NetApp conclui aquisição da PEAK:AIO para acelerar implantações de IA em escala de zettabytes

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a conclusão da aquisição da PEAK:AIO, empresa pioneira em arquitetura de metadados de última geração e em sistemas de arquivos paralelos de alto desempenho. Com essa aquisição, a NetApp poderá utilizar os serviços de metadados e as inovações em namespaces paralelos para oferecer o armazenamento mais rápido do planeta, o NetApp Novus, e fornecer suporte a sistemas de arquivos em escala de zettabyte para cargas de trabalho exigentes em nuvens de IA e provedores de GPU como serviço.

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Para obter a melhor economia em infraestrutura de IA, as organizações devem manter os recursos de GPU continuamente abastecidos com dados, evitando gargalos. A aquisição impulsiona a estratégia da NetApp para a próxima fase dessa infraestrutura, unindo a expertise da PEAK:AIO em metadados e sistemas de arquivos paralelos à solução NetApp ONTAP. Dessa forma, a empresa oferece aos clientes um caminho para um armazenamento em escala de IA que combina alta simultaneidade e crescimento massivo do namespace com a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional que já são uma marca registrada da NetApp.

“A infraestrutura de IA está atingindo uma escala sem precedentes, o que exige uma nova abordagem de armazenamento, concebida desde o início para atender a essa demanda”, afirmou George Kurian, CEO da NetApp. “Ao combinar a expertise da PEAK:AIO em serviços de metadados e inovação em namespaces paralelos com a escalabilidade comprovada, os recursos de gerenciamento de dados e os serviços de nível empresarial da NetApp Platform, estamos dando um salto à frente do mercado ao disponibilizar nossa arquitetura de próxima geração, em escala de zettabytes, para atender ao crescimento das nuvens de IA e dos provedores de GPU como serviço.”

A tecnologia PEAK:AIO foi projetada para superar alguns dos maiores desafios do setor de processamento intensivo de dados, identificados por instituições de pesquisa de ponta, como o Laboratório Nacional de Los Alamos e a Universidade Carnegie Mellon.

“O centro de processamento de IA é tão produtivo quanto o seu pipeline de dados”, disse Syam Nair, diretor de produtos da NetApp. “Ao combinar o armazenamento unificado da NetApp com a arquitetura de metadados da PEAK:AIO, separamos os metadados dos dados para que o desempenho se expanda com a concorrência, e fazemos isso com padrões abertos em vez de clientes proprietários. Os clientes podem executar mais cargas de trabalho de IA na sua infraestrutura existente, com a segurança, a resiliência e a simplicidade da gestão de dados corporativos.”

Essa aquisição oferecerá serviços especializados em metadados e tecnologia de namespaces paralelos à arquitetura de dados baseada no ONTAP, criando um caminho claro de evolução para os clientes atuais. Juntos, esses elementos devem possibilitar o fornecimento de novos recursos, como o NetApp Novus, que simplificam a implantação e a operação de armazenamento compartilhado em ambientes de IA cada vez maiores.

“A NetApp e a PEAK:AIO foram construídas com base na convicção compartilhada de que a era da IA ??exige uma infraestrutura de dados projetada para escalar a níveis extraordinários”, afirmou Mark Klarzynski, CTO e fundador da PEAK:AIO. “Com a aquisição pela NetApp, podemos unir nossa inovação ao alcance, à experiência e aos relacionamentos de confiança com clientes que uma líder global em infraestrutura de dados possui. Juntos, estamos bem posicionados para ajudar a definir o que vem a seguir e oferecer uma tecnologia que torna o gerenciamento de dados para a era da IA ??mais prático, eficiente e acessível.”

Declarações da NetApp sobre produtos não lançados e planos futuros têm caráter meramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser usadas como base para decisões de compra ou de qualquer outra natureza. Elas não representam compromisso, obrigação, garantia ou promessa de qualquer tipo da NetApp, incluindo disponibilidade, funcionalidade, preços ou prazos.

Declaração de "Porto Seguro" nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995

Esse comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tais declarações incluem, como também não se limitam a, previsões sobre os benefícios esperados da aquisição da PEAK:AIO, tais como: a capacidade de acelerar o roteiro de infraestrutura de inteligência artificial (IA) da NetApp; a incorporação de serviços especializados de metadados e inovações em namespaces paralelo à arquitetura de dados da NetApp baseada no ONTAP; a criação de um caminho claro de evolução para os clientes atuais do ONTAP; a integração das inovações em metadados da PEAK:AIO ao software ONTAP da NetApp; a ampliação da escala de metadados; a oferta de um namespace global; a viabilização de acesso paralelo baseado em Sistema de Arquivos de Rede para cargas de trabalho massivamente paralelas; o suporte a trilhões de arquivos e implementações em escala de zettabytes, mantendo a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional; a entrega de novas funcionalidades que simplificam a implementação e a operação de armazenamento compartilhado para ambientes de IA cada vez maiores; além de nossas perspectivas para os negócios, a economia e o mercado; nossas perspectivas futuras gerais; a demanda por nossas soluções de IA e outras ofertas; e nossa capacidade de gerar resultados e valor crescentes para nossas partes interessadas. Esses e outros fatores relevantes estão descritos em relatórios e documentos que apresentamos periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission - SEC), incluindo os fatores detalhados nas seções intituladas “Fatores de Risco” em nosso relatório anual mais recente Formulário 10-K e em nosso relatório trimestral Formulário 10-Q. Todas as declarações contidas nesse comunicado referem-se apenas à data indicada no início desse documento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações aqui contidas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

Declaração sobre a orientação do produto

O comunicado à imprensa aborda a visão da empresa para a inovação futura, incluindo o alinhamento e a integração previstos da tecnologia PEAK:AIO ao portfólio da NetApp. Essas informações são fornecidas apenas para fins informativos e não devem ser usadas como base para decisões de compra. A NetApp não se compromete nem tem a obrigação de desenvolver ou disponibilizar os produtos, serviços, integrações, funcionalidades, materiais ou códigos aqui descritos, nem quaisquer capacidades decorrentes da aquisição da PEAK:AIO. O desenvolvimento, o lançamento e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades para produtos e serviços da NetApp — incluindo os que incorporam a tecnologia da PEAK:AIO — são de critério exclusivo da NetApp. A estratégia da NetApp, bem como possíveis desenvolvimentos futuros, direcionamentos de produtos e plataformas e funcionalidades — incluindo planos relacionados à tecnologia da PEAK:AIO —, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não assumimos a obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a PEAK:AIO

A PEAK:AIO é uma empresa de armazenamento de IA definido por software sediada em Manchester, no Reino Unido. Sua plataforma oferece armazenamento de IA de alto desempenho, variando de um único servidor até exabytes, em qualquer hardware padrão da indústria. A PEAK:AIO está implementada no Los Alamos National Laboratory, no NHS AIDE, no Oxford Robotics Institute, na Carnegie Mellon University, na University of Liverpool, no MediForge Hub da University of Strathclyde e na Zoological Society of London. Saiba mais em https://peakaio.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato para investidores:

Kris Newton

NetApp

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