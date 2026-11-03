A NIQ publicou o Relatório de Progresso ESG 2026, no qual destaca as ações nas áreas do clima, das pessoas, das comunidades e da IA responsável
O relatório detalha o foco contínuo da NIQ em práticas empresariais responsáveis, incluindo a sua primeira avaliação de risco climático, o desenvolvimento contínuo dos colaboradores e mais de 100 000 horas de trabalho voluntário
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A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, divulgou hoje o seu Relatório de Progresso em Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) referente a 2026, detalhando o progresso da empresa nas principais prioridades de ESG durante o ano de 2025. O relatório abrange os esforços da NIQ nos seguintes temas: responsabilidade ambiental, pessoas e comunidades, integridade de dados e inteligência artificial responsável.
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Os principais destaques de 2025 incluem:
- Fortalecimento da sua abordagem quanto ao risco climático e à medição ambiental: a NIQ realizou a sua primeira avaliação de risco climático alinhada às recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), monitorou as emissões de Escopo 1, 2 e 3 conforme o Protocolo de GEE e submeteu a sua pegada de carbono a uma verificação externa.
- Investimento no desenvolvimento, engajamento e bem-estar dos colaboradores: a mobilidade interna subiu para 35% ante 30%, enquanto a conclusão das avaliações de desempenho alcançou 99% e a taxa de resposta à pesquisa com colaboradores chegou a 89%. A NIQ também lançou três novas trilhas de desenvolvimento de liderança, ao passo que a utilização do Programa de Assistência ao Colaborador saltou de 5,9% para 28,8%.
- Ampliação do impacto na comunidade e na inclusão: mais de 12.000 colaboradores da NIQ contribuíram com mais de 100.000 horas de voluntariado em mais de 565 atividades do People & Planet Day. Os Grupos de Recursos para Colaboradores da NIQ reuniam mais de 3.000 membros em mais de 85 países, apoiados por mais de 50 Equipes de Impacto em Inclusão.
- Aprimoramento da integridade de dados e da governança responsável de inteligência artificial: a NIQ seguiu desenvolvendo a sua estrutura de governança de IA, orientada por uma Política Global de IA e pela supervisão multifuncional das equipes Jurídica, de Privacidade, de Segurança e de Tecnologia. Essa estratégia viabiliza o uso responsável da IA na coleta e no processamento de dados, como também nas ferramentas voltadas aos clientes.
“Na NIQ, acelerar o crescimento de nossos clientes caminha lado a lado com a geração de impactos positivos no mundo ao nosso redor”, afirmou Jim Peck, presidente do Conselho de Administração e CEO da NIQ. “Estamos aproveitando o forte impulso que conquistamos e utilizando nossa inteligência e capacidade de inovação para gerar valor significativo e duradouro para nossos clientes, colaboradores e as comunidades que atendemos.”
Perguntas frequentes
O que é o Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ?
O Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ apresenta uma visão geral das prioridades, ações e desempenho da empresa relativamente a questões ambientais, sociais e de governação (ESG), ao longo do ano de 2025. O documento detalha os progressos alcançados em áreas como a responsabilidade ambiental, as pessoas e a cultura empresarial, o impacto na comunidade, a integridade dos dados e a governança responsável da IA.
Que avanços ESG obteve a NIQ em 2025?
Em 2025, a NIQ registou progressos nas suas prioridades ESG em várias áreas, nomeadamente através da realização da sua primeira avaliação de riscos climáticos, da expansão dos programas de desenvolvimento e de envolvimento dos colaboradores, da contribuição de mais de 100 mil horas de voluntariado por intermédio das atividades do “Dia das Pessoas e do Planeta”, como também da continuação do fortalecimento da sua abordagem em relação à integridade dos dados e à governação responsável da IA.
Como é que a NIQ está a lidar com os riscos climáticos e a responsabilidade ambiental?
A NIQ realizou a sua primeira avaliação de riscos climáticos, em conformidade com as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD, na sigla em inglês). A empresa também continuou a monitorizar as emissões de gases com efeito de estufa (Escopos 1, 2 e 3), de acordo com o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG), e obteve uma verificação externa da sua pegada de carbono.
Como a NIQ aborda a IA responsável e a governança de dados?
A abordagem da NIQ em relação à IA responsável é orientada por sua Política Global de IA e por uma governança multifuncional que envolve as equipes Jurídica, de Privacidade, de Segurança e de Tecnologia. Essa estrutura apoia o uso responsável da IA em toda a coleta e o processamento de dados, bem como nas ferramentas voltadas para o cliente.
Sobre o Relatório de Ambiental, Social e de Governança da NIQ
O Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ detalha a abordagem e o desempenho da empresa em matéria de ESG ao longo de 2025. A abordagem de relatórios da NIQ está alinhada com estruturas globais reconhecidas, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU), a Global Reporting Initiative (GRI) e o Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Leia o relatório completo aqui.
Sobre a NIQ
A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.
Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.
Para mais informações, acesse www.niq.com
NIQ-IR
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", que incluem referências a cronogramas previstos, benefícios, funcionalidades e resultados do acordo. Estas declarações baseiam-se em expetativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente. As declarações prospectivas aplicam-se apenas à data em que são feitas e a NIQ não se compromete a atualizá-las, exceto se for obrigada por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102851984/pt/
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Assessoria de Imprensa:media.relations@nielseniq.com
Fonte: BUSINESS WIRE