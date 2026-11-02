AIT Worldwide Logistics expande sua presença global para a Oceania com a aquisição da Connor Anderson International, empresa de agenciamento de cargas sediada na Austrália

A AIT Worldwide Logistics (“AIT”), líder em soluções para a cadeia de suprimentos, concluiu um acordo para adquirir a Connor Anderson International (“CAI”), uma empresa global de agenciamento de cargas sediada em Sydney.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028131286/pt/

Acquiring Connor Anderson International serves as the foundation for AIT's long-term expansion to serve Oceania more broadly.

Fundada em 1974, a CAI oferece suporte logístico abrangente, incluindo transporte marítimo, aéreo e rodoviário, despachos aduaneiros, armazenagem e gestão de cargas de projetos para clientes de diversos setores.

Vale destacar que a equipe experiente da CAI gerencia uma grande variedade de cargas especializadas, com foco crescente em serviços diferenciados para empresas de tecnologia que atuam na Austrália e em toda a região da Oceania.

A aquisição fortalecerá os serviços especializados da AIT para empresas do setor de tecnologia que necessitam de suporte logístico de nível internacional para transportar, com segurança, componentes de computação em nuvem e outros equipamentos de alto valor e alta complexidade — essenciais para viabilizar funções de inteligência artificial.

“A logística de transporte global está cada vez mais complexa, e a AIT mantém o foco no desenvolvimento de soluções confiáveis ??e personalizadas para a cadeia de suprimentos, oferecendo a abrangência, a flexibilidade e a escalabilidade necessárias para apoiar as iniciativas críticas de crescimento de nossos clientes”, afirmou Ray Fennelly, diretor de Desenvolvimento da AIT. “Esta aquisição — e a rápida integração que virá na sequência — demonstra nossa resposta estratégica aos clientes na região e serve como base para a expansão de longo prazo da AIT, visando atender a Oceania de forma mais ampla.”

“A CAI também conta com uma equipe experiente em despachos aduaneiros — um diferencial que agrega valor e garante suporte completo, realizado internamente, para clientes com remessas destinadas à Austrália”, acrescentou Fennelly. “A CAI e a AIT mantêm uma relação de colaboração de longa data, que remonta a 2011. Em última análise, a integração da CAI ajudará nossos clientes a expandir suas operações mais rapidamente na Oceania e a executar projetos complexos com segurança em setores-chave, como aeroespacial, automotivo e de tecnologia.”

“Há mais de 50 anos, a Connor Anderson International coloca seus clientes em primeiro lugar, cultivando relacionamentos que resistem ao teste do tempo”, afirmou Theo Pambris, diretor da CAI. “Reconhecemos esses mesmos valores fundamentais na AIT, o que torna nossas equipes extremamente compatíveis. Ao unir nossas redes globais, passamos a oferecer aos nossos clientes capacidades mais amplas e suporte em escala mundial, mantendo, ao mesmo tempo, o nível de atendimento personalizado que eles esperam da CAI.”

Além de suas instalações em Sydney, a CAI possui um segundo escritório e armazém em Melbourne.

Os termos da aquisição não foram divulgados.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma empresa global de agenciamento de cargas que auxilia empresas em seu crescimento, ampliando o acesso a mercados ao redor do mundo — locais onde podem vender ou adquirir matérias-primas, componentes e produtos acabados. Há mais de 45 anos, a líder em soluções para a cadeia de suprimentos, sediada em Chicago, utiliza uma abordagem consultiva para construir uma rede global e parcerias de confiança em praticamente todos os setores, incluindo aeroespacial, energia, alta tecnologia, ciências da vida, setor marítimo, entregas domiciliares especializadas, entre outros. Com o suporte de uma tecnologia escalável e intuitiva, o modelo de negócios flexível da AIT permite personalizar entregas de ponta a ponta — via marítima, aérea, rodoviária ou ferroviária — sempre respeitando prazos e orçamentos. Com uma equipe de especialistas presente em mais de 170 unidades ao redor do mundo — na Ásia, Europa, Oriente Médio, Oceania e América do Norte — a AIT oferece um portfólio completo de serviços, que inclui despachos aduaneiros, gestão de armazéns e serviços especializados de entrega (conhecidos como “white glove services”). Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, oferecemos soluções para conquistar a confiança de nossos clientes, que aproveitam nossos produtos, regiões e mercados verticais, tudo isto respaldado por uma cultura de alto desempenho.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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CONTATO PARA A MÍDIA:

Matt Sanders

Diretor de Comunicações

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Sede Global

2 Pierce Place, Suite 2100

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

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