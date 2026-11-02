Bentley Systems anuncia aquisição da Eliis, empresa de software de interpretação sísmica, pela Seequent

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura anunciou hoje que a Seequent, The Bentley Subsurface Company, adquiriu a Eliis, empresa de software de interpretação sísmica. A aquisição irá ampliar as capacidades da Seequent em geofísica, através da interpretação de dados sísmicos, e promover um avanço no entendimento do subsolo, auxiliando na resolução de desafios mundiais complexos. A equipe internacional da Eliis, composta por mais de 100 geocientistas, especialistas técnicos e pesquisadores, passará a integrar a Seequent.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261029989987/pt/

3D view from PaleoScan showcasing recent advancements in seismic interpretation workflows that support prospect evaluation and exploration decision-making

Fundada em 2007 e com sede em Montpellier, na França, a Eliis desenvolve softwares avançados de interpretação sísmica que auxiliam geocientistas no processamento e na análise de dados de imagens sísmicas, permitindo a construção de modelos detalhados do subsolo. Os métodos sísmicos oferecem a representação geofísica de maior resolução do subsolo em profundidade.

O software da Eliis inclui a plataforma de interpretação sísmica PaleoScan, que conta com a tecnologia patenteada de Tempo Geológico Relativo e recursos de interpretação assistidos por IA, sendo utilizada por centenas de empresas do setor de energia, e o inovador projeto de co-inovação industrial PaleoModel, voltado à simulação de reservatórios. As capacidades de interpretação sísmica da Eliis complementam o portfólio de subsuperfície da Seequent, que inclui a ferramenta de modelagem implícita Leapfrog.

Graham Grant, Diretor Executivo da Seequent, disse: "É um prazer dar as boas-vindas à Eliis na Seequent. Desafios mundiais, notadamente a segurança energética, a transição energética e a demanda por recursos cruciais, vêm ampliando a necessidade de uma compreensão mais profunda do subsolo. A aquisição de dados sísmicos a custos mais baixos e a IA expandem a adoção de métodos sísmicos para além do setor de petróleo e gás. Percebemos grandes oportunidades nos setores de energia e mineração, bem como na gestão de águas subterrâneas, na recuperação de minerais a partir de salmouras e no armazenamento de carbono. Por exemplo, a interpretação sísmica ajuda empresas de mineração a reduzir incertezas geológicas e descobrir depósitos minerais em maiores profundidades, em comparação aos métodos tradicionais. A Eliis irá intensificar a capacidade da Seequent de auxiliar nossos usuários a compreender o subsolo, reduzir incertezas e riscos, e tomar decisões melhores, mais rápidas e com maior segurança."

Benoît Matha, Diretor Executivo da Eliis, disse: "A aquisição da Eliis pela Seequent nos proporciona um ambiente seguro e de longo prazo, dentro de uma empresa que compreende e valoriza profundamente nossa experiência e nosso software. A combinação do conhecimento da Eliis em dados sísmicos com tecnologias complementares de geociências e reservatórios irá acelerar nossa ambição de nos tornar uma plataforma líder em tecnologia para o subsolo, indo além do setor de energia, ao ampliar nossa atuação em todo o fluxo de trabalho relacionado ao subsolo e abrir novas oportunidades de crescimento. Estamos animados em nos unir à Seequent e com as oportunidades que temos pela frente."

A Dechert LLP e a Simmons & Simmons LLP atuaram como empresas de consultoria jurídica da Bentley e da Seequent na transação.

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Sobre a Bentley Systems

Ao redor do mundo, profissionais de infraestrutura confiam nos softwares da Bentley Systems para projetar, construir e operar infraestruturas melhores e mais resilientes nos setores de transporte, água, energia, cidades, entre outros. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira de preferência de empresas de engenharia e proprietários-operadores a nível mundial, oferecendo softwares que abrangem diversas disciplinas de engenharia, setores industriais e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Mediante nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a obter valor de seus dados, ao transformar a execução de projetos e o desempenho de ativos.

Sobre a Seequent

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, ajuda organizações a compreender o subsolo, dando-lhes a confiança necessária para tomar decisões melhores e mais rápidas. A Seequent desenvolve tecnologia de ponta que está na vanguarda das ciências da Terra, transformando a maneira como nossos clientes trabalham. Diariamente, ajudamos nossos clientes a desenvolver recursos minerais críticos de forma mais sustentável, projetar e construir infraestrutura melhor, obter energia renovável e reduzir seu impacto no meio ambiente.

A Seequent atua em mais de 150 países, mantendo, com orgulho, sua sede na Nova Zelândia. Com a integração da Eliis, passaremos a contar com uma equipe de mais de 950 colaboradores, distribuídos por 32 localidades.

© 2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, Eliis, Leapfrog, PaleoModel, PaleoScan e Seequent são marcas comerciais ou marcas de serviço, registradas ou não, da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais, diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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