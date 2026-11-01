Estados Unidos assinam contrato de participação na Expo 2030 Riyadh, reforçando o impulso à participação global

Os Estados Unidos assinaram o contrato de participação na Expo 2030 Riyadh, marcando um momento significativo nos preparativos para a exposição e fortalecendo o impulso para a participação internacional no evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261031566451/pt/

The Participation Contract was signed by His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and U.S. Secretary of State Marco Rubio, during a bilateral meeting held on the sidelines of the 2026 G20 Foreign Ministers’ Meeting in Atlanta, Georgia.

Essa assinatura representa um passo importante na jornada dos Estados Unidos para a Expo 2030 Riyadh, pois abre caminho para o desenvolvimento de seu pavilhão, programação e experiência dos visitantes. Ela também reforça o crescente compromisso internacional com o evento, à medida que os países avançam da confirmação de participação para a ativa definição das experiências, ideias e inovações que apresentarão ao Reino em 2030.

O Contrato de Participação foi assinado por Sua Alteza, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro das Relações Exteriores do Reino da Arábia Saudita, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante uma reunião bilateral realizada à margem da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 de 2026, em Atlanta, Geórgia. A cerimônia contou com a presença da Princesa Reema bint Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, embaixadora do Reino da Arábia Saudita nos Estados Unidos, e de Talal Al Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh.

Com base em sua longa tradição em Exposições Mundiais, os Estados Unidos construirão sua presença em um terreno exclusivo no setor de Tecnologia da Expo 2030 Riyadh. Sua participação será uma oportunidade para demonstrar a inovação, a criatividade e a liderança tecnológica americanas, além de contribuir diretamente para o tema da Expo: “Visão para o Amanhã”.

Os Estados Unidos juntam-se a um número crescente de países que confirmaram sua participação na Expo 2030 Riyadh, refletindo o contínuo progresso no engajamento internacional. Mais de 185 participantes oficiais já confirmaram presença, e os preparativos avançam nas áreas de planejamento de pavilhões, desenvolvimento de conteúdo e programação. A cada novo contrato, mais um passo é dado na transformação dos compromissos internacionais em uma experiência robusta e cativante na Exposição Mundial.

Enquanto isso, as obras avançam em toda a área da Expo, no norte de Riade, com o desenvolvimento da infraestrutura e a construção de instalações-chave em andamento. Esses marcos, juntos, demonstram o progresso alcançado em ambas as frentes: a construção das bases físicas da Expo 2030 Riyadh e a reunião dos participantes internacionais, responsáveis por definir seu conteúdo e a experiência dos visitantes.

Com o tema “Visão para o Amanhã”, a Expo 2030 Riyadh, será realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, reunirá países e organizações internacionais de todo o mundo, recebendo mais de 42 milhões de visitantes ao longo de seus seis meses de duração. Por meio de suas cinco áreas temáticas — Tecnologia, Planeta, Humanidade, Cultura e Colaboração —, a exposição proporcionará uma plataforma global para que as nações compartilhem suas conquistas e ambições, explorem soluções para desafios comuns e inspirem novas possibilidades para o futuro.

Sobre a Expo 2030 Riyadh

Com realização prevista de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, a Expo 2030 Riyadh será uma das Exposições Universais mais ambiciosas já concebidas. O evento ocupará uma área de 6 milhões de metros quadrados, reunirá 197 participantes oficiais e espera receber 42 milhões de visitantes, distribuídos por cinco distritos distintos.

Com o tema "Visão para o Amanhã”, a Expo 2030 Riyadh será realizada em Riade, uma cidade de ação e ambição, e oferecerá uma plataforma para que os participantes troquem ideias, elaborem soluções e construam parcerias de impacto real para enfrentar desafios globais e abrir novas oportunidades. O evento contará com zonas culturais imersivas, atividades diárias e interações baseadas em inteligência artificial, combinando a tradicional hospitalidade saudita com tecnologia de ponta. Após os seis meses de evento, o local da exposição se transformará em um destino vibrante, continuando a atrair visitantes e a contribuir para a dinâmica paisagem urbana da cidade.

Para mais informações, acesse: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261031566451/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para consultas da mídia, entre em contato com media@expo2030riyadh.sa