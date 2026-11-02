Centralized Supply Chain Services, (Serviços de Cadeia de Suprimentos Centralizados) LLC (CSCS®), Applebee’s® e IHOP® reconhecem os parceiros fornecedores do ano em 2026

A Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS®), juntamente com a Applebee’s® e a IHOP®, nomearam a Pacific Prime Meats e a Custom Foods of America como seus Parceiros Fornecedores do Ano de 2026, homenageando as empresas por sua colaboração, inovação e compromisso em apoiar o sucesso dos restaurantes nos sistemas Applebee’s e IHOP. Os prêmios foram entregues na Applebee’s Franchise Conference e no IHOP Supplier Summit em Austin, Texas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261030009260/pt/

Pacific Prime Meats was named 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year, recognizing the company’s exceptional responsiveness, agility, and support on behalf of the Applebee’s system.

A Pacific Prime Meats foi nomeada Parceira Fornecedora do Ano da Applebee em 2026, reconhecendo a excepcional capacidade de resposta, agilidade e suporte da empresa em nome do sistema Applebee.

“A Pacific Prime Meats se destacou por seu compromisso, agilidade e parceria”, disse Mike Leikam, presidente e CEO da CSCS®. “Quando confrontados com as demandas de uma grande promoção do Applebee, sua equipe respondeu de forma rápida e decisiva para garantir o fornecimento e ajudar a garantir que os restaurantes estivessem posicionados para atender seus hóspedes.”

A Custom Foods of America foi nomeada Parceira Fornecedora do Ano da IHOP em 2026 por sua forte colaboração e pelo valor que agregou em todo o sistema IHOP.

“A Custom Foods of America tem sido um excelente parceiro da IHOP”, disse Leikam. “Sua colaboração com IHOP Culinary e Dine Brands Quality Assurance, combinada com seu trabalho com CSCS para garantir a continuidade do fornecimento e gerenciar custos de forma eficaz, exemplifica o tipo de parceria que cria valor significativo para todo o sistema IHOP.”

“Essas empresas representam o que há de melhor em nossa comunidade de fornecedores”, acrescentou Leikam. "Suas equipes entendem nosso negócio, antecipam desafios e trabalham conosco para desenvolver soluções que apoiam franqueados, restaurantes e hóspedes. Estamos orgulhosos de reconhecer suas contribuições excepcionais."

SOBRE SERVIÇOS DE CADEIA DE FORNECIMENTO CENTRALIZADOS, (CENTRALIZED SUPPLY CHAIN SERVICES) LLC

Centralized Supply Chain Services, LLC é o agente de compra exclusivo dos sistemas Applebee’s e IHOP. Formada como uma cooperativa da cadeia de abastecimento para alavancar o poder de compra combinado de ambos os sistemas, a CSCS gere aproximadamente 2 mil milhões de dólares em gastos em nome dos seus operadores membros. A missão principal do CSCS é dupla. Primeiro, garantir que os restaurantes Membros recebam o benefício de bens e serviços continuamente disponíveis em quantidades adequadas e aos preços mais baixos e sustentáveis; e segundo, coordenar com Applebee’s e IHOP nos seus esforços contínuos para desenvolver produtos e programas novos e inovadores para promover os seus respectivos conceitos. Saiba mais sobre CSCS em www.cscscoop.com.

SOBRE DINE BRANDS GLOBAL, INC.

Com sede em Pasadena, Califórnia, a Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN), por meio de suas subsidiárias e franqueados, apoia e opera restaurantes sob as marcas Applebee's Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® e Fuzzy's Taco Shop®. Em 28 de junho de 2026, essas três marcas compreendiam quase 3.500 restaurantes. A Dine Brands é uma das maiores empresas de restaurantes com serviço completo do mundo e em 2022 expandiu-se para o segmento Fast Casual. Para obter mais informações sobre a Dine Brands, acesse o site da empresa localizado em www.dinebrands.com.

SOBRE PACIFIC PRIME MEATS, LLC

Com sede em Vernon, Califórnia, a Pacific Prime Meats produz proteínas totalmente cozidas e alimentos preparados de forma personalizada para clientes de varejo, clubes, restaurantes e serviços de alimentação. Suas instalações inspecionadas pelo USDA e certificadas pela GFSI possuem classificação AA e oferecem recursos grelhados, cozidos na chaleira e sous vide, produzindo de tudo, desde hambúrgueres de carne bovina e hambúrgueres de salsicha até carnes de taco, chili, carnitas, costeletas e carnes desfiadas.

Na Pacific Prime Meats, parcerias fortes impulsionam tudo o que fazemos. Nossa equipe de operações é liderada pelo COO Jay Schumacher e apoiada pela experiência de Brian Levy em vendas e desenvolvimento de negócios e Jay Wiviott em culinária e comercialização. Juntos, eles trabalham em estreita colaboração com os clientes em todas as etapas, desde receitas personalizadas e desenvolvimento de produtos até fabricação de marca própria e produção comercial. Temos orgulho em fornecer alimentos de qualidade, serviço ágil e a consistência confiável em que nossos clientes confiam todos os dias.

Esse compromisso é fortalecido pelas empresas que nos dão suporte. A Pacific Prime Meats faz parte do grupo de empresas alimentícias da família Giuliano — que também inclui a Integrated Food Service, a Grilled Sandwiches, LLC e a Little Brothers Bakery — e dá continuidade a uma tradição familiar de três gerações, ao longo de 75 anos. Juntas, elas formam uma plataforma verticalmente integrada, na qual o processamento de proteínas (totalmente cozidas), a panificação comercial e a montagem de sanduíches estão reunidos sob uma mesma estrutura de propriedade familiar, liderada pelo CEO Paul G. Giuliano. Com cada etapa da produção sob nossa própria gestão, nossos clientes se beneficiam de uma coordenação mais estreita e de um controle mais rigoroso, desde os ingredientes até o produto final.

SOBRE A CUSTOM FOODS OF AMERICA, INC. (CFA)

A Custom Foods of America, Inc. (CFA) é uma importante fabricante privada de alimentos, especializada na criação de soluções alimentícias personalizadas e prontas para uso, voltadas para redes nacionais de restaurantes, marcas do setor de hospitalidade e lojas de conveniência. Fundada em 1982 e sediada em Knoxville, no Tennessee, a empresa desenvolve e produz uma ampla gama de sopas, molhos, acompanhamentos e aperitivos exclusivos. Com o suporte de uma sólida equipe de Pesquisa e Desenvolvimento — composta por chefs e cientistas de alimentos —, a CFA opera uma unidade fabril de alta capacidade, certificada pela norma SQF, que distribui produtos culinários personalizados por todo o país.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261030009260/pt/

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Para obter mais informações, entre em contato com Brian Brian.levy@pacificprimemeats.com.