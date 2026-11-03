Univar Solutions Conclui Aquisição das Operações Lavo Bulk no Canadá

Fique por dentro das notícias que importam para você!

DOWNERS GROVE, Ill., Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções para usuários de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje a conclusão da aquisição de determinados ativos da unidade de negócios Lavo Bulk, da KIK Consumer Products, no Canadá (“Lavo Bulk”).

A aquisição solidifica a presença da Univar Solutions no leste do Canadá, ampliando a oferta de soluções químicas e recursos complementares da Empresa para os clientes da região.

"A incorporação da Lavo Bulk é uma excelente opção estratégica para os nossos negócios e para o nosso compromisso de crescer junto com clientes importantes e fornecedores essenciais no Canadá", afirmou Bob Craycraft, Diretor Executivo de Distribuição e Serviços Químicos da Univar Solutions. "Temos o prazer de dar as boas-vindas à equipe da Lavo Bulk na Univar Solutions. Queremos ampliar a experiência, relacionamentos e capacidades já estabelecidos por eles e continuar a oferecer o serviço seguro e confiável que nossos clientes esperam."

A Liderança e Equipe de Vendas da Lavo Bulk se juntaram à Univar Solutions, ajudando a preservar o conhecimento especializado, os relacionamentos com clientes e fornecedores, e o conhecimento dos requisitos operacionais e de suprimentos dos negócios.

"Vemos oportunidades significativas na ampliação da solidez dos negócios e no aumento dos nossos relacionamentos com clientes e parceiros fornecedores em toda a região", acrescentou Chris Halberg, Vice-Presidente Regional Sênior do Canadá e da EMEA, Divisão de Distribuição e Serviços de Produtos Químicos da Univar Solutions. "Estamos focados em uma transição tranquila para apoiar nossos novos colegas e manter o alto nível de serviço que os clientes passaram a esperar."

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita, e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, podendo fazer com que as expectativas não se concretizem ou, de outra forma, afetar de maneira relevante e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações de previsão sejam baseadas no que a administração acredita ser suposições razoáveis, alertamos que as informações de previsão neste comunicado não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles feitos ou sugeridos pelas informações de previsão contidas neste comunicado. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações estabelecidas sob "Fatores de Risco". Todas as declarações de previsão representam a opinião da Empresa apenas na data deste comunicado e não devem ser consideradas como a opinião da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Mídia

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6d823816-a6cf-48d6-a4f2-66a3077c594e

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9869055)