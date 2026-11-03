Nova Acrópole celebra a Filosofia e a Ciência no Brasil

A relação entre Filosofia e Ciência e suas contribuições para a compreensão do ser humano e do mundo estão no centro das atividades promovidas pela Nova Acrópole em novembro de 2026, realizadas por meio de parceria com universidades e instituições de pesquisa. A iniciativa integra as celebrações do Dia Mundial da Filosofia, data instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que ocorre oficialmente em 19 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o tema “Diálogo entre Filosofia e Ciência”, a programação reúne, ao longo do mês, atividades em mais de 130 escolas de filosofia da Nova Acrópole no Brasil. Palestras, fóruns, painéis e exposições abordam questões como ética do conhecimento, sentido da vida, limites do saber científico, criatividade, imaginação e intuição nas descobertas, avanços tecnológicos e o futuro da humanidade.

Em Brasília, por exemplo, o Dia Mundial da Filosofia será celebrado no dia 14 com um painel que reúne filósofos de várias áreas do conhecimento, como a Ciência da Saúde, do Conhecimento de Si Mesmo, da Administração e da Mitologia, encerrando-se com a palestra magna “A Ciência de se Tornar Humano” pelo diretor nacional da Nova Acrópole área Norte, Prof. Luís Carlos Marques Fonseca.

Ele explica que a natureza humana é de expansão. “Todos temos a liberdade de pensar sobre os mistérios, sobre a beleza, sobre qualquer assunto. Lidando com o que é desconhecido, expandimos nossa consciência para compreender melhor as leis da vida”, analisa. Em sua apresentação do Dia Mundial da Filosofia, ele irá também propor reflexões sobre os princípios e métodos que orientam o desenvolvimento humano ao longo da história. “Existe uma ciência de tornar-se quem podemos ser?”, questiona.

Para Lúcia Helena Galvão, professora voluntária da Nova Acrópole há 37 anos, a relação entre a busca da sabedoria e a ciência é fundamental para compreender o papel da filosofia na vida cotidiana. “A ciência e a natureza demonstram um movimento em direção à complexidade, a cooperação e a união. O que a filosofia fala, a ciência hoje está comprovando de que o egoísmo não promove evolução, o que promove evolução é o altruísmo”, argumenta a filósofa.

Programação prévia em todo o Brasil

Na região Norte, Manaus (AM) dedica o dia 21 de novembro ao Dia Mundial da Filosofia, com uma manhã voltada às crianças, sob o tema “Pequenos Filósofos, Grandes Descobertas”, e, à noite, a programação propõe um diálogo sobre o exemplo de Sophie Germain.

Na região Nordeste, a Profa. Lúcia Helena Galvão fará um circuito com a palestra “O valor do tempo segundo a filosofia”, passando no dia 4 em Natal (RN); no dia 16, em Fortaleza (CE); no dia 18, em João Pessoa/Cabedelo (PB); e no dia 19, em Recife (PE). Também são destaques na programação da região Nordeste o seminário “As Ciências da Saúde no Antigo Egito”, em Salvador (BA), no dia 14; “Reflexões sobre a Inteligência Artificial: o que é a verdadeira inteligência?”, em São Luís (MA), no dia 18; e “Filosofia e Ciência, duas formas de buscar a verdade?”, em Teresina (PI), no dia 15, entre outras atividades.

No Centro-Oeste, além da programação principal, com quatro painéis e uma palestra magna no dia 14, em Brasília (DF). Na mesma data, Goiânia sediará um painel com diversos temas abordados por filósofos e cientistas no auditório da PUC Goiás. Já em Rio Verde (GO), de 9 a 14 de novembro, serão realizados painéis sobre temas como Filosofia e Ciência aplicadas à saúde do corpo físico, às finanças e ao domínio do tempo, das emoções, da mente e dos pensamentos, além de palestra magna e apresentações artísticas. Em Mato Grosso, a cidade de Barra do Garças receberá, no dia 18, uma palestra sobre “Alquimia: a união entre ciência e filosofia”. Já Sinop promoverá diversas ações para todas as idades, de 14 a 19 de novembro, com temas como “O incrível mundo das descobertas”, “O céu conta histórias” e oficinas culturais. E Campo Grande (MS) receberá, no dia 11, uma palestra sobre “Os Ciclos da Filosofia e da Ciência”.

Na região Sul, Londrina (PR) realizará, no dia 14, a palestra solidária “O futuro é coletivo”. Florianópolis (SC) receberá, de 16 a 19 de novembro, um circuito de palestras sobre Pitágoras, Leonardo da Vinci, Hipátia de Alexandria e Física Quântica. Já em Porto Alegre (RS), haverá o curso “Lendo o Egito Antigo: introdução aos hieróglifos”, um painel sobre a Escola de Atenas e diálogos entre Filosofia e Ciência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Sudeste, São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto já divulgaram suas programações, com temas como “Ciência e Filosofia da vida após a morte”, “As três esferas da consciência”, “Paradigmas do Conhecimento”, entre outros. Nas cidades fluminenses de Niterói, Teresópolis e Rio de Janeiro, a programação abordará assuntos como “Musa Urânia: do céu à razão, a evolução da astronomia” e “Felicidade: Ciência e Filosofia”.



A Nova Acrópole está presente em todos os Estados do Brasil com mais de 130 escolas de filosofia que promovem cultura e praticam o voluntariado. A programação completa do Dia Mundial da Filosofia nas cidades brasileiras está disponível no site diamundialdafilosofia.com.br.