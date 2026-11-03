Há 5 anos, escola impulsiona conquistas de pessoas surdas

Aumentar a renda, sair das dívidas, ter mais realizações e liberdade para administrar o dinheiro sem depender de familiares ou amigos. Esses são alguns dos objetivos que levam pessoas surdas a buscar educação financeira. Em um cenário de aumento do custo de vida, muitos também desejam ampliar suas oportunidades para não depender exclusivamente de benefícios do INSS ou de um salário mínimo.

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Criado em 2022, o Investindo em Libras completa cinco anos em 2027, com cerca de 50 mil pessoas surdas impactadas pelas aulas da instituição. Desde sua fundação, a escola mantém um diferencial: todo o seu conteúdo é produzido sem som e sem legendas, integralmente em Libras, incluindo aulas, vídeos, materiais digitais e comunicações educacionais, além de livros e materiais didáticos visuais. A metodologia foi desenvolvida especificamente para o público surdo, sem depender de conteúdos adaptados para ouvintes.

A origem da escola está no início da carreira bancária de Leonardo Santos Oliveira. Enquanto trabalhava na função de Posso Ajudar, ele conheceu um cliente surdo e percebeu as barreiras de comunicação que dificultavam seu acesso às informações financeiras. Na época, até conceitos básicos de investimentos representavam um desafio para o ensino, pois diversos termos financeiros não possuíam sinais em Libras.

A experiência levou o profissional a desenvolver uma metodologia visual, criada diretamente para a comunidade surda, em vez de apenas traduzir conteúdos destinados aos ouvintes. A proposta é ensinar estratégias para elevação da renda, organizar as finanças, reduzir dívidas e planejar conquistas pessoais, respeitando a língua e a cultura dos estudantes.

Filho de família baiana e criado no Jaçanã, zona norte de São Paulo, Leonardo foi reconhecido pela Forbes Under 30 2025, na categoria Ciência e Educação, por sua trajetória empreendedora. A escola também possui uma equipe formada majoritariamente por profissionais surdos, que participam diretamente das atividades da instituição.

Antes de procurar a escola, parte dos estudantes já havia enfrentado situações que prejudicaram sua vida financeira, como golpes, perdas com jogos de azar, endividamento e falta de oportunidades. Após essas experiências, buscam o Investindo em Libras para adquirir conhecimento, recuperar o controle das próprias finanças e encontrar novas possibilidades de realização com mais autonomia.

Entre as novidades para 2027 estão a Central Investindo em Libras e novas formações, desenvolvidas para facilitar o acesso aos recursos educacionais, aumentar a velocidade do atendimento e oferecer um acompanhamento mais próximo da evolução dos alunos. A proposta é fortalecer a autonomia dos estudantes e contribuir para seu sucesso na aprendizagem e na realização de objetivos financeiros.

Ao completar cinco anos, o Investindo em Libras reforça uma mensagem: as barreiras de comunicação ainda existem, mas podem ser reduzidas quando o conhecimento é oferecido de maneira acessível.

Mais do que aprender sobre dinheiro, a proposta é permitir que cada pessoa surda tenha condições de fazer suas próprias escolhas, buscar mais realizações e enfrentar menos frustrações, sem que outras pessoas precisem decidir seu futuro por ela.

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Para mais informações, basta acessar https://investindoemlibras.com.br