Agenus anuncia publicação na revista Nature Medicine do estudo multicêntrico UNICORN de Fase 2, demonstrando respostas profundas com o tratamento neoadjuvante BOT+BAL no câncer de cólon ressecável

A AgenusInc. (Nasdaq: AGEN), líder em inovação na área de imuno-oncologia, anunciou hoje a publicação, com revisão por pares, dos resultados do estudo UNICORN de Fase 2, multicêntrico e patrocinado por pesquisadores, que avaliou o tratamento pré-operatório de curta duração, ou neoadjuvante, com botensilimabe (BOT), o anticorpo anti-CTLA-4 multifuncional e com Fc aprimorado da Agenus, isoladamente ou em combinação com o balstilimab (BAL), o anticorpo anti-PD-1 da Agenus, em pacientes com câncer de cólon ressecável e localmente avançado. O artigo, intitulado “Botensilimabe pré-operatório com ou sem balstilimab em pacientes com câncer de cólon ressecável e localmente avançado do tipo pMMR ou dMMR: o estudo UNICORN da GONO”, foi publicado na revista Nature Medicine e está disponível no link do DOI 10.1038/s41591-026-04710-1.

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O estudo UNICORN incluiu 56 pacientes, distribuídos em quatro coortes não randomizadas de 14 pacientes cada, e avaliou o BOT isoladamente ou em combinação com BAL em pacientes com câncer de cólon com proficiência no sistema de reparo de erros de pareamento do DNA e estabilidade de microssatélites (pMMR/MSS) ou deficiência nesse sistema e alta instabilidade de microssatélites (dMMR/MSI-H). O estudo avaliou a resposta patológica, a sobrevida livre de eventos, o DNA tumoral circulante (ctDNA) e as alterações biológicas em amostras de tecido coletadas antes e depois do tratamento.

Resultados clínicos do estudo UNICORN

Entre os 14 pacientes com câncer de cólon pMMR/MSS tratados com BOT+BAL, 36% alcançaram uma resposta patológica significativa (MPR), definida como 10% ou menos de tumor viável remanescente no momento da cirurgia, e 29% alcançaram uma resposta patológica completa (pCR), caracterizada pela ausência de tumor viável tanto no tumor primário quanto nos linfonodos. No total, 71% dos pacientes apresentaram resposta patológica, definida como redução de pelo menos 50% do tumor.

Para contextualização histórica, a imunoterapia combinada de primeira geração com inibidores de CTLA-4 e PD-1 apresentou uma taxa de MPR de aproximadamente 20%, enquanto a quimioterapia neoadjuvante registrou uma taxa de MPR de 8% em estudos anteriores sobre câncer de cólon pMMRi,ii .

Na coorte separada de monoterapia com BOT em pacientes pMMR/MSS, 43% apresentaram regressão tumoral parcial, mas nenhum paciente alcançou MPR ou pCR. Os resultados sugerem que o BOT pode desencadear atividade antitumoral em um subconjunto de tumores pMMR, enquanto respostas mais expressivas e profundas, incluindo respostas completas, foram observadas com a adição de BAL e o bloqueio de PD-1.

Na doença dMMR/MSI-H, todos os 14 pacientes (100%) na coorte tratada com BOT+BAL alcançaram MPR, incluindo 13 (93%) que apresentaram pCR, em comparação com 36% e 29%, respectivamente, na coorte tratada com BOT isoladamente.

As respostas obtidas com BOT+BAL foram duradouras. Na data de corte dos dados, ocorria em 9 de fevereiro de 2026, não se observou recorrência do câncer em nenhum dos pacientes tratados com BOT+BAL, com um acompanhamento mediano de 19,2 meses para casos proficientes em reparo de DNA e com estabilidade de microssatélites (pMMR/MSS) e 16,7 meses para casos com deficiência no reparo e alta instabilidade de microssatélites (dMMR/MSI-H). A sobrevida livre de eventos em 12 meses foi de 100% em ambas as coortes que receberam a combinação.

O cronograma cirúrgico planejado acabou mantido em 98% dos pacientes, sendo que todos os 56 pacientes foram submetidos à ressecção cirúrgica. Um paciente apresentou um atraso de 10 dias na cirurgia, associado a um quadro de hipertireoidismo de grau 3. Eventos adversos imunomediados de grau 3 ou 4 ocorreram em 2% dos pacientes.

Resultados translacionais

A eliminação do ctDNA acompanhou a resposta: todos os cinco pacientes com pMMR/MSS avaliáveis que alcançaram uma MPR apresentaram eliminação do ctDNA antes da cirurgia. Nenhum dos pacientes que obteve a eliminação do ctDNA apresentou recidiva do câncer até a data de corte dos dados.

todos os cinco pacientes com pMMR/MSS avaliáveis que alcançaram uma MPR apresentaram eliminação do ctDNA antes da cirurgia. Nenhum dos pacientes que obteve a eliminação do ctDNA apresentou recidiva do câncer até a data de corte dos dados. Resultados biológicos alinhados ao design do BOT com Fc aprimorado: amostras tumorais emparelhadas, coletadas antes do tratamento e durante a cirurgia, identificaram alterações imunológicas associadas à resposta compatíveis com o mecanismo do BOT com Fc aprimorado e com a sua capacidade de remodelar o microambiente imunológico do tumor, incluindo reduções nas assinaturas de células T reguladoras imunossupressoras como também aumento da infiltração de células imunológicas.

