YYForce Reporta US$ 21,9 milhões em Patrimônio Líquido Destaca Prioridades da sua Plataforma de Robótica Comercial Orientada por IA

SINGAPURA, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de soluções de força de trabalho e serviços integrados de gestão corporativa orientadas por IA, anunciou hoje um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 21,9 milhões, em comparação com uma capitalização de mercado estimada em cerca de US$ 2,1 milhões em 30 de outubro de 2026, e apresentou suas prioridades estratégicas em robótica comercial e IA.

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A YYForce divulgou essas informações com o objetivo de auxiliar os investidores na avaliação de sua base de ativos, em conjunto com seus resultados operacionais, liquidez e estratégias voltadas para plataformas de força de trabalho, gestão integrada de instalações e robótica de serviços.

Posição financeira reportada e comparação de avaliação

Conforme informado no Formulário 6-K da Empresa, divulgado em 25 de setembro de 2026, o balanço patrimonial consolidado da YYForce em 30 de junho de 2026 apresentou os seguintes valores.

Indicador do balanço patrimonial Valor declarado Ativo total Aproximadamente U$ 38 milhões Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da YYForce Aproximadamente U$ 21,9 milhões



Em 30 de outubro de 2026, a capitalização de mercado estimada da Empresa era de aproximadamente US$ 2,1 milhões, o que equivale a cerca de 9,6% do patrimônio líquido relatado atribuível aos acionistas da YYForce. Esse montante representava um desconto de aproximadamente 90,4% em relação ao patrimônio líquido contábil reportado. Essas informações utilizam valores arredondados e refletem dados financeiros e de mercado de datas distintas.

O patrimônio líquido contábil não representa caixa não restrito, ativos líquidos tangíveis, produto de liquidação ou uma estimativa do valor intrínseco da Empresa. Os valores contábeis dos ativos estão sujeitos a estimativas contábeis e avaliações de redução ao valor recuperável (impairment). Os investidores devem considerar as demonstrações financeiras completas, incluindo passivos, resultados operacionais, fluxos de caixa e divulgações subsequentes.

Comentário da administração

"Acreditamos que a disparidade entre o nosso patrimônio líquido contábil reportado e a capitalização de mercado merece a atenção dos investidores", afirmou Mike Fu, CEO da YYForce. "Nossa responsabilidade é fornecer informações financeiras claras e executar nossa estratégia comercial de forma rigorosa. Continuamos focados na entrega aos clientes, na alocação disciplinada de capital e no desenvolvimento das nossas verticais de força de trabalho, gestão de instalações e robótica de serviços."

"Avaliamos cada investimento em relação à demanda dos clientes, à liquidez disponível, às necessidades de capital e aos retornos esperados", acrescentou o Sr. Fu.

Prioridades de crescimento estratégico

Expansão da robótica comercial. Buscar implementações de robótica de serviços e a integração com fluxos de trabalho nos setores corporativo e de hospitalidade, com estrita atenção às necessidades dos clientes, aos custos de implementação e ao suporte contínuo.

Plataformas de instalações e de força de trabalho orientadas por IA. Desenvolver recursos de plataformas digitais e fomentar a adoção corporativa para otimizar a coordenação da força de trabalho, o gerenciamento de turnos e as operações das instalações.

Disciplina de capital e transparência de mercado. Avaliar as alocações comerciais em relação à demanda dos clientes, aos requisitos de capital e aos retornos esperados, ao mesmo tempo em que fornece aos acionistas atualizações claras sobre desenvolvimentos relevantes.

A YYForce continuará avaliando seu desempenho operacional, suas necessidades de financiamento e suas prioridades de alocação de capital à medida que suas operações se desenvolvem. O progresso comercial futuro permanece sujeito à execução operacional, à adoção por parte dos clientes e às condições macroeconômicas de mercado.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma fornecedora de soluções para a força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações baseada em tecnologia. A Empresa está desenvolvendo plataformas de força de trabalho com IA e recursos de robótica para apoiar as operações de linha de frente, aumentar a produtividade e atender às necessidades em evolução dos clientes.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e informações da Empresa disponíveis até a data deste comunicado. As declarações de previsão podem ser identificadas por palavras como "pode", "vai", "deve", "espera", "prevê", "planeja", "pretende", "acredita", "estima", "potencial" ou expressões semelhantes, ou a forma negativa desses termos.

As declarações de previsão contidas neste comunicado incluem, entre outras, expectativas relacionadas à estratégia da Empresa, às alocações comerciais, ao desenvolvimento da plataforma, à eficiência operacional, à alocação de capital e ao desempenho comercial futuro. Os dados financeiros históricos não constituem declarações de previsão. O patrimônio líquido contábil reportado não serve como indicação do preço pelo qual as ações da Empresa serão negociadas, tampouco dos valores que seriam realizados em eventuais processos de venda ou liquidação.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

E-mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9868949)