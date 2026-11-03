A TVS MOTOR COMPANY REFORÇA A SUA PRESENÇA NA EUROPA COM QUATRO MODELOS PRONTOS PARA PRODUÇÃO NA EICMA 2026

A TVS Motor Company, o terceiro maior fabricante mundial de veículos de duas rodas, apresentou hoje quatro modelos prontos para produção na EICMA 2026, em Milão, reforçando o seu compromisso com a Europa como mercado estratégico. A apresentação destaca produtos desenvolvidos para os clientes europeus, apoiados por capacidades de engenharia dedicadas, por uma rede de concessionários em expansão e pelos pontos fortes do ecossistema global de produção, tecnologia e desenvolvimento de produto da TVS Motor.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103966614/pt/

Os quatro modelos, TVS Orbiter, TVS M1-S, TVS X e TVS RTR 125, refletem a abordagem da TVS Motor às necessidades de mobilidade em evolução na Europa, das deslocações diárias em elétrico à mobilidade urbana premium e aos motociclos desportivos ligeiros. Em conjunto, demonstram a capacidade da empresa para aliar o desenvolvimento de produtos específicos para cada mercado ao conhecimento global de engenharia e à excelência industrial.

A Europa tem um papel cada vez mais importante no negócio internacional da TVS Motor, que continua a reforçar a sua presença nos mercados desenvolvidos. Com base em décadas de experiência industrial, capacidades tecnológicas avançadas e uma presença internacional crescente em engenharia, a TVS Motor está a criar as bases para um sucesso sustentável e de longo prazo na região. Esta estratégia reflete também o objetivo da empresa de aumentar o contributo do negócio internacional para a receita total, com potencial para atingir 30% ou mais até 2030.

Peyman Kargar, President, International Business, TVS Motor Company, afirmou:“A Europa é um mercado importante para a TVS Motor e uma parte essencial dos nossos planos de crescimento internacional. Vemos oportunidades significativas na mobilidade elétrica, nos motociclos de elevado desempenho e na mobilidade urbana premium. O sucesso nestes mercados exige mais do que um produto competitivo. Exige um conhecimento profundo das necessidades dos clientes, uma forte execução local e uma rede de distribuição e assistência sólida. Ao longo do último ano, concentrámo-nos em reforçar a nossa presença comercial, desenvolver as capacidades de venda e assistência dos nossos concessionários e preparar uma gama adequada às necessidades de condução europeias. À medida que continuamos a reforçar a nossa presença na Europa, o nosso foco é alargar o acesso dos clientes à marca TVS, aprofundar a relação com eles e oferecer produtos que aliem qualidade, tecnologia e experiência do cliente.”

Peyman Kargar, que conta com mais de três décadas de experiência em cargos de liderança internacional no setor automóvel, foi nomeado Director e Chief Executive Officer da TVS Motor Company com efeitos a partir de 27 de janeiro de 2027. Vai suceder a K. N. Radhakrishnan.

Europa: um mercado estratégico para a TVS Motor

A abordagem da TVS Motor à Europa assenta em três prioridades: desenvolver produtos adequados às necessidades dos clientes locais e às condições de condução europeias, criar capacidades sólidas de distribuição e pós-venda, e tirar partido do seu ecossistema internacional de engenharia e design para competir em mercados tecnologicamente avançados.

A empresa tem alargado de forma consistente a sua rede comercial, começando por Itália e estendendo-se a Espanha e Portugal, com novos passos previstos em França e na Alemanha. A rede italiana conta já com mais de 100 concessionários, apoiados por uma evolução encorajadora das vendas. As vendas em Itália cresceram 110% no último ano, e estão operacionais mais 22 concessionários em Espanha e Portugal.

Esta expansão reflete o empenho da TVS Motor em construir um negócio sustentável, para lá dos primeiros lançamentos de produto. A empresa continua a investir no desenvolvimento do mercado, nas capacidades dos concessionários e na assistência pós-venda, para construir relações sólidas com os clientes e criar confiança e preferência pela marca a longo prazo nos mercados europeus.

Uma gama específica para as necessidades de mobilidade em evolução na Europa

Os quatro modelos apresentados na EICMA 2026 destinam-se a segmentos de clientes distintos. A gama elétrica abrange as deslocações diárias na cidade, uma mobilidade urbana mais versátil e a mobilidade conectada premium, enquanto a TVS RTR 125 alarga a oferta de motociclos desportivos da empresa aos condutores mais jovens e a quem se inicia nas motos.

