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Tratamento de lipedema e obesidade une saúde e estética

Levantamento da SBCBM mostra alta nos casos de obesidade no país, doença crônica reconhecida pelo sistema público de saúde. Dra. Paula Tenório, médica com atuação em emagrecimento e estética corporal, analisa como a avaliação metabólica, hormonal e tecnologias corporais permitem diagnósticos precisos e tratamentos individualizados

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Repórter
03/11/2026 13:38

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Excited young fit woman losing weight and wearing old too big jeans, woman feeling satisfied with results of her diet and slimming, posing near mirror, free space
Excited young fit woman losing weight and wearing old too big jeans, woman feeling satisfied with results of her diet and slimming, posing near mirror, free space crédito: DINO

O número de brasileiros com obesidade chegou a 9 milhões em 2024, aponta levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). O dado acompanha uma mudança relevante na forma como a medicina compreende alterações corporais como celulite, flacidez, gordura localizada e dificuldade para emagrecer, hoje tratadas não apenas como questões estéticas, mas como reflexo de fatores metabólicos, hormonais e inflamatórios que exigem avaliação médica completa.

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Reconhecida como doença crônica pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade está relacionada a quadros como hipertensão e diabetes, o que evidencia a necessidade de abordagens além de dietas restritivas ou procedimentos isolados. Estudo da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) também indica que a maior parte da população adulta apresenta excesso de gordura corporal, cenário que amplia a procura por tratamentos que unam segurança, eficácia e resultados duradouros.

Nesse contexto, a medicina estética tem incorporado uma visão mais ampla do paciente, avaliando composição corporal, metabolismo, alterações hormonais, sono, estresse e envelhecimento antes de definir qualquer conduta. É o que descreve a Dra. Paula Tenório, médica com atuação em emagrecimento e estética corporal, com atendimento em Aracaju.

“A medicina evoluiu e hoje temos uma compreensão muito mais ampla do corpo. Sabemos que alterações como celulite, flacidez, gordura localizada e dificuldade para emagrecer não devem ser analisadas apenas sob o ponto de vista estético. Elas podem estar relacionadas à composição corporal, metabolismo, alterações hormonais, inflamação, alimentação, sono, estresse e até ao processo de envelhecimento”, enfatiza.

De acordo com a médica, o tratamento não se concentra em uma única região do corpo, mas no paciente como um todo, com o objetivo de melhorar a saúde e, consequentemente, a estética, por meio de estratégias individualizadas que podem incluir mudanças de estilo de vida, terapias endovenosas, correções nutricionais, avaliação hormonal e tecnologias corporais.

Avaliação individual orienta a conduta

Ainda segundo a especialista, duas pessoas podem apresentar a mesma queixa estética e ter causas completamente diferentes. Uma paciente com flacidez, por exemplo, pode ter perda de massa muscular, deficiência nutricional, alterações hormonais ou estar apenas vivenciando o envelhecimento natural. Já a dificuldade para perder gordura pode estar associada à alimentação, ao sono, ao estresse, a medicamentos ou a alterações metabólicas e hormonais. Por isso, antes de indicar qualquer tratamento, a médica afirma que busca compreender o que está por trás da queixa apresentada, para então construir uma estratégia mais segura e coerente com o objetivo do paciente.

“As tecnologias ampliaram muito as possibilidades terapêuticas. Hoje conseguimos atuar de maneira mais direcionada em diferentes características dos tecidos, sempre respeitando a indicação e as necessidades de cada paciente”, diz Paula Tenório.

No consultório, ela utiliza o Laser Regenera dentro de uma estratégia individualizada para tratar alterações relacionadas à flacidez e à qualidade dos tecidos, mas pondera que a tecnologia não deve ser vista como uma solução isolada. “O resultado mais consistente acontece quando associamos o recurso tecnológico à avaliação médica, à melhora da composição corporal, à nutrição adequada, ao equilíbrio metabólico e, quando indicado, à avaliação hormonal. A tecnologia potencializa o tratamento, mas não substitui os cuidados com a saúde”, completa.

Lipedema exige diagnóstico especializado

O lipedema é uma condição caracterizada pela acumulação anormal e simétrica de gordura subcutânea, especialmente nas pernas e coxas. De acordo com o Jornal da USP, a condição pode atingir até 12% da população feminina adulta no Brasil. Conforme contextualiza a Dra. Paula Tenório, a doença ainda é subdiagnosticada e frequentemente confundida com obesidade ou com alterações puramente estéticas, sendo um dos principais desafios reconhecer o padrão clínico da doença e diferenciá-la de outras causas de aumento de volume nos membros.

Para a médica, o tratamento não deve se concentrar apenas na perda de peso, mas considerar composição corporal, alimentação, atividade física, dor, edema, mobilidade, saúde vascular e o impacto emocional da condição. “O objetivo é reduzir sintomas, preservar funcionalidade, melhorar a composição corporal e, principalmente, devolver qualidade de vida à paciente, e não simplesmente buscar um determinado número na balança”, detalha.

A Dra. Paula Tenório também ressalta que resultados sustentáveis não acontecem de forma instantânea e recomenda desconfiar de promessas de transformação corporal em poucos dias ou de técnicas apresentadas como solução única para todos os pacientes, já que o corpo é individual e responde de maneira diferente a cada tratamento. “Um tratamento corporal bem conduzido deve ter indicação médica, metas realistas, acompanhamento e, principalmente, uma estratégia que possa ser mantida ao longo do tempo”, acentua.

Saúde e estética não são objetivos excludentes e podem ser trabalhados de forma integrada, combinando acompanhamento nutricional e metabólico, terapias endovenosas, reposição hormonal quando indicada e tecnologias corporais dentro de um planejamento individualizado, avalia a profissional, que prossegue: “O propósito vai além de transformar o corpo: envolve ajudar o paciente a envelhecer com mais saúde, preservar a composição corporal e sentir-se bem com a própria imagem ao longo do tempo”.

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Para mais informações sobre a Dra. Paula Tenório, basta acessar: https://drapaulatenorio.com/



Website: https://drapaulatenorio.com/

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