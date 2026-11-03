Busca por crédito para negativados cresce no Brasil

A procura por empréstimo para negativados já se aproxima da busca por crédito pessoal. Entre setembro de 2025 e agosto de 2026, o termo “empréstimo negativado” registrou cerca de 858 mil buscas mensais no Google, enquanto “empréstimo pessoal” teve aproximadamente 748 mil, segundo a edição Q2/2026 do Índice Juros Baixos de Empréstimo (IJBE).

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Os números são estimativas do Google Keyword Planner, ferramenta que apresenta volumes de pesquisa arredondados. Por isso, o levantamento considera que os dois termos registram volumes semelhantes, sem determinar qual deles é o mais buscado.

O estudo também mostra que consumidores de menor renda ganharam participação nos contratos realizados por meio da plataforma Juros Baixos e que uma parcela maior do crédito pessoal no país passou a ser destinada à composição de dívidas.

Interesse por empréstimo para negativados aumentou no último ano

Além do volume mensal de pesquisas, o IJBE identificou um aumento do interesse por empréstimos para negativados em relação à procura por crédito pessoal.

Entre outubro de 2024 e março de 2025, o interesse por “empréstimo negativado” correspondia, em média, a 58% do interesse registrado para “empréstimo pessoal”, segundo análise do IJBE com dados do Google Trends. No mesmo período do ano seguinte, essa proporção chegou a 66%. Nos meses seguintes de 2026, a relação permaneceu entre 62% e 66%, acima do patamar registrado no início da análise.

Diferentemente do volume mensal de pesquisas, o Google Trends mede o interesse relativo pelos termos pesquisados, em uma escala de 0 a 100. Essa comparação permite acompanhar como a procura por empréstimos para negativados mudou em relação à busca por crédito pessoal.

O levantamento também identificou uma concentração das pesquisas nos primeiros meses do ano. Em 2025 e 2026, janeiro e fevereiro registraram mais interesse por empréstimos do que junho e julho, tanto nas buscas por crédito pessoal quanto nas pesquisas por empréstimos para negativados.

Embora esse comportamento tenha se repetido nos dois anos, o período analisado ainda é curto para confirmar que a procura segue esse padrão todos os anos.

"Hoje, a busca por empréstimo para negativados já está muito próxima da procura por empréstimo pessoal. Para quem está com restrição no CPF, é importante comparar as ofertas, avaliar o valor das parcelas e entender o custo total do empréstimo antes de contratar crédito. A pressa para resolver uma dificuldade financeira não pode levar a uma dívida ainda maior", afirma Guilherme Nasser, cofundador e CEO da Juros Baixos.

Consumidores com renda de até R$ 3 mil ganham espaço nos contratos

Entre o segundo trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026, aumentou a participação de consumidores com renda mensal de até R$ 3 mil nos contratos realizados*. Juntas, essas faixas ganharam 7,4 pontos percentuais.

O crescimento foi maior entre quem recebe de R$ 1.501 a R$ 3.000 por mês. Esse grupo passou a representar 42% dos contratos, com aumento de 5,7 pontos percentuais em sua participação ao longo de um ano.

A faixa de renda de até R$ 1.500 também ganhou participação, com avanço de 1,8 ponto percentual. Já os consumidores com renda superior a R$ 3 mil perderam espaço no período, conforme a comparação abaixo:

Faixa de renda mensal Variação na participação dos contratos Até R$ 1.500 +1,8 ponto percentual R$ 1.501 a R$ 3.000 +5,7 pontos percentuais R$ 3.001 a R$ 5.000 −2,2 pontos percentuais R$ 5.001 a R$ 10.000 −4,0 pontos percentuais Acima de R$ 10.000 −1,2 ponto percentual

*Os percentuais consideram os contratos realizados por meio da plataforma Juros Baixos com as instituições financeiras parceiras. Os resultados representam o perfil desses consumidores, e não o de todo o mercado brasileiro de crédito.

O crédito para reorganizar as dívidas também ganhou espaço

A parcela do crédito pessoal não consignado destinada à composição de dívidas aumentou no período analisado pelo IJBE, segundo cálculos do levantamento com base em dados oficiais do Banco Central. Entre o segundo trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026, a participação dessas operações passou de 21,5% para 24,5%, um aumento de 3 pontos percentuais. Junho de 2026 registrou o maior percentual dos 15 meses analisados.

A composição de dívidas é uma categoria de operações de crédito destinada a reunir ou reorganizar débitos existentes. O aumento da participação dessas operações, porém, não permite identificar os motivos individuais que levaram os consumidores a contratar esse tipo de empréstimo.

No mesmo intervalo, as concessões de crédito com recursos livres não rotativo para pessoas físicas cresceram 12,4%, enquanto o crédito pessoal não consignado recuou 1,9%. Com isso, a participação do empréstimo pessoal não consignado no total dessas concessões caiu de 35,2% para 30,8%.

Os dados mostram que, embora as concessões de crédito para pessoas físicas tenham crescido nesse segmento, o empréstimo pessoal não consignado perdeu espaço. Esses resultados, no entanto, não permitem afirmar que um movimento tenha provocado o outro.

Sobre o IJBE

O IJBE (Índice Juros Baixos de Empréstimo) é um levantamento da Juros Baixos sobre o comportamento do mercado de crédito no Brasil. A edição Q2/2026 analisa dados de abril de 2025 a junho de 2026, reunindo séries públicas do Banco Central e informações agregadas de simulações e contratos realizados na plataforma Juros Baixos.

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O estudo também acompanhou o interesse dos brasileiros por diferentes modalidades de empréstimo a partir de dados do Google Trends e do Google Keyword Planner. Os relatórios publicados são de acesso público e gratuito.