A Futurionex integrou uma nova entidade com licença de FSP autorizada pela FSCA da África do Sul, aprimorando ainda mais a sua estrutura de conformidade global.

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DENVER, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Futurionex, plataforma global de negociação de contratos por diferença (CFD) multiativos, anunciou recentemente a conclusão da aquisição de uma empresa de serviços financeiros autorizada pela Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul (FSCA). Com a incorporação dessa entidade licenciada à sua estrutura, a empresa reforça a sua atuação regional e a sua presença regulatória.

De acordo com as informações públicas da FSCA, a entidade licenciada está registrada como FUTURIONEX DIGITAL TRADING (PTY) LTD, sob o número de Prestador de Serviços Financeiros (FSP) 54161, com status regulatório de "Autorizada". O escopo exato e as condições da autorização seguem os registros oficiais do órgão regulador.

Sendo um dos principais mercados financeiros da África, a África do Sul possui um sistema e um arcabouço regulatório bem consolidados. A aquisição permite que a Futurionex fortaleça a sua arquitetura de negócios no país e sustente o expansão futura de suas operações e serviços na região.

A governança e a conformidade regulatória são pilares estratégicos da Futurionex a longo prazo. A plataforma prioriza o cumprimento das normas das diferentes jurisdições em que atua e aprimora continuamente sua gestão de conformidade em áreas essenciais, como verificação de identidade (KYC), prevenção à lavagem de dinheiro (AML), transparência das informações, gestão de riscos e governança interna.

Como plataforma global de CFDs, a Futurionex oferece acesso a negociações em diversos mercados, como ações, índices, câmbio (Forex), metais preciosos e commodities, permitindo aos usuários diversificar suas operações em um ambiente unificado. A empresa investe de forma constante no aprimoramento de sua infraestrutura tecnológica, no processamento de dados de mercado, na execução de ordens, na gestão unificada de contas e no controle de riscos, além de reforçar a segurança das contas, a proteção de dados e a continuidade dos serviços.

A adição da entidade licenciada pela FSCA na África do Sul marca um avanço importante no plano de expansão regional e conformidade da Futurionex. A plataforma continuará a otimizar sua tecnologia de negociação, gestão de riscos, atendimento ao cliente e operações locais, alinhando o crescimento de seus negócios globais com os requisitos regulatórios de cada região.



Contact Person: Maria Souza

Email: support@Futurionex.org

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5f1e6e6-189e-4ffa-99a3-e9ececcf7da9/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9868998)