A experiência da TVS Motor em mobilidade elétrica é a base desta expansão. Com mais de um milhão de scooters elétricas vendidas em todo o mundo e investimentos superiores a mil milhões de dólares nos ecossistemas de veículos elétricos e baterias, a empresa aplica a sua experiência em engenharia de veículos elétricos, integração de software e produção a produtos desenvolvidos para os mercados internacionais.

TVS Orbiter: mobilidade elétrica diária mais acessível

A TVS Orbiter posiciona-se como uma solução de mobilidade elétrica prática para os condutores urbanos europeus que procuram conveniência, custos de utilização controlados e flexibilidade para as deslocações do dia a dia.

Concebida para a cidade, a TVS Orbiter alia dimensões compactas a um equipamento funcional pensado para as deslocações casa-trabalho, os trajetos curtos e as tarefas diárias. A posição de condução direita e o compartimento sob o assento de 34 litros facilitam a utilização diária, enquanto a bateria amovível oferece flexibilidade a quem não tem estacionamento próprio nem infraestrutura de carregamento.

A versão com especificação europeia oferece duas baterias, de 1,8 kWh e 3,1 kWh, com uma autonomia WMTC prevista de 70 km e 105 km, respetivamente. A bateria pode ser carregada na própria scooter ou retirada e carregada numa tomada doméstica, com a respetiva base de carregamento.

Com uma velocidade máxima de 45 km/h, a TVS Orbiter enquadra-se na categoria europeia L1e e destina-se a quem privilegia uma mobilidade urbana acessível, simples e eficiente.

TVS M1-S: a mobilidade elétrica chega ao segmento das maxi-scooters

A TVS M1-S responde a outra necessidade: a de quem procura o conforto, a praticidade e a presença na estrada de uma maxi-scooter, aliados às vantagens de uma motorização elétrica.

Pensada para quem se desloca entre a cidade e os arredores, a M1-S oferece uma experiência de condução mais completa do que uma scooter urbana compacta convencional. O design e a engenharia privilegiam o conforto, o desempenho e a versatilidade no dia a dia, tornando-a uma alternativa elétrica interessante às scooters tradicionais de média cilindrada.

A M1-S é alimentada por uma bateria de 4,2 kWh e debita uma potência de pico de 12,5 kW, o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 105 km/h. A bateria está colocada em posição baixa na plataforma, para otimizar o centro de gravidade e garantir uma condução estável e segura.

O carregamento de 10 a 80% demora 75 minutos, e o compartimento de 26 litros acomoda um capacete integral. A conectividade LTE integrada disponibiliza funções conectadas sem necessidade de um smartphone emparelhado.

Com esta combinação de praticidade, desempenho e conectividade, a M1-S leva a gama elétrica da TVS Motor para lá das deslocações curtas, para uma mobilidade urbana mais versátil.

TVS X: desempenho elétrico premium e tecnologia conectada

A TVS X representa o topo premium e tecnológico da gama europeia de scooters elétricas da empresa. Concebida para quem valoriza desempenho, conectividade avançada e uma engenharia distinta, a TVS X reúne tecnologia de motorização elétrica, comportamento dinâmico e uma experiência de condução digital integrada.

Posicionada na categoria europeia A1, a TVS X destina-se a clientes que procuram uma alternativa elétrica às motos e scooters urbanas premium, sem abdicar de desempenho ou tecnologia.

Na especificação europeia, conta com jantes de 14 polegadas à frente e atrás, quadro em alumínio e ABS de duplo canal. O motor elétrico debita uma potência de pico de 11,7 kW, com aceleração dos 0 aos 40 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 110 km/h.

Um ecrã tátil panorâmico de 10,2 polegadas integra Android Auto e navegação com mapas completos, apoiado pela conectividade LTE própria da scooter.

A TVS X demonstra a abordagem da empresa à mobilidade elétrica premium, aliando engenharia de desempenho, funções baseadas em software e uma experiência do cliente conectada.

TVS RTR 125: uma nova geração descobre as motos desportivas

Ao lado das três scooters elétricas, a RTR 125 reforça a oferta da TVS Motor no segmento europeu de motociclos desportivos ligeiros.

