UFit investe R$ 8 mi e soma 24 academias

A UFit Academia, rede de academias nascida em Santa Catarina, fecha outubro com duas inaugurações no estado. A unidade de São Bento do Sul abriu as portas no sábado, 24 de outubro, e a de Pomerode foi inaugurada na quinta-feira, 29. Cada uma tem mais de 1.100 m² e recebeu investimento aproximado de R$ 4 milhões. Com as duas, a rede chega a 24 unidades em operação e tem outras 11 em implantação.

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O que o aluno encontra

A UFit trabalha com dois planos. No VIP, o aluno tem acompanhamento com nutricionista, avaliação postural e treino individualizado, montado pelo professor de acordo com o objetivo de cada um. Serviços cobrados à parte em outras academias fazem parte do plano na UFit, para que treino e alimentação andem juntos desde a primeira semana, acelerando os resultados. Ser VIP é também poder treinar em qualquer uma das 24 unidades da rede.

O VIP dá acesso ainda à metodologia própria da UFit, dividida em três programas: Fit Slim, voltado para o emagrecimento, Fit Quality, para a qualidade de vida, e Fit Strong, para o ganho de massa muscular.

O plano FIT é a opção mais acessível e inclui a montagem do treino. Nos dois planos, o aluno tem acesso à área kids, onde os filhos ficam enquanto pais e mães treinam, à sala de spinning e às mais de dez modalidades de aulas coletivas.

“A UFit é a academia da família. Quem entra em São Bento do Sul ou em Pomerode encontra a mesma estrutura, o mesmo atendimento e o mesmo método que temos em qualquer outra unidade da rede. Uma cidade do interior merece academia de primeira”, diz João Pedro Morais, fundador e CEO da UFit.

O fundador com a maior fatia

As duas unidades seguem o modelo de expansão da rede, que combina capital do fundador e de sócios investidores. Em São Bento do Sul e em Pomerode, 52,5% da participação ficou com Morais, por meio de sua holding, e 47,5% com investidores. Nas próximas unidades, a proporção deve mudar: o CEO pretende ficar com 70% de cada nova academia e abrir 30% para sócios.

“Quando eu aumento a minha parte em cada unidade, estou mostrando onde eu coloco o meu próprio dinheiro. Quem entra como sócio da UFit entra ao lado do sócio fundador e CEO”, diz Morais.

O movimento segue a mesma direção da recompra de R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócios, concluída pelo CEO semanas antes das inaugurações. Hoje, a UFit soma 170 sócios investidores, com R$ 35 milhões aplicados em unidades da rede e distribuição de lucros a cada trimestre.

Rumo a 35 unidades

Com as 11 unidades em implantação, a rede chegará a 35 academias, com novas praças previstas no Paraná e em São Paulo. “Cada inauguração é a prova de que o modelo funciona. Nós escolhemos o ponto com base em estudos, construímos dentro do padrão e abrimos com a casa cheia”, afirma o CEO.

Sobre a UFit

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Fundada pelo engenheiro civil catarinense João Pedro Morais, a UFit Academia é uma rede de academias com unidades em Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, que atende mais de 40 mil alunos ativos.