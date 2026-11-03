Sceye e SoftBank Corp. firmam contrato para uma frota de plataformas estratosféricas visando cobertura em todo o território japonês

A Sceye, empresa norte-americana do setor aeroespacial e de ciência dos materiais que desenvolve Sistemas de Plataforma de Alta Altitude (HAPS) para infraestrutura estratosférica, anunciou hoje um Contrato Marco de Serviços (MSA) de cinco anos com a SoftBank Corp. (TÓQUIO:9434, "SoftBank") para fabricar, lançar e operar uma frota de HAPS da Sceye sobre o Japão, com a meta de atingir cobertura em todo o país. Este contrato faz avançar a parceria entre as empresas, passando de demonstrações de voo a uma infraestrutura estratosférica em plena escala.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103063834/pt/

Sceye and SoftBank Corp. Sign Agreement for Fleet of Stratospheric Platforms Targeting Nationwide Coverage in Japan

O sistema HAPS da Sceye irá constituir um pilar fundamental da estratégia da SoftBank para uma Rede Ubíqua. A maior parte da frota inicial da Sceye irá fornecer banda larga móvel em todo o Japão, enquanto uma parte dela irá estabelecer, também, uma rede de comunicação óptica em espaço livre (FSO) na estratosfera. Estas implementações promovem a visão compartilhada pelas empresas de uma rede de comunicação 3D que combina infraestrutura terrestre, plataformas estratosféricas e satélites, visando expandir a conectividade confiável, apoiar as comunicações durante desastres e viabilizar futuras aplicações em áreas como IA, IoT, comunicações aéreas, computação de borda e 6G.

"Estamos avançando para produzir em larga escala nossas plataformas estratosféricas", disse Mikkel Vestergaard Frandsen, Fundador e Diretor Executivo da Sceye. "Nosso voo recente ao Japão demonstrou como a plataforma da Sceye pode se conectar diretamente a redes já existentes e oferecer suporte a múltiplas aplicações durante uma única missão, comprovando o valor da estratosfera como a próxima camada de infraestrutura da Terra. Agora é o momento de escalar e, junto com a SoftBank, estamos preparados para fornecer conectividade persistente de alta capacidade e serviços correlatos onde são mais necessários."

"Este contrato representa a comercialização de HAPS e a concretização da nossa visão de 'Transformação Ubíqua'", disse Masayuki Kamimura, Diretor Sênior da Divisão de Planejamento de Redes Ubíquas da SoftBank Corp. "Com base na bem-sucedida demonstração de voo realizada no Japão, estamos animados em dar o próximo passo junto à Sceye para viabilizar o uso comercial da conectividade estratosférica. Ao combinar a tecnologia avançada de HAPS da Sceye com a experiência da SoftBank em telecomunicações, nosso alvo é criar uma rede de comunicações tridimensional e resiliente, que conecte, de modo integrado, o solo, o céu e o espaço, ao ampliar a conectividade, intensificar a preparação para desastres e abrir novas possibilidades na era 6G."

O contrato ocorre após a bem-sucedida missão de 30 dias do Service Test 1 (ST1) da Sceye, em parceria com a SoftBank, lançada do Novo México em 9 de agosto de 2026, que viajou pela estratosfera até o Japão e retornou. O ST1 transportou a SceyeCell, uma "torre de celular no céu", a primeira de seu tipo, que fornece banda larga móvel de ampla cobertura diretamente a dispositivos comuns a partir da estratosfera. Durante uma semana de operações sobre o Japão, a Sceye e a SoftBank demonstraram mensagens de texto, chamadas de voz, acesso à internet e transmissão digital de vídeo. Os testes incluíram comunicações de emergência, conectividade interna, controle remoto de drones baseado em HAPS e computação de borda realizada diretamente a bordo da plataforma. A missão também apoiou uma demonstração inédita de telemetria a laser estratosférica através do rastreamento de uma HAPS a partir do solo, promovendo futuras comunicações FSO entre o solo, a estratosfera e o espaço.

A estratosfera oferece o ponto de observação ideal, próxima o suficiente da Terra para permitir conectividade de alta capacidade e monitoramento, mas elevada o bastante para garantir uma abrangência de ampla escala. Ela proporciona condições semelhantes às do espaço, sem os custos de estar no espaço nem as desvantagens de estar em órbita. Os sistemas HAPS da Sceye mantêm sua altitude e área de operação ao longo de ciclos contínuos de dia e noite, funcionando de forma análoga a satélites geoestacionários, porém situados 1.800 vezes mais perto da Terra e a uma fração do custo.

A SoftBank investiu na Sceye, inicialmente como parte de sua rodada de financiamento Série C em 2025. O novo MSA define a próxima fase desta parceria estratégica, ampliando a fabricação, os lançamentos e as operações para oferecer serviços estratosféricos sobre o Japão.

Sobre a Sceye

A Sceye (pronuncia-se "sky") é uma empresa aeroespacial dedicada ao avanço da infraestrutura estratosférica para conectar pessoas e proteger o planeta. A Sceye lidera o setor de Sistemas de Plataformas de Alta Altitude (HAPS), se concentrando em conectividade universal, monitoramento climático, gestão de recursos naturais e prevenção de desastres.

Sobre a SoftBank Corp.

Orientada pela filosofia corporativa do SoftBank Group, "Revolução da Informação – Felicidade para todos", a SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) atua nos setores de telecomunicações e TI, tanto no Japão como a nível mundial. Com base em sua sólida estrutura de negócios, a SoftBank Corp. busca potencializar o uso de IA em todas as suas operações, impulsionando sua implementação em alinhamento com a estratégia de crescimento "Ativar a IA para a Sociedade". Paralelamente à expansão de suas atividades em telecomunicações, a SoftBank vem ampliando sua infraestrutura de computação para IA, bem como seus serviços de IA e nuvem, com o objetivo de se tornar uma provedora de infraestrutura social de última geração. Para saber mais, acesse https://www.softbank.jp/en/corp/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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