SE incorpora esses atributos a um novo material para alinhadores.

Os alinhadores fabricados com poliamida de grau médico possibilitam tratamentos empolgantes. A Angel desenvolverá essa tecnologia como uma plataforma de materiais com diferentes variações, a fim de alcançar uma variedade de efeitos de força.

“A Angel Innovation ouve os ortodontistas e analisa os resultados dos casos. Os profissionais nos enviam muitos casos complexos”, afirmou Richard Hirschland, diretor comercial (CCO) e vice-presidente sênior da Angel. “O material dos alinhadores é a base de todo tratamento. O MC-SE oferece aos ortodontistas uma base mais sólida sobre a qual trabalhar. Ele se junta ao angelButtonTM, ao sistema de avanço mandibular A6 e aos pontos de pressão (Pressure Points), como parte do nosso compromisso de continuar desenvolvendo soluções clínicas para os ortodontistas.”

Para saber mais, acesse www.angelaligner.com.

* O MC-SE estará disponível após o recebimento dos registros necessários. Além disso, o registro da marca está pendente.

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003 e com capital aberto desde 2021, a Angelalign Technology Inc. oferece soluções em alinhadores transparentes para ortodontistas e pacientes em mais de 60 países. Com mais de dois milhões de casos atendidos e valor de mercado de aproximadamente US$ 2 bilhões, a empresa foca na inovação clínica e no suporte profissional para ajudar especialistas a alcançarem resultados extraordinários. Sua sólida presença global e o investimento contínuo em inovação reforçam um compromisso de longo prazo com a ortodontia e seus pacientes. Saiba mais em angelaligner.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102504201/pt/

Videos:

Assessoria de Mídia:

Sue Kolb

Angelalign Technology Inc.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sue.kolb@angelaligner.com