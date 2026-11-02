Thales é selecionada para fornecer capacidade de caça a minas de última geração para a Marinha dos EUA

A Advanced Acoustic Concepts (AAC), uma subsidiária da Thales sediada nos Estados Unidos que fornece soluções para guerra submarina, recebeu da Marinha dos Estados Unidos um contrato no valor de US$ 53,9 milhões para produzir e entregar dois módulos integrados de Caça Remota a Minas (RMH), além do suporte de engenharia necessário. O contrato inclui opções para módulos adicionais, o que poderia elevar o valor total acumulado para cerca de US$ 196,2 milhões.

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Sonar ©Thales

A solução RMH apoia a missão de contramedidas contra minas (MCM) da Marinha por meio da comprovada abordagem "encontrar, localizar e neutralizar" para eliminar ameaças de minas. Essa capacidade permite que os marinheiros detectem, localizem e classifiquem minas submarinas à distância, operando em segurança e aumentando a eficácia da missão, ao mesmo tempo em que reduz os riscos em ambientes marítimos disputados.

“A capacidade de neutralizar ameaças de minas submarinas continua sendo fundamental para a segurança marítima e o sucesso de missões navais”, afirmou Rob Geckle, CEO da Thales América do Norte. “Ao aprimorar as capacidades de contramedidas contra minas (MCM) da Marinha, esse programa ajudará a fortalecer a prontidão da frota e apoiar o sucesso das missões em um ambiente operacional cada vez mais dinâmico.”

Para oferecer essa capacidade, a solução da Thales RMH integra sonar avançado, software de gerenciamento de missões e tecnologia de veículos operados remotamente em um conjunto de módulos projetado para atender às necessidades em rápida evolução da Marinha no campo da guerra de minas.

O conjunto de módulos RMH inclui:

Um sonar de abertura sintética (SAS) rebocado com visualização múltipla avançada, que oferece recursos de detecção e imagem de minas em alta resolução e reduz as taxas de alvos falsos;

Aplicativos de software com algoritmos avançados de Reconhecimento Automático de Alvos (ATR) aprimorados por IA, que permitem aos marinheiros processar, classificar, mapear e gerenciar dados de caça a minas para uma tomada rápida de decisões, reduzindo o tempo para “localizar e identificar”, ao mesmo tempo em que aumentam a probabilidade de certeza quanto ao alvo.

“Esse programa reúne as tecnologias de guerra de minas mais avançadas do portfólio da Thales, com a profunda experiência da AAC na entrega de capacidade integrada de guerra submarina para a Marinha dos EUA”, afirmou Mike Carnovale, Presidente da Advanced Acoustic Concepts. “Ao integrar sonar, software de classificação e futuras capacidades de neutralização remota em uma única solução operacional, estamos ajudando a simplificar as operações de caça a minas e a acelerar a trajetória da detecção à ação, tanto para plataformas de embarcações de superfície tripuladas quanto não tripuladas.”

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, cibernético e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a superar grandes desafios, como soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O grupo investe 4,5 bilhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, especialmente voltadas para ambientes críticos, como inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e computação em nuvem. A Thales conta com mais de 85 mil colaboradores em 65 países. Em 2025, o grupo registrou faturamento de 22,1 bilhões de euros.

Sobre a Thales nos EUA

Há mais de um século, a Thales oferece aos clientes de todos os Estados Unidos soluções comprovadas, confiáveis e seguras. Com uma forte presença nacional e uma equipe altamente qualificada, a empresa está dedicada a antecipar e superar as necessidades dos clientes. Com amplos recursos de fabricação à disposição, a Thales trabalha em estreita colaboração com clientes e indústrias locais para resolver desafios complexos em qualquer ambiente operacional.

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