Emiradense Mohammed Al Hakim designado Vice-Presidente do MultiBank Group, avaliado em US$ 32 bilhões, e Diretor Executivo da MB.io

O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, designou Mohammed Al Hakim como Vice-Presidente de Conselho do MultiBank Group e Diretor Executivo da MB.io. Ele ficará responsável por intensificar a presença mundial do Grupo, conduzir a MB.io a novos mercados internacionais e supervisionar a expansão da MultiBank Exchange. A designação reforça as ambições do Grupo nos setores de mercados financeiros, ativos digitais e tecnologia financeira.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261101757625/pt/

MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, has appointed Mohammed Al Hakim as Vice Chairman of MultiBank Group and CEO of MB.io

Ao trabalhar diretamente com Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, Al Hakim irá potencializar parcerias com instituições financeiras, governos e fundos soberanos. Suas responsabilidades incluem ampliar capacidades do Grupo em tokenização de ativos do mundo real, negociação institucional e soluções de liquidação transfronteiriça através da MB.io, sua plataforma de negociação de criptomoedas e ativos digitais, e da MultiBank Exchange, o mecanismo de execução de ordens mais rápido na história das negociações interbancárias.

A designação coincide com o lançamento da MultiBank Exchange, à medida que o MultiBank Group avança em sua estratégia de formar um ecossistema financeiro integrado, conectando os mercados financeiros tradicionais à economia digital. Segundo cifras divulgadas pelo Grupo, a organização apresenta um valoração de US$ 32 bilhões (AED 117 bilhões) e registrou volumes de negociação de US$ 450 bilhões (AED 1,65 trilhão), com picos diários que chegaram a US$ 55 bilhões (AED 202 bilhões).

Al Hakim traz uma ampla experiência em liderança, tanto no setor público como em instituições financeiras internacionais. Antes de ingressar no MultiBank Group, atuou como Presidente e Diretor Geral da Crypto.com, após ter ocupado uma função de alta liderança no governo federal dos EAU. Ele também é egresso do Programa de Liderança Mohammed bin Rashid.

Na Crypto.com, liderou parcerias estratégicas com a Emirates e a Dubai Duty Free, que ampliaram o alcance comercial da empresa nos setores de aviação e varejo de viagens. Estas parcerias resultaram no lançamento do "Crypto.com Pay" com a Emirates em julho de 2026, permitindo que clientes elegíveis nos EAU pagassem por voos através do site e do aplicativo da companhia aérea; a seguir, a solução foi implementada na Dubai Duty Free em agosto de 2026. Esta última se tornou a primeira varejista aeroportuária no Oriente Médio a introduzir a solução de pagamento regulamentada em suas lojas nos aeroportos e em sua plataforma online. Al Hakim também obteve, com sucesso, uma licença de serviços de valor armazenado junto ao Banco Central dos EAU para a Crypto.com, que a torna a primeira empresa de criptomoedas a conquistar esta licença.

Sob sua liderança, o volume mensal de transações da Crypto.com nos EAU aumentou 49 vezes entre janeiro e dezembro de 2025, sem um orçamento dedicado a marketing.

Ele também promoveu uma iniciativa governamental de pagamentos digitais junto ao Departamento de Finanças de Dubai, incluindo o lançamento de sua fase piloto, e ampliou as relações institucionais com órgãos reguladores, bancos, instituições financeiras e empresas internacionais.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse: "A designação de Mohammed representa um passo importante em nossa estratégia de criar um ecossistema financeiro integrado em todo o mundo. Seu conhecimento sobre ambientes regulatórios, mercados institucionais e ativos digitais, aliado à sua capacidade de estabelecer parcerias de alto nível, será essencial para o avanço de nossas ambições internacionais. Mohammed irá desempenhar um papel central na transformação desta visão em crescimento sustentável e no fortalecimento da posição do MultiBank Group nos mercados financeiros mundiais."

Mohammed Al Hakim, Vice-Presidente do MultiBank Group e Diretor Executivo da MB.io, disse: "Sinto-me honrado em integrar o MultiBank Group em uma fase decisiva de seu desenvolvimento. A convergência entre finanças tradicionais e ativos digitais vem criando oportunidades significativas para remodelar o modo como instituições e investidores acessam os mercados mundiais."

"Minha prioridade será traduzir as ambições internacionais do Grupo em resultados comerciais, levar a MB.io a novos mercados e ampliar o alcance institucional da MultiBank Exchange. Isso inclui estabelecer parcerias de confiança e promover soluções em tokenização, negociação de ativos digitais e infraestrutura financeira. Ao trabalhar ao lado de Naser Taher e da liderança do Grupo, nosso foco será entregar soluções práticas e escaláveis ??que apoiem a adoção institucional e conectem os mercados financeiros ao redor do mundo", acrescentou Al Hakim.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e registrando um volume diário de negociação que ultrapassa US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, rigorosa conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. A instituição é regulamentada em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As plataformas de negociação do Grupo, que acumulam diversos prêmios, oferecem alavancagem de até 1000:1 em diversos produtos, incluindo divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios do setor financeiro, que reconhecem sua excelência em negociação e sua conformidade com as normas regulatórias. Para mais informações, acesse www.multibankgroup.com.

SOBRE A mb.io

A mb.io é a divisão de corretagem de criptomoedas do MultiBank Group, regulamentada pela VARA nos EAU e pela AUSTRAC na Austrália. Com sede em Dubai, a plataforma oferece negociação à vista de criptomoedas, incluindo o $MBG, token utilitário do ecossistema mundial do Grupo, além de soluções integradas para entrada e saída de capital, bem como negociações de grande volume mediante uma mesa de operações OTC dedicada. A plataforma foi desenvolvida para clientes que desejam acessar criptomoedas sem abrir mão da supervisão regulatória ou de transparência. Saiba mais em mb.io.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com