Grupo Stark ultrapassa R$ 1 trilhão em volume transacionado

A Fitch Ratings atribuiu rating A(bra), com perspectiva estável, ao grupo Stark, composto pelo Stark Bank, empresa de tecnologia financeira voltada ao mercado corporativo, e pela Stark Infra, fornecedora de infraestrutura financeira para bancos e fintechs. A avaliação considera fatores como capitalização, liquidez, governança, escala operacional e diversificação da base de clientes.

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Nos últimos 12 meses, o grupo registrou volume total de pagamentos (TPV) superior a R$ 1 trilhão. Apenas no primeiro semestre de 2026, foram movimentados R$ 649,8 bilhões, ante R$ 220,8 bilhões no mesmo período de 2025, um volume aproximadamente 2,9 vezes maior. A base ativa de clientes também apresentou crescimento de cerca de 90% desde o encerramento de 2024.

O rating de crédito representa uma avaliação independente sobre a capacidade de uma instituição de cumprir seus compromissos financeiros. A análise considera indicadores financeiros, estrutura de capital, liquidez, governança e exposição a riscos, entre outros fatores. A classificação constitui uma referência para a avaliação do perfil de risco de instituições financeiras.

Capitalização e liquidez na avaliação da Fitch

Entre os fatores considerados pela Fitch na avaliação do grupo Stark estão a forte capitalização, a elevada liquidez, a evolução da governança e a redução da concentração de clientes. Em abril de 2026, o índice de capital do grupo era de 20,5%, frente ao mínimo regulatório de 10,5%. A estrutura financeira também apresentava ausência de endividamento, conforme os indicadores divulgados.

O crescimento do volume transacionado acompanha a expansão das operações. Em 2025, o TPV do grupo alcançou aproximadamente R$ 600 bilhões. No primeiro semestre de 2026, o volume de R$ 649,8 bilhões já havia superado o total registrado em todo o ano anterior.

Segundo a avaliação da Fitch, a diversificação da base de clientes e a ampliação da oferta de produtos são fatores que podem contribuir gradualmente para os resultados financeiros do grupo. "Desde o início, encaramos o rating como uma avaliação externa e independente sobre aspectos de capital, liquidez, governança e risco operacional. Não é uma fotografia da empresa, mas um filme construído ao longo do tempo. A agência acompanha nossa evolução e consistência. O rating A(bra) reflete o amadurecimento dessa trajetória", afirma Rafael Stark, fundador e CEO do Stark Bank.



Expansão da base de clientes e diversificação das operações

A base ativa de clientes do grupo Stark cresceu cerca de 90% desde o final de 2024. Esse movimento acompanha a ampliação da escala operacional e contribui para a redução da concentração de clientes, aspecto considerado na análise de risco da Fitch.

Nos últimos anos, o Stark Bank também ampliou seu portfólio de produtos financeiros. Inicialmente concentrada em soluções de gestão de caixa, a operação passou a incluir cartões corporativos, adquirência, antecipação de recebíveis, domicílio bancário e serviços relacionados a criptoativos.

A diversificação de produtos e clientes integra a estratégia de expansão do grupo, que prevê o aprofundamento do relacionamento com a base corporativa e o avanço gradual em operações de crédito. Além dos indicadores financeiros, o Stark Bank mantém certificações e relatórios de conformidade relacionados à segurança da informação e aos controles operacionais, incluindo ISO 27001, PCI DSS e SOC 2 Type II.

Histórico de avaliações de risco

A Fitch foi a primeira entre as três principais agências globais de classificação de risco a avaliar o Stark Bank, em 2023. Posteriormente, a instituição também passou a contar com avaliações da Moody's e da S&P National Ratings.

As classificações de risco integram os instrumentos utilizados pelo mercado para acompanhar a situação financeira e a capacidade de cumprimento de obrigações das instituições avaliadas. Seus resultados consideram metodologias específicas de cada agência e podem ser revisados conforme a evolução das condições financeiras, operacionais e de mercado.

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No caso do grupo Stark, a atribuição do rating A(bra), com perspectiva estável, ocorre em um período de expansão do volume transacionado, crescimento da base de clientes e diversificação das atividades financeiras.