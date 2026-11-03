A NIQ publicou o Relatório de Progresso ESG 2026, no qual destaca as ações nas áreas do clima, das pessoas, das comunidades e da IA responsável

A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, divulgou hoje o seu Relatório de Progresso em Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) referente a 2026, detalhando o progresso da empresa nas principais prioridades de ESG durante o ano de 2025. O relatório abrange os esforços da NIQ nos seguintes temas: responsabilidade ambiental, pessoas e comunidades, integridade de dados e inteligência artificial responsável.

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Os principais destaques de 2025 incluem:

Fortalecimento da sua abordagem quanto ao risco climático e à medição ambiental: a NIQ realizou a sua primeira avaliação de risco climático alinhada às recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), monitorou as emissões de Escopo 1, 2 e 3 conforme o Protocolo de GEE e submeteu a sua pegada de carbono a uma verificação externa.

a NIQ realizou a sua primeira avaliação de risco climático alinhada às recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), monitorou as emissões de Escopo 1, 2 e 3 conforme o Protocolo de GEE e submeteu a sua pegada de carbono a uma verificação externa. Investimento no desenvolvimento, engajamento e bem-estar dos colaboradores: a mobilidade interna subiu para 35% ante 30%, enquanto a conclusão das avaliações de desempenho alcançou 99% e a taxa de resposta à pesquisa com colaboradores chegou a 89% . A NIQ também lançou três novas trilhas de desenvolvimento de liderança, ao passo que a utilização do Programa de Assistência ao Colaborador saltou de 5,9% para 28,8% .

a mobilidade interna subiu para ante 30%, enquanto a conclusão das avaliações de desempenho alcançou e a taxa de resposta à pesquisa com colaboradores chegou a . A NIQ também lançou três novas trilhas de desenvolvimento de liderança, ao passo que a utilização do Programa de Assistência ao Colaborador saltou de . Ampliação do impacto na comunidade e na inclusão: mais de 12.000 colaboradores da NIQ contribuíram com mais de 100.000 horas de voluntariado em mais de 565 atividades do People & Planet Day . Os Grupos de Recursos para Colaboradores da NIQ reuniam mais de 3.000 membros em mais de 85 países, apoiados por mais de 50 Equipes de Impacto em Inclusão.

mais de contribuíram em mais de . Os Grupos de Recursos para Colaboradores da NIQ reuniam mais de 3.000 membros em mais de 85 países, apoiados por mais de 50 Equipes de Impacto em Inclusão. Aprimoramento da integridade de dados e da governança responsável de inteligência artificial: a NIQ seguiu desenvolvendo a sua estrutura de governança de IA, orientada por uma Política Global de IA e pela supervisão multifuncional das equipes Jurídica, de Privacidade, de Segurança e de Tecnologia. Essa estratégia viabiliza o uso responsável da IA na coleta e no processamento de dados, como também nas ferramentas voltadas aos clientes.

“Na NIQ, acelerar o crescimento de nossos clientes caminha lado a lado com a geração de impactos positivos no mundo ao nosso redor”, afirmou Jim Peck, presidente do Conselho de Administração e CEO da NIQ. “Estamos aproveitando o forte impulso que conquistamos e utilizando nossa inteligência e capacidade de inovação para gerar valor significativo e duradouro para nossos clientes, colaboradores e as comunidades que atendemos.”

Perguntas frequentes

O que é o Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ?

O Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ apresenta uma visão geral das prioridades, ações e desempenho da empresa relativamente a questões ambientais, sociais e de governação (ESG), ao longo do ano de 2025. O documento detalha os progressos alcançados em áreas como a responsabilidade ambiental, as pessoas e a cultura empresarial, o impacto na comunidade, a integridade dos dados e a governança responsável da IA.

Que avanços ESG obteve a NIQ em 2025?

Em 2025, a NIQ registou progressos nas suas prioridades ESG em várias áreas, nomeadamente através da realização da sua primeira avaliação de riscos climáticos, da expansão dos programas de desenvolvimento e de envolvimento dos colaboradores, da contribuição de mais de 100 mil horas de voluntariado por intermédio das atividades do “Dia das Pessoas e do Planeta”, como também da continuação do fortalecimento da sua abordagem em relação à integridade dos dados e à governação responsável da IA.

Como é que a NIQ está a lidar com os riscos climáticos e a responsabilidade ambiental?

A NIQ realizou a sua primeira avaliação de riscos climáticos, em conformidade com as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com o Clima (TCFD, na sigla em inglês). A empresa também continuou a monitorizar as emissões de gases com efeito de estufa (Escopos 1, 2 e 3), de acordo com o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG), e obteve uma verificação externa da sua pegada de carbono.

Como a NIQ aborda a IA responsável e a governança de dados?

A abordagem da NIQ em relação à IA responsável é orientada por sua Política Global de IA e por uma governança multifuncional que envolve as equipes Jurídica, de Privacidade, de Segurança e de Tecnologia. Essa estrutura apoia o uso responsável da IA em toda a coleta e o processamento de dados, bem como nas ferramentas voltadas para o cliente.

Sobre o Relatório de Ambiental, Social e de Governança da NIQ

O Relatório de Progresso ESG 2026 da NIQ detalha a abordagem e o desempenho da empresa em matéria de ESG ao longo de 2025. A abordagem de relatórios da NIQ está alinhada com estruturas globais reconhecidas, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS da ONU), a Global Reporting Initiative (GRI) e o Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Leia o relatório completo aqui.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, oferecendo a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença global incomparável de dados e medições detalhadas de consumidores e varejo com décadas de expertise em modelagem de IA, a NielsenIQ desenvolve sistemas de decisão que ajudam empresas a transformar dados complexos em ações seguras.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com

NIQ-IR

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", que incluem referências a cronogramas previstos, benefícios, funcionalidades e resultados do acordo. Estas declarações baseiam-se em expetativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente. As declarações prospectivas aplicam-se apenas à data em que são feitas e a NIQ não se compromete a atualizá-las, exceto se for obrigada por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102851984/pt/

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Assessoria de Imprensa:media.relations@nielseniq.com