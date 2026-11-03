AI/R Compass UOL conquista prêmio da Oracle na América Latina

SÃO PAULO, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especializada em Agentic AI —, é uma das vencedoras do Oracle Partner Awards 2026, premiação anual dedicada aos parceiros que mais se destacam no ecossistema da Oracle. Na edição deste ano, a companhia foi reconhecida na categoria Cloud Certification Rising Star para a região da América Latina e Caribe (LAD).

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“Quando pessoas e agentes trabalham juntos, o agente executa a partir de dois conhecimentos do engenheiro, o da plataforma e o da indústria do cliente. A certificação mantém o primeiro em dia, e os nossos AI Forward Deployed Engineers acumulam o segundo de projeto em projeto. A soma dos dois é o que faz a IA gerar valor mensurável para o negócio”, afirma Alisson Aguiar, CTO de Business Apps na AI/R.

A categoria Cloud Certification Rising Star premia, em cada região, o parceiro que mais avançou em certificações nas tecnologias de nuvem da Oracle, com um critério de capacidade técnica, e não de volume de projetos entregues. No Partner Success Summit, realizado durante o Oracle AI World em Las Vegas (EUA), foram anunciados os vencedores.

O reconhecimento reforça a atuação da AI/R em duas frentes de Agentic AI: a engenharia de software, em que o modelo tradicional de desenvolvimento é redesenhado com agentes de IA para acelerar entregas, e a transformação dos negócios, que repensa processos para operações coordenadas entre pessoas e agentes.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Contato: Caroline Randow, caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9869228)