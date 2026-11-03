Influency.me Experience reúne líderes e creators

São Paulo recebe nesta quarta-feira, 4 de novembro, o Influency.me Experience 2026, encontro dedicado ao mercado de marketing de influência e Creator Economy. Realizado no Tokio Marine Hall, o evento reunirá mais de 1.200 líderes de marketing e 800 criadores de conteúdo, em uma programação com três palcos simultâneos e mais de 15 horas de conteúdo.

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Com mais de 40 palestrantes confirmados, a programação reúne executivos de grandes empresas, especialistas em marketing, agências e alguns dos principais criadores do país. Entre os nomes estão Fátima Bernardes, jornalista e apresentadora, Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, Rafael Kiso, fundador e CMO da mLabs, Rafa Lotto, CEO da YOUPIX, Felipe Godoy, ex-diretor de marketing do Canva, Bruno Morari, diretor de Marketing e Produtos da TPV Technology, Silvia Belluzzo, ex-CMO do TikTok na América Latina, Luisa Dias, CMO do Rappi, e Victor Assis, CEO do Podpah.

Entre os criadores e personalidades também estão Aquele PH, Ciro Bottini, Alex Monteiro, Leuriscleia, Luíza Cureau, Igão e Mítico, que participam de painéis, palestras e workshops ao longo do dia.

A programação aborda temas que refletem a transformação do setor, como inteligência artificial aplicada à criação de conteúdo, dados e performance, construção de comunidades, creator commerce, branding, monetização e novas oportunidades de negócios entre marcas e criadores.

Um mercado que quer liderar o mundo

O crescimento da Creator Economy tem transformado a maneira como as empresas se relacionam com seus consumidores. O marketing de influência deixou de ocupar um espaço complementar nas estratégias de comunicação e passou a integrar decisões de posicionamento, construção de marca, aquisição de clientes e geração de receita.

Para Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, o evento representa um passo importante para o amadurecimento e o reconhecimento do mercado brasileiro. “O Brasil tem tudo para se tornar a maior referência mundial em marketing de influência. Temos criatividade, escala, talentos e marcas investindo cada vez mais nesse mercado. Nosso propósito com o Experience é conectar essas forças, elevar o nível das discussões e acelerar a transformação da influência em resultados reais para os negócios.”

O Oscar da influência digital

Um dos momentos mais aguardados do evento será a cerimônia do Prêmio Influency.me 2026, conhecido como o Oscar da influência digital brasileira. Em sua sexta edição, a premiação reconhece os criadores que mais se destacaram no mercado, valorizando diferentes categorias e segmentos da produção de conteúdo digital.

Os vencedores serão revelados ao vivo, a partir das 20h, no palco do Tokio Marine Hall. Para ampliar o alcance da premiação, a cerimônia também contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Influency.me no YouTube, permitindo que o público de todo o Brasil acompanhe o anúncio dos vencedores e celebre os talentos que movimentam a Creator Economy.

Além do conteúdo dos palcos e da premiação, o Influency.me Experience também aposta na conexão entre executivos, marcas, agências e creators, criando oportunidades de networking, parcerias e novos negócios. O evento acontece nesta quarta-feira, 4 de novembro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Os ingressos para a edição de 2026 estão esgotados.

Serviço

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Evento: Influency.me Experience 2026

Data: 4 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Local: Tokio Marine Hall – São Paulo (SP)

Programação: Três palcos, mais de 40 palestrantes e mais de 15 horas de conteúdo

Premiação: Prêmio Influency.me 2026, a partir das 20h

Transmissão: Canal oficial da Influency.me no YouTube

Site: https://xp.influency.me/