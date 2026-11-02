A SBC Medical forma aliança de capital e negócios com a AtomicSoftware, fornecedora da plataforma de gestão de clínicas medicalforce utilizada por mais de 800 clínicas no Japão

A SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“A Empresa” ou “SBC Medical”), uma organização de serviços médicos (MSO) que oferece suporte administrativo em uma ampla gama de áreas da saúde, anunciou hoje que, em 26 de outubro de 2026, firmou um acordo de aliança de capital e negócios com a Atomic Software Inc. (AtomicSoftware), provedora sediada em Tóquio do medicalforce, uma plataforma completa de software como serviço (SaaS) para clínicas. Em conexão com a aliança, a SBC Medical investiu 600 milhões de ienes (aproximadamente 3,8 milhões de dólares) na rodada de financiamento da série C da Atomic Software. As duas empresas desenvolverão em conjunto recursos de IA, começando por um recurso que auxilia os médicos na elaboração de prontuários médicos.

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Principais destaques

Plataforma comprovada: o medicalforce é utilizado por mais de 800 clínicas no Japão, principalmente clínicas particulares, e tem uma taxa de retenção de 99,2%.

o medicalforce é utilizado por mais de 800 clínicas no Japão, principalmente clínicas particulares, e tem uma taxa de retenção de 99,2%. Desenvolvimento conjunto de IA: os recursos desenvolvidos em parceria pelas duas empresas aprimorarão o medicalforce e serão progressivamente incorporados aos sistemas operacionais das clínicas da SBC Medical.

os recursos desenvolvidos em parceria pelas duas empresas aprimorarão o medicalforce e serão progressivamente incorporados aos sistemas operacionais das clínicas da SBC Medical. Economia por clínica: ao liberar o tempo dos médicos e da equipe de tarefas administrativas e de documentação, a SBC Medical visa aumentar a produtividade e a lucratividade de cada clínica.

ao liberar o tempo dos médicos e da equipe de tarefas administrativas e de documentação, a SBC Medical visa aumentar a produtividade e a lucratividade de cada clínica. Crescimento escalável: espera-se que os procedimentos padronizados de implementação reduzam o tempo de preparação para a abertura de clínicas e contribuam para uma estabilidade operacional mais rápida à medida que a SBC Medical expande sua rede de 287 clínicas.

espera-se que os procedimentos padronizados de implementação reduzam o tempo de preparação para a abertura de clínicas e contribuam para uma estabilidade operacional mais rápida à medida que a SBC Medical expande sua rede de 287 clínicas. Investimento estratégico: a SBC Medical investiu 600 milhões de ienes (aproximadamente 3,8 milhões de dólares) na rodada de financiamento da série C da Atomic Software.

Fundamentação estratégica

A expansão da SBC Medical como MSO foi baseada na padronização dos sistemas necessários para as operações clínicas e na implementação desses sistemas em toda a organização. A padronização e a digitalização são essenciais para o modelo de negócios da empresa, possibilitando a expansão de sua rede e a manutenção de uma qualidade operacional consistente. A empresa considera o investimento em sistemas e processos subjacentes a esse modelo um investimento importante em crescimento, inclusive como forma de continuar elevando sua taxa de retorno de 72%.

Nas clínicas particulares, agendamentos, prontuários eletrônicos, pagamentos e o acompanhamento pós-consulta funcionam como um fluxo de trabalho diário e contínuo. Para que a IA produza resultados tangíveis, deve ser integrada a esse fluxo como recurso utilizado diariamente por médicos e funcionários. Ao combinar sua experiência operacional com a expertise da Atomic Software em incorporar requisitos específicos das clínicas particulares aos seus produtos, a SBC Medical e a Atomic Software visam reduzir a carga de documentação e verificação, permitindo que mais tempo seja dedicado aos clientes.

Essa parceria é baseada em uma relação operacional já existente. A Clínica Hada no Aozora, que recebe apoio administrativo da SBC Medical, utiliza o medicalforce como seu principal sistema operacional e de pagamentos. O conhecimento e o histórico adquiridos por meio desse uso prático foram fundamentais para a formação da aliança. Com essa parceria, as empresas vão além da relação de fornecedor-usuário e se tornam parceiras que exploram e implementam, em conjunto, abordagens mais eficazes para as operações clínicas.

