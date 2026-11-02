Grupo ADNEC inicia novembro com dois dos maiores eventos do mundo nos setores de energia e turismo

O Grupo ADNEC, uma empresa da Modon, dá início ao mês de novembro sediando dois dos eventos internacionais mais importantes do mundo na mesma semana. A ADIPEC 2026, o maior evento de energia do planeta, acontece no ADNEC Centre Abu Dhabi, de 2 a 5 de novembro. Paralelamente, a World Travel Market (WTM) London — um dos principais encontros da indústria global de viagens — ocorre no Excel London, espaço pertencente ao Grupo, de 3 a 5 de novembro.

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ADNEC Centre Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

Os dois eventos, realizados simultaneamente nos maiores espaços do Grupo nos Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido, refletem a capacidade do Grupo ADNEC de realizar eventos internacionais de grande escala em diversos mercados.

A ADIPEC tem crescido junto com o local desde sua primeira edição no ADNEC Centre Abu Dhabi, em 2006. A edição deste ano promete ser a maior da história do evento, ocupando a totalidade dos 153.000 metros quadrados de área de exposição do local, além de pavilhões adicionais construídos para a ocasião. O evento contará com mais de 2.000 expositores, diversos pavilhões nacionais e áreas dedicadas à digitalização, descarbonização e inteligência artificial.

Em Londres, o Excel London receberá profissionais de viagens e turismo de todo o mundo para a World Travel Market London, onde destinos, marcas do setor de viagens e líderes da indústria se reúnem para realizar negócios e moldar o futuro do segmento.

Juntas, a ADIPEC em Abu Dhabi e a WTM em Londres demonstram a força do portfólio internacional de espaços do Grupo ADNEC e sua competência em sediar eventos de relevância mundial, que impulsionam o crescimento econômico, a colaboração no setor e a conectividade global.

Ao receber centenas de milhares de participantes em Abu Dhabi e Londres, o Grupo reafirma seu papel como parceiro de confiança para grandes exposições e conferências internacionais, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento a longo prazo dos setores e destinos que atende.

Fonte:AETOSWire

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Fatin Elkhalil

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