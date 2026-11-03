Donaldson apresenta a plataforma tecnológica Alpha-Pore™ para um desempenho estendido em filtração estéril

A Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), fabricante líder mundial de produtos e soluções inovadoras de filtração, anunciou hoje a tecnologia Alpha?Pore™, uma plataforma de filtração estéril de última geração, projetada para prolongar a vida útil do filtro, mantendo, ao mesmo tempo, o desempenho crítico do processo.

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Desenvolvida para aplicações críticas, a tecnologia Alpha-Pore permite um tempo de operação mais longo em comparação com filtros concorrentes de membrana de polietersulfona (PES) de camada única ou dupla, preservando as características de vazão, a garantia de esterilidade e a integridade do processo.* A plataforma foi concebida para ajudar os fabricantes a melhorar a eficiência operacional, reduzindo a frequência de trocas de filtros e proporcionando um desempenho mais consistente ao longo do tempo.

Projetada para um desempenho estendido

Processos de filtração estéril frequentemente exigem o equilíbrio entre o tempo de operação e parâmetros-chave de desempenho, tais como vazão, pressão diferencial e retenção de contaminantes. A tecnologia Alpha-Pore foi desenvolvida para atender a todos esses requisitos.

Ao otimizar a estrutura dos poros e a arquitetura do filtro, a tecnologia Alpha-Pore assegura um desempenho sustentado durante todo o ciclo de vida do filtro, ajudando a manter uma operação estável mesmo sob condições desafiadoras.

Principais benefícios:

Autonomia até 2,5 vezes maior sob condições de teste controladas, em comparação com projetos convencionais de cartuchos de PES*

Validada para uma eficiência consistente de retenção microbiológica em processos de fabricação de alimentos e bebidas

Perfil de pressão diferencial estável, quando comparada a produtos equivalentes de camada única

Construção robusta, projetada para suportar até 150 ciclos de esterilização no local (SIP – *Sterilization-in-Place*)

Uma abordagem baseada em plataforma para a filtração estéril

Como uma nova plataforma dentro do portfólio de elementos filtrantes Donaldson LifeTec™, a tecnologia Alpha-Pore foi projetada para oferecer um tempo de operação superior ao dos filtros tradicionais de camada única ou dupla, mantendo as características de filtração necessárias para aplicações estéreis.

"Tradicionalmente, nossos clientes precisam lidar com um dilema: escolher entre uma vida útil mais longa dos filtros ou a manutenção do desempenho crítico dos processos", afirmou Nathan Zambon, diretor sênior de Produto e Tecnologia da Donaldson. "A tecnologia Alpha-Pore foi desenvolvida para ajudar a superar esses desafios, permitindo períodos de operação mais longos e, ao mesmo tempo, assegurando a esterilidade, o desempenho de vazão e a consistência de processo de que os clientes dependem."

Sobre a Donaldson Process Filtration

A Donaldson Process Filtration é uma fornecedora global de soluções de filtração para aplicações que envolvem líquidos, ar comprimido e gases, ar estéril, ventilação e vapor. Atendendo a setores críticos — incluindo alimentos e bebidas, farmacêutico, saúde, microeletrônica e data centers — a Donaldson ajuda seus clientes a proteger a integridade de seus processos e produtos, mantendo um desempenho operacional consistente.

Sobre a Donaldson Company, Inc.

Fundada em 1915, a Donaldson (NYSE: DCI) é líder global em produtos e soluções de filtração baseados em tecnologia, atendendo a uma ampla gama de setores e mercados avançados. Com uma equipe diversificada e qualificada, presente em mais de 150 unidades em seis continentes, a Donaldson trabalha em parceria com seus clientes — desde pequenos empreendedores até organizações de pesquisa e desenvolvimento e as maiores marcas OEM do mundo. A Donaldson soluciona desafios complexos de filtração por meio de três segmentos principais: Soluções Móveis (Mobile Solutions), Soluções Industriais (Industrial Solutions) e Ciências da Vida (Life Sciences). Mais informações estão disponíveis em www.Donaldson.com.

* Os resultados se baseiam em testes laboratoriais internos e comparações com diversos cartuchos filtrantes de PES (polietersulfona) — de camada simples ou dupla — de importantes concorrentes. O desempenho pode variar de acordo com as condições operacionais e os requisitos da aplicação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102383310/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

(612) 719-8644

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E-mail Becky.Cahn@Donaldson.com