Por que a AtomicSoftware

Em pouco mais de cinco anos desde seu lançamento, o medicalforce foi adotado por mais de 800 clínicas particulares*1 no Japão, incluindo clínicas de cirurgia estética e dermatologia estética, e oferece suporte à gestão de agendamentos, prontuários eletrônicos, pagamentos, gestão de informações de clientes e análises de negócios em um único sistema, com uma taxa de retenção de clínicas de 99,2%*2. O ponto forte do produto reside em atender às necessidades operacionais específicas das clínicas particulares, como agendamentos que vinculam salas, equipamentos e equipe aos pacotes de tratamento, além do gerenciamento de pacotes de tratamento pré-pagos e fotografias de casos clínicos. Por meio de seu conjunto de recursos de IA, o medicalforce intelligence, a AtomicSoftware também está desenvolvendo recursos para a elaboração de prontuários a partir de voz, resumo de informações médicas e suporte ao acompanhamento pós-consulta. Sua certificação ISO/IEC 27001:2022, a norma internacional para gestão da segurança da informação, oferece uma base de confiança para o tratamento de informações de clientes. A SBC Medical acredita que, ao aproveitar essa expertise em desenvolvimento e operações, enraizada em ambientes clínicos no Japão, será possível acelerar a aplicação prática dos resultados do desenvolvimento conjunto e a evolução de seus sistemas internos.

Escopo da colaboração

As duas empresas desenvolverão em conjunto recursos baseados em IA, começando por um recurso que auxilia os médicos na elaboração de prontuários médicos. Os recursos serão validados e aperfeiçoados nas clínicas às quais a SBC Medical presta apoio administrativo, a fim de garantir que sejam práticos em ambientes clínicos; em seguida, serão utilizados para aprimorar o medicalforce e incorporados progressivamente aos sistemas operacionais das clínicas da Empresa. Ao reduzir o tempo que médicos e funcionários dedicam à documentação e ao trabalho administrativo, a empresa visa aumentar o tempo disponível para cada cliente, permitir que mais clientes sejam atendidos com uma equipe limitada, como também melhorar a produtividade e a lucratividade por clínica.

Com base no histórico operacional da Clínica Hada no Aozora, as empresas também analisarão como o medicalforce pode ser aplicado a novas marcas de clínicas e formatos de negócios, conforme suas características operacionais. Ao estabelecerem conjuntamente procedimentos de implementação, elas visam reduzir o tempo de preparação para a abertura de clínicas e alcançar estabilidade operacional precoce, fortalecendo a base operacional que sustenta a expansão da rede.

Comentários

Yoshiyuki Aikawa, CEO, SBC Medical Group Holdings Incorporated

“A lucratividade de uma clínica depende do tempo que nossos médicos e outros profissionais podem dedicar aos pacientes. A IA é uma forma eficaz de gerar mais tempo, mas seu valor só se concretiza quando está integrada aos sistemas utilizados diariamente no ambiente clínico. Por meio da adoção do medicalforce na clínica Hada no Aozora, a AtomicSoftware adquiriu um profundo conhecimento de nossas operações. Por isso, optamos por uma aliança estratégica e de capital: em vez de adquirir uma solução de IA pronta, queremos cocriá-la e incorporá-la às nossas capacidades operacionais. Acreditamos que os ganhos de produtividade resultantes aumentarão a lucratividade das nossas clínicas atuais, ajudarão novas unidades a atingirem um bom ritmo rapidamente e criarão uma vantagem competitiva de longo prazo. Estamos totalmente comprometidos com o aumento do valor corporativo.”

Shoichi Hatanaka, diretor representante e CEO da Atomic Software Inc.

“À medida que a IA passa a ser utilizada na prática, os padrões exigidos dos softwares clínicos aumentam a cada ano. Nossos dois diretores representantes são engenheiros e, desde a nossa fundação, nosso ponto forte é incorporar aos nossos produtos as operações específicas de clínicas que oferecem atendimento particular e coberto por planos de saúde. Dessa forma, aprimoramos continuamente o medicalforce em conjunto com as equipes clínicas. Por meio dessa parceria, ampliaremos nossa equipe de desenvolvimento e, com base na experiência adquirida na vanguarda da medicina estética, aumentaremos o valor do medicalforce, aceleraremos seu desenvolvimento e levaremos esse valor a mais clientes.”

Visão geral da aliança de capital e negócios

Parceiro: AtomicSoftware Inc.

Data do acordo: 26 de outubro de 2026

Escopo da aliança: Colaboração na área de sistemas operacionais para clínicas; desenvolvimento conjunto de recursos de IA e implementação dos resultados nos sistemas da própria empresa; análise da implantação do sistema para novas marcas de clínicas e formatos de negócios

Aliança de capital: Investimento da SBC Medical de 600 milhões de ienes (aproximadamente US$ 3,8 milhões) na rodada de financiamento da Série C da AtomicSoftware

Sobre a AtomicSoftware Inc.

