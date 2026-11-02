Smartly lança Intelligence Pro para conectar planejamento de campanha, desempenho e incrementalidade

A Smartly, empresa de tecnologia de publicidade alimentada por IA, lançou hoje a Intelligence Pro, solução premium que reúne quatro recursos para ajudar os profissionais de marketing a planejar investimento, entender a verdadeira incrementalidade e determinar onde gastar seu dinheiro. A Intelligence Pro conecta modelos de inferência casual com ferramentas de planejamento para ajudar os profissionais de marketing a comprovar o impacto nos negócios e tomar decisões mais rápidas a partir de dados cada vez mais complexos.

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"As equipes de marketing estão inundadas de dados, mas o desafio é identificar quais sinais são úteis e transformá-los em uma decisão que eles podem colocar em prática", afirmou Maxwell Tang, diretor de produtos da Smartly. "A Intelligence Pro reúne previsão, contexto de mercado e sinais de incrementalidade de última geração para ajudar os profissionais de marketing a avaliar onde investir e qual mídia está contribuindo. À medida que a IA acelera a execução das campanhas, a qualidade de cada decisão fica mais importante".

A Intelligence Pro combina quatro recursos dentro da plataforma da Smartly:

O Reach Planner ajuda as equipes a comparar cenários nas mídias e prever o alcance entre canais e a frequência antes do lançamento das campanhas, apoiando um planejamento mais informado.

ajuda as equipes a comparar cenários nas mídias e prever o alcance entre canais e a frequência antes do lançamento das campanhas, apoiando um planejamento mais informado. O Headroom Analysis ajuda os profissionais de marketing a avaliar onde investimento adicional pode ter espaço para impulsionar crescimento e onde retorno pode começar a diminuir.

ajuda os profissionais de marketing a avaliar onde investimento adicional pode ter espaço para impulsionar crescimento e onde retorno pode começar a diminuir. O Benchmarks coloca o desempenho das campanhas dentro de um contexto em setores, regiões, plataformas e objetivos relevantes, usando dados agregados e anonimizados.

coloca o desempenho das campanhas dentro de um contexto em setores, regiões, plataformas e objetivos relevantes, usando dados agregados e anonimizados. O INCRMNTAL Connect adiciona uma visão sobre a contribuição da mídia baseada na incrementalidade junto com o desempenho reportado na plataforma e pode informar os fluxos de trabalhos aplicáveis na Smartly.

"Gastávamos muito tempo puxando dados de diferentes plataformas e analisando manualmente onde investir", compartilhou Sierra Smith, gerente sênior de marketing de mídia social paga do Hearst Newspapers. "Com o Headroom, podemos avaliar as oportunidades orçamentárias usando desempenho histórico e tomar decisões mais informadas sem todo o trabalho manual. É um divisor de águas em relação a como abordamos o planejamento".

Juntos, os recursos ajudam os profissionais de marketing a conectar planejamento e sinais de otimização nos fluxos de trabalho onde as decisões sobre as campanhas são feitas. A Intelligence Pro faz parte da visão mais ampla da Smartly de reunir criatividade, mídia e inteligência, ajudando os profissionais de marketing a transicionar dos insights à ação em todo o ciclo de vida da campanha.

A Intelligence Pro já está disponível para clientes Smartly elegíveis. Para mais informações, acesse smartly.io/intelligence-suite.

Sobre a Smartly

A Smartly é a empresa de tecnologia de publicidade com IA, líder no relatório 'The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies'. Nossa plataforma unifica criatividade e mídia para produzir conteúdo criativo inteligente, dinâmico e baseado em dados, incluindo imagens e vídeos otimizados para ativação perfeita em todos os canais. As marcas gerenciam, otimizam e impulsionam campanhas de alto desempenho em um só lugar, atingindo resultados validados pela PwC, incluindo um retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) de 5,5 vezes e uma economia de 42 minutos por hora.

Apoiamos mais de 800 marcas e gerenciamos mais de $7 bilhões em gastos publicitários globalmente. Com parcerias estratégicas nas principais plataformas de mídia, incluindo Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify e TikTok, ajudamos empresas Fortune 500 a entregar publicidade relevante com velocidade e em grande escala. Com o respaldo de um profundo conhecimento em mídia e de um suporte ao cliente de excelência, capacitamos as marcas a maximizar o desempenho e impulsionar resultados empresariais reais. Visite Smartly.io para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102133730/pt/

Mídia

Joseph J. Nuñez

Diretor sênior de comunicações globais

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joseph.nunez@smartly.io