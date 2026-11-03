Novo sistema opera finanças de PMEs por conversa

O Grupo Ideal Trends lança o IdealPro, sistema de gestão (ERP) construído desde a origem sobre inteligência artificial. O sistema é voltado a pequenas e médias empresas prestadoras de serviços e assume tarefas financeiras que hoje tomam horas do dia do empresário: faturamento, emissão de notas fiscais, cobrança e conciliação de pagamentos.

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Gestão em forma de conversa

No IdealPro, o empresário não precisa preencher formulários nem percorrer dezenas de telas. Ele envia uma solicitação por mensagem como "emita a nota fiscal do cliente X e envie o boleto para o dia 10", e o sistema cuida do resto.

Por trás de cada pedido trabalha um time de agentes de inteligência artificial, orquestrado pela Aurora. Ela interpreta cada solicitação e distribui as tarefas entre os agentes especializados em faturamento de contratos, notas fiscais, cobrança, recebimento e conciliação. Nenhuma operação com impacto financeiro é concluída sem aprovação humana, de acordo com as alçadas definidas por cada empresa.

Segundo o grupo, o diferencial está na origem do produto, que já nasce agêntico, ou seja, feito para que agentes de IA executem as tarefas. Quando um software tradicional recebe inteligência artificial depois de pronto, a lógica das telas manuais costuma continuar lá. No IdealPro, a conversa é a própria interface. É a diferença entre adaptar um carro a combustão para rodar com bateria e projetar um elétrico desde o primeiro desenho.

"O empresário não acorda pensando em qual tela abrir ou qual botão apertar. Ele acorda pensando: quanto tenho que faturar para pagar a folha? Os clientes pagaram em dia? O cliente novo assinou o contrato? Estamos falando de tomada de decisão e de ação. No IdealPro, você pede e ele executa", afirma Danieli Morbidelli, CFO do Grupo Ideal Trends. "A burocracia é necessária, mas não precisa dar trabalho. Com o sistema cuidando da execução, sobra tempo para o que realmente mexe o ponteiro do negócio."

O IdealPro foi apresentado a empresários e contadores no IdealPro Summit 2026, realizado em 21 de outubro, em São Paulo.

Contadores no centro do ecossistema

O grupo quer formar a maior comunidade de contadores do país, em que o ecossistema de soluções da holding acelere, na prática, os negócios dos escritórios. Com o trabalho operacional automatizado, os contadores ganham tempo para atuar de forma cada vez mais estratégica junto aos clientes. Também criam novas fontes de receita recorrente, o que permite descolar a receita do custo e escalar o crescimento.

Durante o Summit, o grupo oficializou o programa Founder Members, que já reúne uma comunidade de contadores adeptos da iniciativa antes do lançamento. Os parceiros terão acesso antecipado às novidades da plataforma, assento em comitês estratégicos e acompanhamento direto para crescer, com o apoio da IdealPro Academy, braço de capacitação do grupo em gestão, tecnologia e desenvolvimento empresarial.

"Não existe empresa sem contador. Ele é o conselheiro de confiança e quem mais conhece a realidade do negócio, muito além das obrigações fiscais", diz José Paulo Pereira Silva, CEO e fundador do Grupo Ideal Trends. "Queremos que os escritórios parceiros deixem o trabalho braçal para a tecnologia e atuem como conselheiros estratégicos dos clientes, abrindo novas camadas de receita."

Disponibilidade

A comercialização começa em novembro de 2026. Para garantir um onboarding assistido e uma integração personalizada para cada empresa, os acessos serão liberados em lotes, apenas para quem estiver na lista de espera. O cadastro para o segundo lote já está aberto em idealpro.ai.

Sobre o Grupo Ideal Trends

Fundado em 1995, o Grupo Ideal Trends reúne mais de 25 empresas nos setores de tecnologia, marketing digital, saúde e gestão, com atuação no Brasil e no exterior. O IdealPro nasceu dentro de casa. Ele transforma em software o método que o grupo desenvolveu ao longo de três décadas para tirar os sócios da rotina operacional e dedicar o tempo ao crescimento do negócio.



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Para mais informações, basta acessar idealtrends.com.br