A publicação do estudo UNICORN ocorre após a publicação do estudo independente de Fase 2 NEST, que avaliou o tratamento neoadjuvante com BOT+BAL e foi submetido à revisão por pares. Com ambos os estudos agora submetidos à revisão por pares, o NEST e o UNICORN fornecem evidências clínicas complementares em ambientes monocêntricos e multicêntricos, com respostas patológicas profundas consistentes, eliminação do ctDNA, viabilidade cirúrgica preservada e acompanhamento de longo prazo cada vez mais amadurecido. Apesar de diferirem em seu desenho, a consistência dos resultados em ensaios conduzidos de maneira independente fortalece a base clínica para a avaliação do BOT+BAL em estágio inicial do câncer de cólon.

Isso é particularmente relevante para o câncer colorretal MSS, que representa cerca de 85% dos casos iniciais e, historicamente, tem obtido benefício limitado com a imunoterapia convencionaliii,iv. No contexto de intenção curativa, o tratamento pré-cirúrgico oferece a oportunidade de ativar o sistema imunológico, enquanto o tumor primário e o ambiente imunológico circundante permanecem intactos. O objetivo é eliminar a doença residual e prevenir a recorrência para que, em última instância, mais pacientes possam ser curados.

“O estudo UNICORN traz evidências independentes e convincentes de que o uso combinado de BOT+BAL pode gerar respostas profundas no câncer de cólon MSS, uma doença historicamente resistente à imunoterapia convencional”, afirmou o Dr. Steven O’Day, diretor médico da Agenus. “Sem qualquer recorrência observada até o momento, esses achados reforçam a promessa de tratar a doença em estágios mais precoces. Junto aos resultados do estudo NEST, esses dados consolidam uma base sólida para o nosso planejado ensaio de Fase 3 ROBBIN e para a nossa ambição de transformar o tratamento do câncer de cólon MSS no contexto curativo.”

A Agenus está avançando com o ROBBIN, um estudo global, randomizado, de Fase 3, que avalia o uso neoadjuvante de BOT+BAL seguido pelo tratamento padrão, em comparação com o tratamento padrão isolado, em pacientes com câncer de cólon em estágio II ou III de alto risco, com perfil MSS/pMMR, que não receberam tratamento prévio. O desfecho primário planejado é a sobrevida livre de eventos.

“O UNICORN nos proporcionou a rara oportunidade de ir além da avaliação simples da resposta tumoral e examinar as alterações biológicas que ocorrem em um período muito curto antes da cirurgia”, afirmou o Dr. Filippo Ghelardi, primeiro autor do estudo e médico oncologista em formação no Departamento de Oncologia Médica da Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, em Milão, Itália. “A correlação observada entre respostas patológicas profundas, eliminação de DNA tumoral circulante e mudanças no microambiente imune do tumor oferece múltiplos indicadores da atividade do tratamento. No caso do câncer de cólon MSS (estável em microssatélites), cenário no qual a imunoterapia historicamente tem apresentado impacto limitado, esses achados trazem novas e importantes perspectivas sobre o que pode ser alcançado quando o tratamento é introduzido em estágio mais precoce da doença.”

“Por muitos anos, o câncer de cólon MSS foi amplamente considerado resistente à imunoterapia. O estudo UNICORN desafia essa suposição no contexto de tratamento com intenção curativa”, afirmou o Dr. Filippo Pietrantonio, autor sênior, pesquisador principal do estudo e chefe da Unidade de Oncologia Gastrointestinal da Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, em Milão, Itália. “O objetivo de antecipar o tratamento não é simplesmente reduzir o tumor antes da cirurgia. Trata-se de impedir que a doença retorne e, em última instância, aumentar o número de pacientes que podem ser curados. Observar respostas profundas após apenas um curto ciclo de tratamento, com pacientes capazes de prosseguir com a cirurgia planejada e sem recorrências observadas até o momento nas coortes de combinação, fornece uma forte justificativa para testar esse objetivo em um ensaio clínico randomizado de maior porte.”

Sobre o estudo UNICORN

O UNICORN (NCT05845450) é um estudo clínico de plataforma de Fase 2, multicêntrico, não randomizado e aberto, do tipo janela de oportunidade, patrocinado pela Fondazione GONO. O estudo avalia terapias pré-operatórias de curta duração em pacientes com câncer colorretal ressecável, selecionados conforme critérios moleculares.

