CGTN: Como o PCCh traça o caminho para uma autogovernança Partidária plena e rigorosa

PEQUIM, Nov. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As pessoas podem se perguntar: É realmente importante uma autoridade aceitar um convite para jantar? A resposta pode ser encontrada nos números.

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Os casos envolvendo refeições e bebidas não apropriadas representaram 18,2% de todas as violações relacionadas ao hedonismo e à extravagância investigadas durante o mês de setembro, de acordo com as principais autoridades anticorrupção da China.

O que está por trás de uma simples refeição são questões relacionadas ao senso de disciplina de uma autoridade, sua concepção de poder e sua abordagem em relação à conduta. Portanto, abordar esses detalhes aparentemente insignificantes é fundamental para a autogovernança plena e rigorosa do Partido na China, para a garantia de que a integridade seja mantida em todos os níveis.

A forma como o Partido Comunista da China (PCCh) combate a corrupção é um dos temas que mais despertou o interesse dos participantes da iniciativa Ask China da CGTN.

O 20º Comitê Central do PCCh realizou sua quinta sessão plenária de segunda a quinta-feira em Pequim, adotando uma resolução sobre a perseverança na autogovernança plena e rigorosa do Partido, que também destacou a importância do combate à corrupção.

Combate à corrupção para proteger os interesses públicos

A luta contra a corrupção não se trata simplesmente de punir funcionários que violam as regras. Trata-se também de solidificar a capacidade de governança do Partido e garantir que o poder público sirva aos interesses do povo.

Os esforços para promover uma governança plena e rigorosa na nova era abriram novos caminhos para a autorreforma do Partido centenário e trouxeram conquistas e transformações históricas na causa do Partido e do país, de acordo com um comunicado da sessão divulgado na quinta-feira.

Durante uma coletiva de imprensa sobre as diretrizes da quinta sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh, Zhang Fuhai, secretário-adjunto da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh, disse que o PCCh definiu quatro áreas de foco para seguir com firmeza um caminho chinês distinto de combate à corrupção.

Zhang destacou o fortalecimento dos esforços para combater a corrupção em setores onde o poder está concentrado e que envolvem grandes quantias de fundos e recursos, com foco em casos que envolvem interesses políticos e econômicos interligados, conluio entre autoridades e empresas e infiltração de capital na política.

Zhang também disse que será dada maior atenção à descoberta de formas novas e ocultas de corrupção, e ao combate regular da má conduta e a corrupção que afetam as pessoas na base da pirâmide.

O escala da campanha se reflete nos dados: Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, em 2012, os órgãos de inspeção disciplinar e supervisão em todo o país abriram 8,105 milhões de processos e puniram 7,922 milhões de pessoas, segundo Zhang.

A punição, no entanto, é apenas uma parte do trabalho. A abordagem da China também busca combater as raízes institucionais e ideológicas da corrupção.

Xie Maosong, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos da Universidade Tsinghua, disse que o PCCh considera a corrupção uma grande ameaça à sua base de governo e vê o seu combate como um trabalho de longo prazo que exige determinação e salvaguardas institucionais.

"Um princípio central dessa abordagem é o combate à corrupção por meio de três medidas interligadas: fazer com que os funcionários tenham medo de se envolver em atos de corrupção, tornar impossível que isso seja feito e promover a relutância em fazê-lo", disse Xie.

Especificamente, a primeira depende de uma aplicação rigorosa da lei e de uma dissuasão confiável, a segunda se concentra em melhorar as instituições, reforçar a supervisão e estabelecer controles sobre o exercício do poder, enquanto a terceira enfatiza a educação, a consciência ética e um compromisso mais forte com o serviço público, acrescentou Xie.

Transformação da força organizacional em governança eficaz

Dentro do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) da China, a questão de como transformar a força organizacional do PCCh em governança eficaz e impulso para o desenvolvimento ganhou ainda mais importância.

O PCCh tem mais de 100 milhões de membros e mais de 5,4 milhões de organizações partidárias de nível primário, uma vantagem poderosa incomparável a qualquer outro partido político do mundo, disse Huang Jianfa, vice-chefe do Departamento de Organização do Comitê Central do PCCh.

Mas o tamanho de uma organização por si só não garante uma governança eficaz. O segredo está em como seus membros são selecionados, gerenciados, treinados e responsabilizados.

A autogovernança plena e rigorosa do Partido exige uma gestão rigorosa dos funcionários, de acordo com o comunicado. Ele pede a formação de um quadro de funcionários de alto nível, com forte compromisso político, competência profissional, bons métodos de trabalho e disciplina rigorosa.

Huang descreveu cinco prioridades para fortalecer a gestão de quadros, que vão desde a manutenção dos critérios corretos para selecionar e nomear funcionários até o fortalecimento da capacidade dos funcionários de tomar iniciativa e gerar resultados.

Essas prioridades refletem um reconhecimento mais amplo de que além de exigir que as metas de desenvolvimento da China sejam políticas sólidas, exige também autoridades capazes de implementá-las de forma eficaz.

Xia Lu, expert em construção do Partido na Universidade Renmin da China, disse: "A qualidade do partido no poder molda diretamente a capacidade de um país de alcançar a modernização, formando uma clara cadeia causal: A autogovernança do Partido leva a uma governança eficaz, que proporciona desenvolvimento, abre caminho para a modernização e, por fim, promove o rejuvenescimento nacional."

Xia também disse que o desenvolvimento de longo prazo de um país requer continuidade organizacional, pois a infraestrutura, industrialização, educação, modernização tecnológica e redução da pobreza geralmente dependem de políticas que perduram por décadas, e não apenas pelo tempo de duração de um único governo.

Portanto, a seleção e a avaliação dos funcionários são extremamente importantes, pois o desenvolvimento depende de uma burocracia capaz de aprender, implementar e se adaptar, e não apenas de seguir procedimentos, disse Xia.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9867619)