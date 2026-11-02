Venture Global inicia operações comerciais da primeira fase do projeto Plaquemines LNG

Em 31 de outubro de 2026, a Venture Global (NYSE: VG) iniciou as operações comerciais da primeira fase de seu segundo projeto de exportação de GNL — o Plaquemines LNG — e deu início à venda de GNL norte-americano de baixo custo para os clientes de longo prazo desta primeira fase. A data de início das operações comerciais (COD, na sigla em inglês) da Fase 1 do Plaquemines LNG foi atingida pouco mais de 53 meses após a decisão final de investimento (FID) do projeto, tornando-o um dos projetos de GNL do tipo greenfield (desenvolvido do zero) mais rápidos já concluídos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Alcançar as operações comerciais na primeira fase do nosso segundo projeto de GNL em 53 meses é uma prova da dedicação incansável e do trabalho árduo da nossa equipe”, afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global “Estamos entusiasmados por atingir mais um marco importante, que nos permite continuar fornecendo GNL norte-americano, confiável e acessível, ao mercado global. Agradecemos profundamente a colaboração dos nossos órgãos reguladores e parceiros da cadeia de suprimentos; o compromisso compartilhado por eles foi fundamental para entregarmos este projeto com segurança e dentro do cronograma.”

A primeira carga após o início das operações comerciais (COD) da Fase 1 de Plaquemines partiu hoje, às 3h26, sendo retirada pela Shell. A Venture Global espera trabalhar com seus clientes de longo prazo para fornecer GNL norte-americano, confiável e acessível, pelas próximas décadas. Esses volumes de baixo custo atuarão como um importante fator de estabilização em um momento em que o mercado global de GNL enfrenta um período prolongado de volatilidade.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo nos EUA, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. A empresa possui um modelo de negócios verticalmente integrado, com ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção, transporte, navegação e regaseificação. Seus três primeiros projetos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, às margens do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e armazenamento de carbono em cada uma de suas instalações da GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto as declarações de fatos ou condições históricos ou atuais, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras itens, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis; contudo, são inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se mostrar imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" devido a diversos fatores. Estas "declarações prospectivas" se referem apenas à data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou fornecer razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261101659609/pt/

Investidores:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Mídia:

Shaylyn Hynes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

press@ventureglobalLNG.com