A análise publicada na Nature Medicine avaliou as coortes 4 a 7, compreendendo 56 pacientes com câncer de cólon pMMR/MSS ou dMMR/MSI-H, tratados com BOT isoladamente ou com a combinação BOT+BAL antes de uma cirurgia com intenção curativa. Os pacientes que receberam monoterapia com BOT obtiveram botensilimabe (1 mg/kg) no dia 1. Os pacientes que receberam a combinação BOT+BAL receberam botensilimabe (1 mg/kg) no dia 1 e balstilimabe (3 mg/kg) nos dias 1 e 15. A cirurgia foi planejada para o dia 35 ± 5 dias. O desfecho primário foi a resposta patológica maior, avaliada por revisão central, definida como 10% ou menos de tumor viável residual. As análises secundárias e exploratórias incluíram segurança, qualidade de vida, avaliação longitudinal de ctDNA, transcriptômica espacial, dinâmica de células imunes periféricas, correlações genômicas e análises do microbioma. O estudo contou com o apoio do GONO e de outras fontes de financiamento de pesquisa. A Agenus forneceu o BOT e o BAL.

Sobre a Agenus

Agenus é uma empresa líder em imuno-oncologia, dedicada ao combate ao câncer com um portfólio abrangente de agentes imunológicos. Fundada em 1994, sua missão é ampliar o número de pacientes beneficiados pela imunoterapia contra o câncer por meio de abordagens combinadas, utilizando um amplo repertório de terapias com anticorpos, terapias celulares adotivas (por meio da MiNK Therapeutics) e adjuvantes. A Agenus possui capacidades robustas de desenvolvimento completo, incluindo instalações de fabricação comerciais e clínicas cGMP, pesquisa e descoberta, além de uma presença global em operações clínicas. A sede da Agenus fica em Lexington, MA. Para mais informações, acesse www.agenusbio.com ou @agenus_bio. Informações que podem ser relevantes para investidores serão regularmente publicadas em nosso site e redes sociais.

Sobre o botensilimabe (BOT)

O botensilimabe (BOT) é um anticorpo anti-CTLA-4 humano multifuncional, com Fc potencializado, concebido para potencializar as respostas imunes antitumorais tanto inatas quanto adaptativas. Sua concepção inovadora aproveita mecanismos de ação para estender os benefícios da imunoterapia a tumores “frios”, que geralmente respondem mal ao tratamento padrão ou são refratários às terapias convencionais de PD-1/CTLA-4 e às terapias em fase de investigação. O BOT potencializa as respostas imunológicas em uma ampla gama de tipos de tumores ao preparar e ativar as células T, reduzir as células T reguladoras intratumorais, ativar as células mieloides e induzir respostas de memória duradouras.

A combinação de BOT com balstilimabe (BAL) foi estudada em mais de 1.500 pacientes com mais de nove tipos de tumores, abrangendo desde casos de doença refratária em linhas avançadas de tratamento até cenários neoadjuvantes em estágios iniciais. A combinação está sendo desenvolvida com o objetivo de ampliar os benefícios da imunoterapia a um número maior de pacientes, incluindo aqueles com tumores com estabilidade de microssatélites (MSS) e tumores considerados imunologicamente “frios” ou resistentes às imunoterapias disponíveis.

Para mais informações sobre os ensaios sobre o botensilimabe, acesse www.clinicaltrials.gov.

Sobre o Balstilimabe (BAL)

O balstilimabe é um novo anticorpo monoclonal totalmente humano do tipo imunoglobulina G4 (IgG4), desenvolvido para bloquear a interação da PD-1 (proteína de morte celular programada 1) com seus ligantes PD-L1 e PD-L2. Até o momento, ele foi avaliado em mais de 900 pacientes e demonstrou atividade clínica e um perfil de tolerabilidade favorável em vários tipos de tumores.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de porto seguro das leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre seus programas de botensilimab e balstilimab, cronogramas regulatórios e registros esperados, e quaisquer outras declarações que contenham as palavras "pode", "acredita", "espera", "antecipa", "espera", "pretende", "planeja", "prevê", "estima", "irá", "estabelecer", "potencial", "superioridade", "melhor da categoria" e expressões semelhantes, que visam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores descritos na seção "Fatores de Risco" do nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K para 2025 e nos Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (SEC). A Agenus adverte os investidores a não depositarem confiança excessiva nas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Estas declarações são válidas apenas na data deste comunicado de imprensa, e a Agenus não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar as declarações, exceto na medida exigida por lei. Todas as declarações prospectivas são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.

Referências

i. Tan PB, Verschoor YL, Van Den Berg JG, et al. Neoadjuvant immunotherapy in mismatch-repair-proficient colon cancers.Nature. Publicado online em 20 de outubro de 2025. doi:10.1038/s41586-025-09679-4.

ii. Morton D, Seymour M, Magill L, et al. Preoperative Chemotherapy for Operable Colon Cancer: Mature Results of an International Randomized Controlled Trial.J Clin Oncol. 2023;41(8):1541-1552. doi:10.1200/JCO.22.00046.

iii. Buchler T. Front Oncol. 2022;12:888181.

iv. Guven DC, et al. Oncologist. 2024;29(5):e580-e600.

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