Desenvolvida para titulares de carta de condução A1, a RTR 125 destina-se aos condutores mais jovens e a quem se inicia nos motociclos desportivos, procurando uma condução envolvente sem abdicar da praticidade necessária ao dia a dia.

O modelo tira partido da experiência da TVS Motor em engenharia de desempenho e da tradição de competição da empresa, que remonta a 1982. Leva a resposta, a agilidade e o controlo à acessível categoria das 125 cc.

A TVS RTR 125 é também a porta de entrada para a gama de motociclos da TVS Motor na Europa, que inclui as RR 310, RTR 310, Ronin e RTX 300. Esta gama permite à empresa acompanhar as diferentes fases do percurso do motociclista, desde quem se inicia nas motos desportivas até aos clientes que procuram motos sport, roadster e adventure mais sofisticadas.

A RTX 300, apresentada na EICMA 2025, vai também chegar aos concessionários europeus, alargando ainda mais a presença da TVS Motor no segmento adventure touring.

Capacidades de engenharia globais ao serviço do compromisso internacional

A presença da TVS Motor na Europa assenta num ecossistema global de engenharia e produção, no qual a Índia tem um papel central no desenvolvimento de produto, na engenharia avançada, na produção e na qualidade.

O ecossistema de engenharia da empresa reúne capacidades na Índia, em Singapura, no Reino Unido e em Bolonha, Itália. A criação do seu Global Centre of Excellence for Design and Engineering em Bolonha, na sequência da aquisição da Engines Engineering S.p.A., reforçou ainda mais a sua capacidade de desenvolver produtos para mercados premium e tecnologicamente avançados.

Esta rede internacional de engenharia permite à TVS Motor aliar o desenvolvimento de produto em grande escala a competências especializadas em design, motorizações elétricas, tecnologias conectadas e engenharia de desempenho. Permite também incorporar mais cedo as necessidades dos clientes e dos mercados no processo de desenvolvimento.

Toda a amplitude da gama global da TVS Motor

Os quatro modelos prontos para produção fazem parte da exposição de 19 veículos da TVS Motor na EICMA 2026, que reflete a amplitude da sua gama em mobilidade elétrica, motociclos para entusiastas e experiências de condução premium.

A exposição inclui ainda a estreia mundial da ’82 Series, uma coleção de exemplares únicos das RR 310, RTR 310, RTX 300 e Ronin, criados como homenagem à tradição de competição da empresa.

A ’82 Series celebra o contributo da TVS Racing para a filosofia de engenharia da empresa e o seu compromisso de transferir os ensinamentos da competição para produtos destinados aos motociclistas do dia a dia.

A TVS Motor vai anunciar os preços para cada mercado, as especificações finais e as datas de disponibilidade dos quatro modelos à medida que se aproximarem os respetivos lançamentos na Europa.

O stand da TVS Motor fica no Pavilhão 18, stand I64, na Fiera Milano (Rho Fiera). A EICMA 2026 está aberta ao público de 5 a 8 de novembro, e as TVS Orbiter, M1-S e TVS X estarão disponíveis para test rides na área dedicada.

Sobre a TVS Motor Company

A TVS Motor Company (BSE: 532343 e NSE: TVSMOTOR), parte da TVS VENU, é um fabricante de veículos de duas e três rodas de reconhecido prestígio a nível mundial, que promove o progresso através da mobilidade sustentável. Com um legado de 100 anos assente na confiança, no valor e na paixão pelos clientes, orgulha-se de fabricar produtos da mais elevada qualidade, reconhecidos internacionalmente, através de processos inovadores e sustentáveis. A TVS Motor é a única empresa de veículos de duas rodas a ter recebido o prestigiado Prémio Deming. Os nossos produtos lideram as respetivas categorias nos estudos J.D. Power IQS e APEAL. Fomos classificados como a empresa n.º 1 no J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey durante quatro anos consecutivos. A empresa do grupo Norton Motorcycles, sediada no Reino Unido, é uma das marcas de motociclos mais emotivas do mundo. A TVS Motor Company procura oferecer a melhor experiência ao cliente nos 90 países em que opera.

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KS Harini – Corporativo e Índia: ks.harini@tvsmotor.com