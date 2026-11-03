Bitget Registra US$ 1,86 trilhão em Negociações no T3 e Expande Liquidez em Criptomoedas e Finanças Tradicionais

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VICTORIA, Seychelles, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Transparência do T3 de 2026, registrando um total de US$ 1,86 trilhão em negociações. O resultado reflete o aumento das atividades em derivativos de criptomoedas, mercados à vista (spot) e produtos financeiros tradicionais, impulsionado por uma liquidez mais profunda e pela expansão dos recursos de negociação entre ativos.

A atividade de negociação cresceu em todas as principais categorias durante o trimestre, com o volume mensal combinado subindo 21,2% entre julho e setembro. Os derivativos de criptomoedas cresceram 31,5%, atingindo US$ 409,19 bilhões, enquanto o volume do mercado à vista aumentou 65,7%. Já as negociações de contratos por diferença (CFDs) expandiram 39,7%, contribuindo com US$ 376,32 bilhões no trimestre e consolidando-se como a maior categoria não relacionada a criptoativos na plataforma. Esse crescimento sólido foi impulsionado diretamente pelo aumento da liquidez no ecossistema. Essa estratégia deu um passo concreto com o lançamento da Conta Unificada Cross-Asset (UTA) da Bitget, que integrou mais de 370 ativos elegíveis, incluindo mais de 100 ações norte-americanas tokenizadas, sob uma estrutura de margem compartilhada com índices de avaliação de garantia de até 95%. A atualização possibilita que ações tokenizadas elegíveis sejam utilizadas como garantia em diferentes produtos de negociação, oferecendo aos usuários maior flexibilidade na gestão de capital.

A Bitget também expandiu suas ferramentas de trading orientadas por IA, estendendo o GetAgent Playbook para o segmento de ações norte-americanas tokenizadas. Outros desenvolvimentos do período incluíram melhorias nas condições de preços institucionais e o lançamento do Cash Plus, um produto de stablecoin focado na geração de rendimentos.

"Estamos vendo mais traders se movimentarem de forma flexível entre criptomoedas, ações e ativos tradicionais, e é exatamente por isso que estamos construindo uma Universal Exchange", afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget. "O T3 apresentou um forte crescimento, mas também reforçou que proteger nossos usuários deve continuar sendo a máxima prioridade em nossa estratégia de expansão."

Pesquisas independentes também destacaram o desempenho de liquidez da Bitget. A TokenInsight classificou a Bitget em primeiro lugar entre nove exchanges em termos de profundidade combinada de futuros de BTC e ETH dentro de uma margem de 0,05% do preço de mercado, registrando US$ 41,6 milhões em liquidez. A CoinGecko também identificou a Bitget entre as principais plataformas em liquidez à vista para BTC e ETH. Em ações tokenizadas, a CryptoRank constatou que a infraestrutura da Bitget registrou um slippage simulado até 58% menor em ordens de US$ 50 mil do que a segunda colocada no comparativo, enquanto a DeFiLlama reportou um spread bid-ask médio de 0,83 ponto-base e a maior liquidez top-of-book entre os cinco mercados avaliados.

Após o incidente de segurança de 24 de setembro, a Bitget implementou medidas imediatas de contenção e recuperação, garantindo que os saldos das contas dos usuários permanecessem totalmente inalterados. A empresa contratou a Mandiant e a SlowMist para conduzir uma investigação independente e reconstituiu seu Fundo de Proteção para mais de US$ 300 milhões até 30 de setembro, antecipando-se ao cronograma original. A Bitget também continua fortalecendo sua infraestrutura de segurança com a introdução de um mecanismo de disjuntor (circuit breaker), passando por auditoria independente da SlowMist e ampliando seu orçamento de proteção, além de manter um índice de Prova de Reservas (PoR) consistentemente acima de 110%.

Para ler o relatório, visite aqui .

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a MotoGP™ . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso .

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http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ead9173e-1fea-4fc0-a302-999361f7d004

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001301517)