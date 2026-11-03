Esclarecimento sobre o Comunicado de Imprensa da CMF: A M1 Specialty não está entre as entidades denunciadas

CHARLESTOWN, Saint Kitts and Nevis, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A M1 Specialty, um grupo de empresas regulamentadas em diversas jurisdições globalmente, informa ao público que a Comissão do Mercado Financeiro do Chile (Comisión para el Mercado Financiero – CMF) retificou, em 9 de setembro de 2026, o título do seu comunicado de imprensa originalmente datado de 24 de janeiro de 2023, atualmente intitulado "Comisión para el Mercado Financiero alerta sobre entidades no reguladas" ("Comissão do Mercado Financeiro alerta sobre entidades não regulamentadas").

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Com essa retificação, o novo título esclarece que as denúncias apresentadas ao Ministério Público por suposta fraude se referem a seis instituições de crédito, grupo no qual a M1 Specialty não está incluída. Esta última é mencionada no referido comunicado de imprensa apenas na lista de entidades que oferecem serviços de investimento e não são supervisionadas pela CMF.

"Em 6 de outubro de 2026, a CMF esclareceu que a M1 Specialty Assurance Ltd. não é supervisionada pela Comissão do Mercado Financeiro e que não há registro de nenhuma sentença, julgamento ou decisão civil, criminal ou administrativa final emitida contra ela no Chile."

— Cedric MacFarlane, Consultor Jurídico da M1 Specialty no Chile

A M1 Specialty reafirma seu compromisso com a transparência junto a seus clientes, parceiros e ao público geral, bem como com o cumprimento rigoroso das regulamentações da sua jurisdição de origem.

"A M1 Specialty está profundamente comprometida com a tranquilidade, a segurança e a transparência de nossos clientes e produtores. É por isso que recebemos com grande satisfação essa retificação por parte da CMF."

— Alejandro Osorio, Diretor de Produção, M1 Specialty

O comunicado de imprensa retificado está disponível em: Comissão para o Mercado Financeiro alerta sobre entidades não regulamentadas – https://www.cmfchile.cl/portal/prensa/625/w4-article-60539.html

M1 Specialty · www.m1specialty.com

Contato com a Mídia

Cedric MacFarlane

Consultor Jurídico, M1 Specialty (Chile)

cedricmacfarlane@gmail.com

+56 9 9344 0807

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3aa5975-0675-473f-bc35-2dd694353b98

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ca21799-c114-4464-9e3e-2bc8a0500e35

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9868654)