MultiBank Exchange, parte do MultiBank Group, apresenta mecanismo de pareamento interbancário e de liquidação de ativos digitais mais rápido do mundo

A MultiBank Exchange, parte do MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, anunciou a primeira plataforma de negociação interbancária do mundo a oferecer pares de moedas exóticas, com liquidação tanto em moedas fiduciárias como em ativos digitais.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261101042623/pt/

MultiBank Exchange is designed to connect banks and financial institutions across the GCC, BRICS and other emerging markets with Western trading technology and global liquidity. Its objective is to enable these institutions to participate in international foreign exchange markets on an equal footing with their Western counterparts.

Com volumes diários de negociação de até US$ 21 bilhões (AED 77 bilhões), a plataforma MultiBank Exchange conecta mais de 30 bancos de primeiro nível e provedores de liquidez. Ela conta com o mecanismo de execução de ordens mais rápido da história das negociações interbancárias, operando em 400 nanossegundos, sendo a primeira plataforma de negociação interbancária a prover serviços de crédito e liquidação a todas as suas contrapartes.

O Grupo também anunciou a formação do Conselho Administrativo da MultiBank Exchange Holding, presidido por Naser Taher, Fundador e Presidente do Conselho, com os seguintes membros:

Sua Alteza, Xeique Juma bin Maktoum bin Juma Al Maktoum, Membro do Conselho

Sua Excelência, Xeique Mohammed bin Saqr bin Rashid Al Nuaimi, Membro do Conselho

Sua Excelência, Mohammed Al Hakim, Vice-Presidente

Sua Excelência, Ali bin Khalid bin Zayed Al Falasi, Membro do Conselho

Sua Excelência, Rashid Sultan Al Malik, Membro do Conselho

Sr. Majid Al Ghaslan, Membro do Conselho

O lançamento da MultiBank Exchange foi anunciado durante a participação do MultiBank Group como copatrocinador da Dubai Future Finance Week, evento no qual o Grupo vem se reunindo com clientes e parceiros institucionais para discutir funcionalidades da plataforma e oportunidades de participação.

A MultiBank Exchange foi criada para conectar bancos e instituições financeiras do GCC, BRICS e outros mercados emergentes a tecnologias de negociação ocidentais e à liquidez mundial. Seu objetivo é permitir que estas instituições participem dos mercados cambiais internacionais em pé de igualdade com suas contrapartes ocidentais.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse: "A MultiBank Exchange representa uma expansão significativa da atuação do Grupo nos mercados financeiros institucionais. Reunimos a tecnologia, a liquidez e a infraestrutura de liquidação de que as instituições precisam para participar de modo mais eficaz das negociações mundiais. Nossa meta é superar as barreiras de acesso em mercados emergentes e estabelecer conexões mais sólidas entre estes mercados e o sistema financeiro internacional. A Dubai Future Finance Week oferece uma oportunidade para discutir isso diretamente com clientes e potenciais parceiros."

A MultiBank Exchange é a primeira plataforma de negociação interbancária em mercados emergentes a oferecer suporte à liquidação em criptoativos. Ela também combina liquidez institucional com serviços de liquidação mediante subsidiárias regulamentadas do Grupo na Austrália, Singapura e EAU, uma oferta integrada que é única entre as plataformas de negociação interbancária ao redor do mundo.

Mohammed Al Hakim, Vice-Presidente do MultiBank Group, disse: "O foco técnico está em conectar a execução às disposições de crédito e liquidação necessárias para concluir uma transação. Nosso mecanismo de execução de ordens opera em 400 nanossegundos, enquanto a plataforma reúne cotações provenientes de vários provedores de liquidez institucionais. O suporte a pares de moedas exóticas, incluindo combinações entre elas, aliado à liquidação em moedas fiduciárias e ativos digitais, amplia as opções disponíveis para as contrapartes que operam em diferentes mercados."

A plataforma atende a bancos, instituições financeiras, fundos de cobertura, escritórios familiares e corretoras de derivativos, oferecendo acesso a mais de 250 moedas através de uma rede que proporciona a maior liquidez e os diferenciais mais competitivos do mundo. O MultiBank Group é, ainda, a única instituição de derivativos financeiros no mundo que fornece sua própria liquidez a suas plataformas de negociação.

A MultiBank Exchange também firmou um memorando de entendimento com o governo do Cazaquistão, abrindo caminho para liquidação interbancária em moedas digitais e apoiando seu objetivo mais amplo de conectar os mercados cambiais convencionais a uma infraestrutura de liquidação digital.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e registrando um volume diário de negociação que ultrapassa US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, rigorosa conformidade regulatória e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. A instituição é regulamentada em cinco continentes por mais de 18 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As plataformas de negociação do Grupo, que acumulam diversos prêmios, oferecem alavancagem de até 1000:1 em diversos produtos, incluindo divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group já recebeu mais de 80 prêmios do setor financeiro, que reconhecem sua excelência em negociação e sua conformidade com as normas regulatórias. Para mais informações, acesse www.multibankgroup.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261101042623/pt/

Nikolas Neofytou

Chefe de Compras Diretas

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nikolas.neofytou@multibankfx.com