Nome da empresa: AtomicSoftware Inc.

Fundada em: novembro de 2020

Localização: 4º andar do Edifício Sumitomo Fudosan Nishi-Gotanda, 3-6-21 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tóquio, Japão

Representantes: Shoichi Hatanaka, Diretor Representante e CEO; Ryusuke Kumita, Diretor Representante e CTO

Atividade: Desenvolvimento e fornecimento do medicalforce, um SaaS completo para clínicas, e do Keibi Force, um sistema de gestão integrado para empresas de segurança

Site: https://atomic-software.co.jp/

*1 Número de clínicas que utilizam o medicalforce, em setembro de 2026 (conforme anunciado pela AtomicSoftware)

*2 Taxa de retenção de clínicas do medicalforce, em março de 2026 (com base nos dados da AtomicSoftware)

*3 Número de clínicas na rede da SBC Medical no Japão e no exterior, no final de julho de 2026

*4 Porcentagem de clientes que visitaram unidades franqueadas da marca SBC, da Rize Clinic ou da Gorilla Clinic duas ou mais vezes no exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 (excluindo consultas gratuitas)

Observação: as iniciativas previstas nesta aliança baseiam-se nos planos atuais e estão sujeitas a alterações.

Observação: os valores em dólares americanos baseiam-se na taxa de câmbio em 30 de outubro de 2026.

Sobre a SBC Medical Group Holdings Incorporated

A SBC Medical é uma organização de serviços médicos que oferece suporte de gestão em diversas áreas da saúde, incluindo medicina estética avançada, dermatologia, ortopedia, tratamentos de fertilidade, ginecologia, odontologia, tratamento para queda de cabelo (alopecia androgenética) e oftalmologia. A empresa gerencia um portfólio diversificado de marcas de clínicas e está expandindo ativamente sua presença global — especialmente nos Estados Unidos e na Ásia — por meio de operações diretas e iniciativas de turismo médico. Em setembro de 2024, a empresa passou a ser listada na Nasdaq e, em junho de 2025, foi selecionada para integrar o índice Russell 3000®, um importante indicador de referência do mercado acionário norte-americano. Orientada pelo propósito do grupo — “Contribuir para o bem-estar das pessoas ao redor do mundo por meio da inovação médica” —, a SBC Medical Group Holdings Incorporated continua a oferecer serviços médicos seguros, confiáveis e de alta qualidade, fortalecendo, como também (ajustado: substituição de "ao mesmo tempo") sua reputação internacional de excelência e confiança na assistência médica.

Para mais informações, acesse https://sbc-holdings.com

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Declarações Prospectivas

Esse comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas não são fatos históricos nem descrições de condições atuais; representam, em vez disso, as convicções da Empresa a respeito de eventos e desempenho futuros — aspectos que, por sua própria natureza, são inerentemente incertos e fogem ao controle da Empresa. Tais declarações refletem a visão atual da Empresa sobre, entre outros pontos, seus planos e estratégias para a expansão de serviços, o crescimento de receitas e resultados, e as perspectivas de negócios. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “pode”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projetado”, “prevê”, “potencial”, “metas” ou “almeja” — ou, ainda, pela forma negativa desses termos ou expressões similares. A Empresa recomenda que os leitores não depositem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, válidas apenas na data deste comunicado, e que estão sujeitas a diversos riscos, incertezas, premissas ou mudanças nas circunstâncias, difíceis de prever ou quantificar. Essas declarações se baseiam nas expectativas atuais da administração e não constituem garantia de desempenho futuro. A Empresa não se responsabiliza por divulgar publicamente atualizações ou revisões das declarações prospectivas para refletir mudanças em suas expectativas ou alterações nos eventos, condições ou circunstâncias que as fundamentam, exceto quando exigido por lei. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais podem surgir ocasionalmente, e é impossível para a Empresa prever todos eles. Entre esses fatores, estão mudanças nas condições econômicas, comerciais, competitivas, de mercado ou regulatórias — em nível global, regional ou local —, como também os listados no tópico “Fatores de Risco” e em outras seções dos documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), que podem ser consultados no site da SEC www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102066598/pt/

Hikaru Fukui / Chefe do Departamento de Relações com Investidores; E-mail: ir@sbc-holdings.com

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Akiko Wakiyama / Diretora de Relações Públicas; E-mail:pr@sbc.or.jp